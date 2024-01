Chi è Claudio Gregori: vita privata e curiosità sul comico del duo Lillo&Greg

Diventato famoso grazie al duo comico Lillo&Greg, Claudio Gregori non è soltanto il braccio destro di Pasquale Petrolo. E' anche attore, conduttore, fumettista, illustratore, cantante e musicista: ecco chi è.

Chi è Claudio Gregori: tutto sul comico del duo Lillo&Greg

Classe 1963, Claudio Gregori è nato il 17 novembre a Roma, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Appassionato di fumetti fin da ragazzino, è riuscito ad entrare a lavorare come autore comico presso la casa editrice Acme. E' qui che, negli anni Ottanta, ha conosciuto Pasquale Petrolo, anche lui fumettista.

Oltre alla passione per il disegno, Claudio ha coltivato quella per la musica. Nel 1979 ha fondato i Jumpin Blues Boys, la sua prima band di blues, poi nel 1982 ha formato i Jolly Rockers, gruppo rock and roll, con cui si è esibito fino al 1999. Quando la casa editrice Acme ha chiuso i battenti, nel 1991, Gregori e Petrolo si sono ritrovati senza lavoro e hanno dato vita ad un duo musicale di stile demenziale, i Latte & i Suoi Derivati.

Nel 1997, Claudio e Pasquale hanno avuto l'occasione che gli ha cambiato la vita: sono entrati a far parte de Le Iene, rimanendovi per tre anni. In seguito hanno continuato a collaborare con il programma di Davide Parenti, diventando a tutti gli effetti Lillo&Greg.

Dal 2000 in poi, tanti i programmi a cui i due comici hanno preso parte, come: Telenauta '69 (ideato da loro stessi), L'ottavo nano, Parla con me, The Show Must Go Off, Mmmh! (di cui sono autori e conduttori), Stracult, Cocktail d'amore, Bla Bla Bla, Victor Victoria e 610. Nel frattempo, Gregori e Petroli sono stati anche presentatori e autori di trasmissioni radiofoniche e hanno portato in scena diversi spettacoli teatrali in tutta Italia.

Nel 1998, Greg ha fondato un'altra band, i Blues Willies, che sempre in modo ironico porta in scena diversi generi: blues, jive, swing e R'n'B. Il comico è voce e chitarra. Così come l'amico e collega Petrolo, anche Claudio è diventato attore. Tra i titoli dei film più famosi a cui ha preso parte si ricordano: Bagnomaria di Giorgio Panariello (1999), Blek Giek di Enrico Caria (2001), Tre mogli di Marco Risi (2001), Colpi di fulmine di Neri Parenti (2012), Colpi di fortuna di Neri Parenti (2013), Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi in (2014), Natale col boss (2015), Natale a Londra - Dio salvi la Regina (2016), D.N.A. - Decisamente non adatti (2020) e Gli idoli delle donne (2022).

La vita privata: come si chiama la moglie di Greg?

Claudio Gregori si è sposato nel 2014 con Nicoletta Fattibene. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo a Roma. Una cerimonia assai particolare, che ha visto lo sposo vestito in stile yankee. Il dress code, ovviamente, è stato rispettato da tutti gli invitati, compreso Lillo, che si è presentato vestito da cow boy. Il comico e la moglie non hanno avuto figli.

Qual è il vero nome di Greg?

Il vero nome di Greg è Claudio Gregori.