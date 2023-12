Il malocchio ti perseguita? Prova questi 10 riti scaramantici per allontanare la sfortuna

Per tutti gli scaramantici, una guida di 10 consigli che aiuteranno a scacciare la sfortuna.

Sebbene la sfortuna sia spesso considerata una questione di prospettiva, molte culture e tradizioni hanno sviluppato riti scaramantici per allontanare la negatività.

La casa, per esempio, il luogo in cui ci si sente in assoluto più al sicuro, è legata in realtà nella tradizione a tantissime credenze associate alla sfortuna.

Ecco una guida a 10 riti scaramantici, che i più superstiziosi possono utilizzare per allontanare la sfortuna.

Perché la sfortuna ti perseguita?

La percezione della sfortuna spesso si basa su alcune credenze culturali, superstizioni e, in alcuni casi, su esperienze personali.

Alcune persone credono che la sfortuna sia il risultato di azioni passate, karma o influenze negative.

Altri ancora attribuiscono la sfortuna a fattori astrologici o spirituali. La sensazione di essere perseguitati dalla sfortuna può derivare anche da periodi difficili della vita, che portano a una mentalità negativa.

In molti casi, la paura della sfortuna può diventare una profezia che si auto-avvera, influenzando le decisioni e le azioni quotidiane.

I 10 migliori riti scaramantici

In molte culture, ci sono oggetti e numeri che sono considerati portatori di sfortuna, o, al contrario, talismani contro il malocchio.

Ad esempio, il numero 13 e il 17 sono spesso associati a credenze negative in molte parti del mondo occidentale.

Gatti neri, specchi rotti e ombrelli aperti in casa sono altri esempi di oggetti considerati infausti. Queste credenze possono variare notevolmente da una cultura all'altra, ma spesso si basano su antiche tradizioni e mitologie.

10. Il letto

La regola per iniziare bene la giornata è quella di scendere sempre dal letto con il piede destro.

Questa pratica ha origini antiche: a Roma si entrava in una abitazione con il piede sinistro solo se era avvenuto un lutto in quella abitazione, altrimenti si doveva entrare tassativamente in casa con il piede destro.

9. Gli ombrelli in casa e le scale

In casa non vanno mai aperti gli ombrelli, nemmeno per sbaglio!

Secondo la tradizione gli ombrelli venivano usati per tappare i buchi nelle case fatiscenti di persone povere; di conseguenza aprirli significherebbe andare incontro a una certa sfortuna finanziaria.

Chi è particolarmente superstizioso, infatti, tiene gli ombrelli fuori casa per evitare qualsiasi rischio.

Vietatissimo transitare sotto la scala: la tradizione vuole che le origini di questa credenza risalgano al Medioevo.

La scala, quando appoggiata al muro a formare un triangolo, rappresenterebbe la Trinità. L'altra origine medievale a cui si rimanda tale credenza, invece, ha motivi militari: durante gli assedi era solito buttare pece bollente sulle scale dei militari, per impedire loro di salire sulle mura e conquistare i castelli. Da qui la paura di passare sotto queste.

8. Lo specchio

Si dice che rompere uno specchio porti con sé 7 anni di sfortuna assicurati (gli anni di sfortuna variano in base alla cultura del paese).

Anche questa credenza risale ai tempi dell'antica Roma. Ti si è disgraziatamente rotto uno specchio? Nessun problema, anche alla iella vi sono diverse soluzioni indicate dalla tradizione: lasciare i pezzi dello specchio rotto dove sono al momento della rottura per almeno 7 ore, e poi gettarli il più lontano possibile da noi.

Un'altra indicazione è quella di lasciare i pezzi dello specchio rotto in una bacinella d'acqua con una pietra chiara, simbolo di purezza, per una settimana. Passati i 7 giorni bisogna buttare via l'acqua, carica dell'energia negativa dello specchio rotto, e conservare solo la pietra.

Leggi anche: Questi 10 oggetti portano sfortuna: ecco i regali da non fare per un Natale perfetto

7. Evitare i numeri 13 e 17

Nella cultura italiana, e soprattutto quella napoletana, si considera sfortunato venerdì 17, ma in generale la considerazione di questo numero è molto bassa.

Le ragioni sulla sua sfortuna sono diverse: matematiche, storiche e teologiche. Sembra infatti che il Diluvio Universale sia accaduto il 17esimo giorno del secondo mese.

Il numero 13 porta invece sfortuna associato al giorno di martedì in altre culture, come quella spagnola e greca. Unico rimedio? Evitarli assolutamente.

6. Il rito del sale

Il sale nella credenza popolare viene associato ad uno degli strumenti più potenti contro la sfortuna.

Andrebbe infatti buttato dietro la propria spalla destra, per essere completamente protetti dalla iella, e nella casa andrebbe posto negli angoli, per proteggere la propria abitazione.

Attenzione però a non rovesciarlo sulla tavola: è risaputo che questo porta sfortuna.

5. Porta fortuna contro la iella

Dall'epoca precristiana il ferro di cavallo è utilizzato come un talismano, che ha lo scopo di allontanare la sfortuna e la malvagità, per la sua forma a mezzaluna.

Anche il tipico corno rosso napoletano porta fortuna sin dai tempi più antichi. La ragione della sua fortuna come amuleto è data dal fatto che la sua forma rimanda a quella della fertilità e della forza. Il corno non è diffuso solo nella tradizione napoletana, ma anche in moltissime altre culture, occidentali e orientali.

Il cornetto porta fortuna, ma solo con alcuni accorgimenti: deve essere regalato e deve rompersi la sua punta, allora porterà fortuna alla persona e alla sua casa.

4. Quadrifoglio

Trovare un trifoglio a quattro foglie è considerato un presagio di fortuna. Alcuni pensano che l'unico modo per non perdere la sua sfortuna sia regalarlo a qualcuno, per tenerlo lontano dalla iella.

3. Il cucchiaio

In alcune tradizioni si sostiene che il cucchiaio non vada mai tenuto con la mano sinistra.

La posata può anche essere premonitore di buona sorte: nel Nord Europa si crede che due cucchiai appoggiati vicino al piatto con la parte concava rivolta in basso possano indicare un matrimonio.

2. Il ferro (o legno) da toccare

Si perde nei secoli l'usanza di toccare ferro per scaramanzia. La tradizione di questo gesto lega molti paesi, soprattutto di area mediterranea.

Tra i vari ferri, come già detto, quello di cavallo porta più fortuna di tutti, ma spesso ci ritroviamo a toccare il primo ferro a portata di mano per scacciare la possibile sfortuna che potrebbe abbattersi su si noi.

Tutto questo non vale nei paesi nordici, in cui al posto del ferro viene utilizzato il legno.

1. Il gatto

Nell'immaginario popolare il gatto nero porta sfortuna, contro il gatto bianco, che invece porta sicuramente fortuna.

Quando un gatto nero attraversa la strada di un passante, questo deve fare tre passi indietro prima di iniziare a camminare nuovamente: solo così si scongiura la malasorte.

Le radici della credenza popolare per cui il gatto nero porti sfortuna arriva direttamente dal Medioevo, in cui l'animale veniva associato al Diavolo, quindi al male.