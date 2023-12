Come contattare Chiara Ferragni in privato? Ecco tutte le modalità

Come contattare Chiara Ferragni in privato? Vediamo quali sono i canali ufficiali per mettersi in comunicazione con la moglie di Fedez.

Da tempo, ormai, Chiara Ferragni è sulla cresta dell'onda. Considerata la prima influencer d'Italia, nonché quella più conosciuta all'estero, vanta quasi 30 milioni di follower su Instagram. Vediamo come contattare l'imprenditrice in privato.

Come contattare Chiara Ferragni in privato? Le modalità

Sembra passato un secolo dai tempi in cui Chiara Ferragni fondava The Blonde Salad investendo solo 10 euro per il dominio del sito e 500 euro per una fotocamera digitale. Oggi non è solo un'influencer famosa in ogni angolo del globo, ma anche un imprenditrice che vanta guadagni da urlo.

Solo su Instagram, Chiara ha quasi 30 milioni di follower e sono molti quelli che si chiedono come contattarla in privato. Bene, sappiate che ci sono diverse modalità per provare a stabilire una connessione più o meno diretta con lei. Innanzitutto, potete collegarvi al sito The Blonde Salad. Qui, nell'apposita sezione contatti, ci sono diversi indirizzi email disponibili, che variano in base alle proprie esigenze.

Ovviamente, si tratta di canali per comunicazioni lavorative o di collaborazioni, per cui non entrerete in contatto direttamente con la Ferragni ma con il suo team. In alternativa, potete provate ad utilizzare il form della sezione Contatti del sito ChiaraFerragniBrand. Anche in questo caso, però, parlerete con lo staff e non con lei.

Chiara Ferragni si può contattare su Instagram o Facebook?

L'unico modo per contattare Chiara Ferragni in privato è Instagram. E' questo, infatti, il canale che gestisce in prima persona. Ovviamente, anche in qui ha dei collaboratori ma la percentuale di riuscire a beccarla è più alta.

Facebook, invece, è utilizzato in modo sporadico. Ci sono soprattutto condivisioni che arrivano da Instagram. In ogni modo, nessuno vieta di provare a contattarla anche qui.

Sottolineiamo che tutte queste modalità non garantiscono una comunicazione diretta con Chiara. Negli ultimi anni, specialmente dopo che è diventata una star di fama mondiale, è diventato difficilissimo contattarla.

Dove ha l'ufficio Chiara Ferragni?

Se non siete riusciti a contattarla sui social, potete provare a cercarla in ufficio. Si trova nel cuore di Milano, precisamente in Via Turati.

Come si chiama dove abita Chiara Ferragni?

Un'ultima alternativa, proprio se si ha qualcosa di importante da dirle, è recarsi nella zona dove si trova la sua nuova casa. Chiara Ferragni e Fedez vivono con i figli Leone e Vittoria a Milano, in zona City Life.