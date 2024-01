5 consigli infallibili per far durare più a lungo lo shampoo: i "trucchi" migliori

Usare correttamente i prodotti e applicarli in maniera intelligente. Ecco cosa c'è da sapere per avere una chioma fresca e profumata.

Per avere i capelli sempre freschi e profumati spesso li laviamo con cura. A volte anche troppo spesso.

Per questa ragione lavare i capelli con una certa costanza per averli sempre profumati può apparire come una "schiavitù". Moltissime desidererebbero infatti evitare questi lavaggi continui, nella speranza di rimanere "freschi" per diversi giorni.

Accorgimenti per far durare di più lo shampoo

Non per tutti fare lo shampoo è un momento di relax sotto la doccia: potrebbe diventare un incubo se bisogna lavarli di fretta, o tutti i giorni.

Spesso quando laviamo i capelli lo facciamo in seguito a diverse condizioni, che rendono la chioma sporca: lo smog, una particolare acconciatura...

Il desiderio di tutti è quello di riuscire a far durare la piega dei capelli, la giusta luminosità e il volume il più a lungo possibile tra uno shampoo e l'altro, in modo da essere sempre a posto in ogni occasione.

Sembra impossibile? Invece non lo è: basta seguire dei piccoli accorgimenti.

1. Lavare pettini e spazzole

Dimentichi spesso di lavare le spazzole che vengono usate per lo styling dei tuoi capelli? Ovviamente non è un dramma, ma conviene fare attenzione anche a questo, quando l’obiettivo è mantenere i capelli puliti più a lungo possibile. Infatti è bene lavare le spazzole tra un utilizzo e l'altro per eliminare qualsiasi prodotto usato in precedenza.

2. Lavali con la giusta frequenza

Ebbene sì: lavare i capelli tutti i giorni e controproducente, perché stimola una maggiore produzione del sebo sulla cute, e le radici potrebbero apparire più "grasse".

3. Usare una tecnica di lavaggio corretta

Importante è anche individuare la giusta tecnica per lavare i capelli: questo può aiutare a mantenerli puliti più a lungo!

Si inizia con un lavaggio di acqua tiepida, in modo da liberarsi dal sebo presente sulle radici; solo dopo viene applicato lo shampoo.

Sicuramente è importante applicare dei giusti prodotti: va utilizzato infatti uno shampoo adatto al nostro capello, in seguito va massaggiato sulla cute con molta cura.

Anche il balsamo va impiegato in maniera intelligente: va applicato infatti soltanto dalle mezze lunghezze fino alle punte, perché se lo si stende anche sulle radici le si rende più soggette a un maggiore assorbimento di sostanze inquinanti presenti nell'aria (smog).

Per ultimo, il consiglio sui prodotti di styling: non abusare di questi, perché, per quanto leggeri, i prodotti di styling assorbono sporcizia e appesantiscono il capello.

4. Asciugare i capelli subito dopo lo shampoo

Dopo il lavaggio, non bisogna lasciare i capelli umidi per troppo tempo, perché si gonfierebbero di umidità, risultando anche più fragili.

È importante rimuovere l’eccesso di acqua tamponando con un asciugamano, usando infine l’asciugacapelli.

5. No alle mani tra i capelli!

Ultimo accorgimento riguarda l’abitudine di passarsi una mano fra i capelli o giocare con le ciocche. Bisogna assolutamente perdere queste piccole abitudini, perché non si fa altro che trasferire sui capelli tutti i microscopici residui di sporco che si nascondono nelle nostre mani!