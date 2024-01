7 strategie che non conosci per crescere bambini resilienti

Le delusioni e le sfide fanno parte della vita, e noi lo sappiamo bene: sono proprio queste e il dolore che ci fanno crescere.

Ma come possiamo insegnare ai nostri figli che il dolore è utile e necessario? La resilienza, parola che oggi va molto di moda, è la capacità di affrontare le avversità della vita e superarle, rimanendo sé stessi.

Come si fa a insegnare la resilienza ai più piccoli?

Insegnare la resilienza: come si può fare?

Si tende a pensare che i bambini siano gioiosi e solari, sempre felici e in grado di riprendersi da qualsiasi battuta d'arresto. In realtà anche loro hanno la necessità di imparare a coltivare l'arte della resilienza.

Alcune ricerche dimostrano che quando i bambini hanno meno di 5 anni fanno parte di un periodo cruciale del loro sviluppo. Le abitudini prese all'inizio della nostra vita, infatti, avranno una possibilità maggiore di rimanere con noi anche da adulti.

Promuovere la resilienza nei bambini non è un evento una tantum, ma un processo continuo che richiede a noi adulti di essere solidali ed empatici quando le cose non vanno per il verso giusto.

Ecco 7 consigli pratici per aiutare i bambini a sviluppare la resilienza con facilità.

1. Avere un atteggiamento positivo

L'atteggiamento dell'adulto che sta attorno al bambino, che sia il genitore, un parente o una maestra, influisce sulla sua capacità di riprendersi da alcune situazioni difficili che deve affrontare.

Per questo bisogna assicurarsi di avere un atteggiamento positivo verso il bambino, pensando che ce la possa fare a risolvere le difficoltà, e che per qualsiasi evenienza noi adulti siamo accanto a loro.

2. Momenti di insegnamento

Ci sono alcuni momenti della vita che si presentano come ottimi attimi per insegnare qualcosa ai nostri figli.

Se per esempio il bambino ha dei problemi con i compagni di classe, lo si potrebbe aiutare cercando di pensare insieme a tutte le strategie per reagire alle situazioni difficili.

3. Non risolvere i problemi al posto loro

Gli adulti attorno al bambino devono fare attenzione al suo sviluppo e all'ambiente in cui cresce, ma devono anche capire che alcune sfide vanno affrontate da soli. Altrimenti i nostri figli penseranno che qualcuno si occuperà sempre dei loro problemi.

4. Incoraggiare i bambini a partecipare attivamente alla famiglia

La partecipazione attiva alle conversazioni familiari, che si svolgono a cena o in qualsiasi altra situazione familiare, sviluppa capacità di auto-aiuto, risoluzione dei problemi e indipendenza.

5. Evitare di usare un linguaggio catastrofico

Spesso si usa un linguaggio inappropriato, rendendo la situazione più grande di quello che è. Bisogna fare attenzione a non usare un linguaggio catastrofico o troppo estremo, che poi il bambino percepisce come un problema serio qualcosa che davvero serio non sarà.

6. Riconoscere quando le cose stanno andando bene

Come forma di gratitudine, è importante costruire le abitudini dei bambini attorno a ciò che sta andando bene nella loro vita. Magari, durante la cena in famiglia, si può condividere qualcosa di positivo successa nella giornata: in questo modo si stabilisce un rito positivo.

7. Costruire capacità di coping nei bambini

Si tratta di una serie di comportamenti messi in atto dagli individui per cercare di tenere sotto controllo, affrontare e/o minimizzare conflitti o eventi stressanti.

Ci sono strategie che puoi trasmettere ai bambini per aiutarli a far fronte quando la vita non va per il verso giusto, tra cui l'accettazione, l'allontanamento per un po' e la normalizzazione.

