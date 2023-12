Come apparecchiare la tavola a Natale spendendo poco: 3 idee per sorprendere gli ospiti

La tavola è uno dei grandi protagonisti di pranzi e cene nel periodo natalizio. Ma per averne una impeccabile non serve spendere cifre astronomiche. Ecco alcune idee e spunti per un risultato formidabile!

Ormai ci siamo: il Natale sta arrivando e ti stai già dedicando ai preparativi per sorprendere gli ospiti con una tavola in pieno stile natalizio. Ma come apparecchiare una tavola a Natale capace di stupire la famiglia e gli amici senza spendere una fortuna?

Il Natale è amato soprattutto per le lunghe cene in compagnia e per dedicarsi a ricette che non sempre si ha il tempo di preparare durante il resto dell’anno. Oltre a un menu interessante, che segua la tradizione o, al contrario, sovverta ogni regola in questo senso, bisogna anche pensare a come rendere la tavola davvero natalizia.

Per farlo, non serve per forza spendere ingenti cifre. I consigli, le idee e gli spunti che ti forniremo prevedono tutti un budget davvero basso. Il segreto sta nel riflettere bene sulle opzioni a disposizione e scegliere quella più in linea con lo stile della tua casa e in base a ogni tipo di occasione.

Addobbare la tavola a Natale: scegliere la tovaglia giusta

Non c’è tavola di Natale senza una tovaglia che si rispetti. È proprio la scelta della tovaglia sbagliata a inficiare su tutto il resto.

Quando apparecchiamo la tavola di Natale dobbiamo ricordare di attenerci allo stile delle nostre decorazioni di casa. Questo significa, prima di tutto, scegliere per tovaglioli, bicchieri ed eventualmente piatti, i toni predominanti della tua casa. Non temere di osare con i classici rossi e verdi natalizi o con tonalità metalliche come l'oro e l'argento, che aggiungono un tocco di eleganza senza sforzo.

Soprattutto, se hai decorazioni natalizie elaborate, opta per una tovaglia più semplice per equilibrare l’aspetto complessivo.

Considera, inoltre, il tono dell’evento. Per una tavola natalizia elegante, non sei costretto a scegliere tessuti costosi come la seta. Poliestere o costone misto offrono un aspetto raffinato e possono essere più accessibili rispetto a opzioni come il lino o il cotone di alta qualità.

Se la serata prevede l’arrivo di bambini, considera l’idea di scegliere una tovaglia antimacchia. In questi casi, una buona idea può essere optare per una tovaglia a tinta unica rossa, prevedendo un runner verde o bianco dove adagiare candele e centrotavola.

Decorare la tavola di Natale: gli elementi che non possono mancare

Scelta la tovaglia più adatta al tipo di evento, puoi ora passare alla scelta delle decorazioni.

In questa fase, i dettagli sono essenziali! Ci sono alcuni elementi che proprio non possono mancare su una tavola natalizia. Il primo è, senza dubbio, un buon centrotavola.

Acquistarlo nuovo può rappresentare una spesa eccessiva. Per fortuna, ci sono tante idee per realizzarne uno fai-da-te, economico ma di forte impatto:

• vasetti di vetro colorati: vecchi vasetti di vetro possono essere decorati con colla e glitter natalizio o con vernice colorata, inserendovi delle candele profumate. I vasetti, poi, possono essere disposti in fila per tutta la lunghezza del tavolo;

• candele galleggianti in un vaso d’acqua: costano poco, ma sono di grande effetto e puoi aggiungervi fette sottili di agrumi o ramoscelli di pino per una decorazione extra;

• vassoio con rami di pino e candele: basta coprire un vassoio con rami di pino, rametti di agrifoglio e pigne e posizionare candele di diverse dimensioni al centro;

• runner con palline di natale e luci: se hai un bel runner che si intona con la tovaglia, puoi decorarlo posizionando in fila alcune palline dell'albero di Natale (meglio se in plastica) di diversi colori, prediligendo solo due tinte, tra le quali far passare una ghirlanda di luci, meglio se a risparmio energetico.

Se, però, a tavola ci sono bambini o, in generale, non vuoi impiegare candele, puoi anche optare per realizzare un albero di Natale da tavolo fai-da-te. Può essere creato in tantissimi modi diversi, impiegando carta, feltro e persino bicchieri di plastica.

Prendi spunto dagli alberi da tavolo in commercio e decoralo con perline, bottoni o piccoli ornamenti natalizi. Sorprenderai adulti e piccini!

Idee per apparecchiare la tavola di natale e accogliere gli ospiti

Hai già scelto il menu, ma hai pensato a come presentare gli antipasti? Considera che questi saranno la prima accoglienza dei tuoi ospiti, perciò conviene sorprenderli sin dall’inizio!

Opta per un mix di colori e forme per rendere l'aspetto generale invitante, usando piatti e ciotole di diversi materiali e dimensioni per creare varietà.

Per gli antipasti, puoi preparare sfiziosità come involtini di prosciutto e formaggio, olive marinate, bruschette miste o mini quiche. Un tocco di classe è anche aggiungere un vassoio, decorato con rametti di rosmarino o rametti di agrifoglio, con fette di baguette, formaggi assortiti e marmellate.

I bicchieri possono essere riutilizzati come piccole vetrine per porzioni individuali di insalate o patè. Ricorda che la chiave è la semplicità: presentare gli antipasti in modo carino ed eclettico aggiungerà un tocco festoso.

Sperimenta con ciò che hai a disposizione in casa e cerca modi innovativi per piegare i tovaglioli in modo creativo. Considera anche l’idea di aggiungere dei segnaposto personalizzati.

Come puoi vedere, basta davvero poco per dar vita a un’atmosfera natalizia impeccabile. Non ci resta, allora, che augurarti buon Natale!

Leggi anche: Risparmiare sulle vacanze di Natale: è questo il miglior momento per prenotare nel 2023