Come andare al Festival di Sanremo gratis: ecco il segreto che in pochi conoscono

Sanremo è ormai un appuntamento fisso per tutti gli italiani. Per il 2024 è stata però introdotta una novità. La Rai, infatti, offrirà l'opportunità a 4 fortunati e ai loro accompagnatori di partecipare gratuitamente alla finale del Festival senza preoccuparsi di spese di vitto, alloggio o trasporto.

La Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali ha recentemente reso noto il programma che permetterà di vivere questa esperienza in base al soddisfacimento di alcuni criteri. Vediamo quali sono e come poter andare a Sanremo gratis.

Come andare gratis a Sanremo: quali sono i criteri da soddisfare

Per partecipare al contest che consentirà di poter assistere dal vivo alla finale, la serata più attesa, è necessario rispettare alcuni criteri. In particolare, devi:

1. essere un giovane abbonato tv nato non prima del 1 gennaio 1994 oppure avere un figlio, una figlia, un nipote o una nipote nati tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 2007 2. essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento Rai, il cui importo è di 90 euro l'anno. Il pagamento avviene attraverso un addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in 10 rate mensili da gennaio a ottobre di ogni anno 3. scrivere alla casella e-mail iniziativasanremo.canone@rai.it al 10 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024 indicando i seguenti dati: • nome e cognome dell'abbonato

• codice fiscale

• recapito telefonico

Invece, se l'abbonato desidera far partecipare un figlio e/o nipote occorreranno anche nome, cognome e codice fiscale dei partecipanti (nel caso del nipote sarà necessario indicare anche i dati del titolare dell'abbonamento della famiglia di appartenenza). Tuttavia, è possibile indicare un solo figlio, figlia o un solo nipote.

Nel caso uno dei figli o nipoti sia minorenne al raggiungimento della data di estrazione dei vincitori, il 22 gennaio 2024, la sua partecipazione sarà consentita solo con l'accettazione di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale. L'estrazione, infatti, avverrà durante un concorso a premi sotto la supervisione di un notaio.

Se dovessero essere inviate più e-mail si terrà conto solo della prima che verrà ricevuta, mentre le successive non saranno valide per poter prendere parte al concorso. Inoltre, i biglietti di ingresso al Festival, i pasti, il pernottamento e gli spostamenti dal luogo di pernottamento dal 10 all'11 febbraio 2024 al Teatro Ariston saranno interamente sostenuti dalla Rai.

Grazie a queste informazioni, la Rai sarà in grado di identificarvi correttamente e di prendere in considerazione la partecipazione all'iniziativa.

Non resta che augurarvi buona fortuna e sperare che possiate essere tra i fortunati abbonati a vivere da vicino l'atmosfera e l'emozione del Festival di Sanremo 2024!

Quanto costa un biglietto per il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo resta uno degli eventi più amati, che di anno in anno incolla davanti allo schermo un vasto numero di telespettatori.

In tanti sognano di partecipare alla kermesse e non tutti hanno la fortuna di vincere il concorso e andarci gratuitamente... Il costo del biglietto è disponibile e ora che sono stati svelati anche i titoli dei 30 brani in gara non resta che aspettare il prossimo febbraio.