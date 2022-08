Il 2022 è stato l’anno di ripresa dei concerti in tutto il mondo. Milioni di persone sono potute tornare ad ascoltare i propri cantanti e le proprie band preferite sotto i palchi di grandi stadi. Iron Maiden, Pearl Jam, Guns ‘n Roses e Metallica sono tornati in Italia a suonare. Ma all’appello tra le rock band più famose mancano i Coldplay, che mancano dall’Italia dal 2017. anno del tour “A Head Full Of Dreams”. Il tour del 2023 “Music of the spheres” prevede ben tre date in Italia. Scopriamo insieme quali!

Le date delle tappe italiane del tour 2023 dei Coldplay

La band di Chris Martin ha in Italia un gruppo di fan ben nutriti. Ad oggi sono una delle band più ascoltate di tutti i tempi. Brani come “Viva la vida”, “Yellow e “Something Just like This” hanno superato il miliardo di ascolti su Spotify. Nel 2016 i Coldplay rientravano nel podio degli stream, e anche se gli ascolti sono un po' in calo, la band di “The Scientist” continua a riempire gli stadi di tutto il mondo. Queste le date del tour italiano appena ufficializzate:

21 giugno 2023 - Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

25 giugno 2023 - Milano, Stadio San Siro

26 giugno 2023 - Milano, Stadio San Siro

Le date europee ed inglesi del “Music of the Spheres” tour dei Coldplay

17 maggio 2023 - Coimbra, Portogallo

24 maggio 2023 - Barcellona, Spagna

25 maggio 2023 - Barcellona, Spagna

31 maggio 2023 - Manchester, Inghilterra

1 giugno 2023 - Manchester, Inghilterra

6 giugno 2023 - Cardiff, Galles

1 luglio 2023 - Zurigo, Svizzera

5 luglio 2023 - Copenaghen, Danimarca

6 luglio 2023 - Copenaghen, Danimarca

8 luglio 2023 - Gothenburg, Svezia

9 luglio 2023 - Gothenburg, Svezia

15 luglio 2023 - Amsterdam, Olanda

16 luglio 2023 - Amsterdam, Olanda

Quanto costano i biglietti e dove comprarli

I biglietti per le date italiane del concerto di Coldplay possono essere acquistati online su ticketone o ticketmaster oppure da rivenditori autorizzati a partire da giovedì 25 agosto alle ore 10.00. Gli utenti iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti dal giorno prima. Il prezzo non è di certo tra i più economici ma commisurato allo spettacolo offerto dalla band:

Prato 109,25€

Primo Settore Numerato 172,50€

Secondo Settore Numerato 143,75€

Terzo Settore Numerato 109,25€

Quarto Settore Numerato 92,00€

Quinto Settore Numerato 74,75€

Sesto Settore Numerato 57,50€

I Coldplay accusati di greenwashing

Il 2022 è l’anno in cui il tema dell’ambiente sembra essere maggiormente sentito dalla popolazione di tutto il mondo. Complice la recente pandemia, causata dall’ennesimo salto di specie di virus contratti da animali da allevamento per il consumo umano, costretti a vivere in condizioni igieniche molto discutibili. L’onda di opinione pubblica ha investito anche band come i Coldplay che si sono sempre dichiarati a favore di politiche ambientali più incisive.

L’accusa da parte degli ambientalisti è di greenwashing. Infatti, i tour mondiali possono avere un altissimo impatto sull’ambiente, a livello di emissioni di anidride carbonica per il gran numero di persone che si spostano su mezzi privati e per le necessità logistiche delle band. Ma anche per l’inquinamento sonoro e luminoso che comportano. Ma le accuse degli ambientalisti rivolte ai Coldplay sono molto più specifiche. Tra gli sponsor della band figura una compagnia petrolifera, collaborazione che dimostrerebbe poca coerenza da parte della band.