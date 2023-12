Questi 4 consigli della nonna asciugheranno in fretta il tuo bucato anche quando fa freddo

Avere un’asciugatrice è il modo migliore per asciugare in fretta il bucato anche con freddo e pioggia. Ma cosa fare quando non la si ha? Ci sono diversi trucchetti che possono rivelarsi utili.

Giornate più brevi, meno ore di luce, freddo e frequenti piogge. Come asciugare il bucato quando fa freddo?

È una domanda che si pone chiunque durante il periodo invernale. Il rischio di maltempo è sempre dietro l’angolo e, anche quando non piove, l’umidità e il freddo possono rallentare sensibilmente i tempi di asciugatura del bucato.

La soluzione a tutto è senz’altro rappresentata dall’asciugatrice. Questo pratico elettrodomestico permette di avere vestiti, lenzuola e biancheria subito asciutti, senza dover ricorrere a particolari trucchetti.

Ma se non si ha un’asciugatrice a casa, non bisogna demordere. Ci sono alcune strategie, anche molto antiche, che possono risolvere il problema una volta per tutte e velocizzare i tempi di asciugatura del nostro bucato.

Come asciugare i panni in inverno senza riscaldamento: la doppia centrifuga

Un metodo efficace per accelerare ulteriormente il processo di asciugatura dei vestiti in inverno è l'utilizzo di una doppia centrifuga.

Dopo aver lavato i panni nella lavatrice, esegui una doppia centrifuga per eliminare la maggior quantità possibile di acqua in eccesso. Questo ridurrà notevolmente il tempo necessario per l'asciugatura successiva.

Ricorda, però, di non sovraccaricare la lavatrice per non compromettere l'efficacia della centrifuga.

Dopo questa fase, stendi i vestiti su uno stendibiancheria in un ambiente ben ventilato, anche dentro casa. La combinazione della doppia centrifuga e di un ambiente adeguato contribuirà a ottenere vestiti asciutti in tempi più brevi anche nelle giornate invernali più umide.

Come far asciugare i panni in casa in inverno

Quando le temperature si abbassano di molti gradi o pioggia o altri fenomeni atmosferici come neve e grandine non ci consentono di posizionare lo stendibiancheria all’esterno, non abbiamo alternativa se non far asciugare i vestiti in casa.

Attenzione, però, perché si può rischiare di rendere umido l’ambiente interno se non si scelgono i migliori angoli della casa.

Per prima cosa, se intendi posizionare all’interno lo stendibiancheria, fai sempre attenzione a stendere il bucato in maniera intelligente. Tieni conto che i vestiti più pesanti o ingombranti ci metteranno di più ad asciugare e, perciò, sarà meglio porli nelle prime file. Al contrario, quelli più leggeri e facili da asciugare, potranno essere posizionati nelle file centrali.

Accelerare il processo di asciugatura può essere possibile con l'ausilio di camini o termosifoni. Posizionando lo stendibiancheria vicino ai radiatori o al camino potrà abbreviare i tempi di asciugatura. Assicurati di mantenere una buona ventilazione per evitare l'accumulo di umidità.

Leggi anche: Come far durare i capi più a lungo: trucchi e consigli per mantenerli come nuovi

Come far asciugare velocemente i panni in inverno evitando muffe

Un'ulteriore soluzione per asciugare i panni in inverno, specialmente in ambienti particolarmente umidi, è l'utilizzo di un deumidificatore.

Questo apparecchio è progettato per estrarre l'umidità dall'aria, contribuendo a ridurre il livello di condensa e accelerare il processo di asciugatura dei vestiti. Si tratta, dunque, di un aiuto fondamentale se dobbiamo stendere il bucato dentro casa a causa del freddo o della pioggia.

Posiziona il deumidificatore nella stanza in cui stendi i panni e lascialo operare mentre gli indumenti si asciugano. Questo non solo favorirà una più rapida asciugatura, ma aiuterà anche a prevenire la formazione di muffe in casa, comune in ambienti umidi.

Assicurati di svuotare regolarmente il serbatoio del deumidificatore per massimizzarne l'efficacia nel mantenere l'umidità sotto controllo e creare un ambiente più salubre.

Valutare l’acquisto di un’asciugatrice

Senza dubbio, l'utilizzo dell'asciugatrice rappresenta la soluzione più rapida per asciugare i panni in inverno.

La potenza di questa apparecchiatura garantisce tempi di asciugatura brevi, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche esterne.

Rimane, però, importante tenere presente che l'asciugatrice può comportare un aumento dei consumi energetici, riflettendosi in un aumento delle bollette. È proprio questo il motivo per cui spesso si rinuncia a questa soluzione, anche se è pur vero che un utilizzo consapevole può non far salire alle stelle le bollette.

Per mitigare questo impatto, è possibile adottare alcune strategie che permettono di raggiungere il risultato, senza sprechi per esempio:

• caricare l’asciugatrice in modo ottimale, senza sovraccarichi o solo per asciugare pochi capi;

• pulire regolarmente il filtro dell'asciugatrice per garantire un flusso d'aria ottimale;

• sfruttare le impostazioni di temperatura a seconda del tipo di tessuto, utilizzando temperature più basse per indumenti delicati.

Queste piccole accortezze non solo contribuiranno a ridurre il costo energetico, ma preserveranno anche la qualità dei tuoi vestiti nel tempo.

Leggi anche: Asciugatrice, come utilizzarla al meglio per risparmiare? Costi previsti e consigli