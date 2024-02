Chi è Clementino: vita privata e curiosità sul rapper campano

All'anagrafe Clemente Maccaro, è conosciuto al grande pubblico con il nome d'arte Clementino. Rapper molto apprezzato nonché giudice di The Voice, è molto riservato per quel che riguarda il suo privato. Vediamo chi è, ripercorrendo la biografia e la carriera.

Clementino: chi è il rapper e giudice di The Voice

Classe 1982, Clementino è nato il 21 dicembre ad Avellino, sotto il segno zodiacale del Sagittario, ed è cresciuto nell’hinterland napoletano, tra Cimitile e Nola. Appassionato di musica fin da ragazzino, si è laureato in recitazione con il massimo dei voti. Contemporaneamente allo studio, Clemente ha portato avanti la sua passione per l'hip hop. A soli 14 anni è entrato nel Trema Crew e TCK Crew, iniziando a perfezionare la tecnica del freestyle. E' riuscito nel suo intento, tanto da battere artisti del calibro di Ensi e vincere la competizione di freestyling Tecniche Perfette.

Il primo album di Clementino, intitolato Napolimanicomio, è uscito il 29 aprile del 2006. Il disco contiene sia brani in dialetto napoletano che in italiano. Il secondo lavoro, I.E.N.A. (Io e nessun altro), è arrivato nel 2011, ma il successo vero e proprio è scoppiato quando ha collaborato con Fabri Fibra nel singolo Ci rimani male/Chimica Brother.

Visto il successo dell'inedito, Clementino e il collega hanno lanciato Non è gratis, canzone che li due unirsi nel sodalizio Rapstar. Nel 2013, ha debuttato al Festival di Sanremo come accompagnatore degli Almamegretta e subito dopo ha lanciato il terzo album, intitolato Mea Culpa, che vanta collaborazioni di livello, come Marracash, Gigi Finizio e Jovanotti.

A questo punto, la carriera di Clementino è sbocciata, tanto che nel 2015 è stato accolto in gara a Sanremo con Quando sono lontano. Ha conquistato solo il settimo posto, ma ha comunque ottenuto un grande successo. Ha fatto il bis al Festival nel 2017, con Ragazzi fuori, conquistando solo la 17esima posizione. Non solo musica, dal 2020 il rapper è giudice del programma Rai The Voice.

Chi è Clementino di The Voice: la vita privata del rapper

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Clementino è stato fidanzato con la cantante e attrice Martina Difonte. La ragazza ha iniziato a cantare a soli 7 anni, nel coro della parrocchia. In seguito, ha studiato danza classica, flamenco, tango, hip hop e danza contemporanea. Dopo il diploma in ragioneria come perito commerciale e informatico, si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo Arti e Scienze dello Spettacolo. In merito alla loro storia d'amore, Clementino ha dichiarato:

E’ il mio sogno. Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità.

Eppure, i due si sono lasciati. Martina ha ritrovato l'amore da circa un anno con un uomo misterioso, mentre Clementino risulta single.

Chi è il padre del cantante Clementino?

Il padre di Clementino si chiama Salvatore Maccaro. Nato a Cimitile, in provincia di Napoli, vive a Camposano, sempre vicino alla cittadina ai piedi del Vesuvio. E' un attore di teatro.

Come si chiama la mamma di Clementino?

La mamma di Clementino risponde al nome di Tina Spampanato e insegna fisica e matematica al liceo. Con il marito condivide la passione per il teatro: anche lei è un'attrice.

Perché Clementino si chiama Iena?

Clementino viene soprannominato Iena perché è l'acronimo di Io E Nessun Altro, nome del suo secondo album. Intervistato dal Sole24Ore ha spiegato così il suo nome:

Nelle gare (di freestyle, ndr) mi sentivo simile a un animale. Mi prendevo tutto, ai miei avversari non lasciavo nulla.