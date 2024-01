Come far durare il profumo più a lungo? Ecco 5 trucchi affidabili che non conosci

Le regole e i consigli per dare al vostro profumo una durata extra: ecco alcuni trucchi che dovete seguire per prolungare la fragranza.

I profumi possono agire positivamente sul nostro stato d'animo, perché legati a ricordi e sensazioni racchiusi nella nostra mente. Inoltre, è molto difficile trovare la propria fragranza "signature", cioè un profumo capace di rappresentare a pieno la personalità di ciascuno, in alcuni casi anche dando coraggio durante le giornate difficili. Per far durare più a lungo il profumo, come procedere? In primis, è necessario tenere in considerazione alcuni fattori esterni che potrebbero ridurne la fragranza. Tra questi, il più pericoloso è il fumo delle sigarette che, oltre a provocare problemi alla salute, riduce anche la sensibilità agli odori.

A fare la differenza, inoltre, sembra sia il momento della giornata: di mattina, infatti, il naso è più ricettivo, perché non ci sono altri odori a distrarlo. Vediamo quindi quali sono le 5 strategie per far durare un profumo più a lungo.

5 trucchi affidabili ed efficaci per far durare il profumo più a lungo: ecco come fare

All'apparenza niente dura per sempre, neanche il più celestiale e intenso dei profumi. Un grande ostacolo è l'affaticamento olfattivo, che porta il cervello ad abituarsi agli stimoli ripetitivi e a non elaborarli più, rendendo impercettibili anche le fragranze più familiari.

I responsabili di questo processo sono i seni nasali, in cui sono presenti la maggior parte dei ricettori. In particolare, quando una molecola odorosa raggiunge i ricettori, l'informazione viene inviata al cervello.

Tuttavia, se un profumo o una fragranza diventano abitudinari, diventerà superfluo processare le molecole, che non verranno più percepite e annulleranno così l'odore. Ecco perché diventa fondamentale imparare a far durare il profumo più a lungo. Vediamo quali sono i 5 trucchi, dal più comune al più particolare e efficace.

5. Fare attenzione al proprio tipo di pelle

Sembra una banalità, ma la conoscenza della propria pelle gioca un ruolo fondamentale nel far durare un profumo più tempo possibile. In particolare, in caso di pelle grassa o sebacea, sarà più semplice trattenere le note di testa e di fondo della fragranza.

Per chi ha la pelle secca, invece, sono maggiormente consigliate le profumazioni legnose e speziate, perché considerate più intense rispetto alle note floreali o fruttate degli altri profumi.

4. Applicare il profumo dopo la doccia

L'umidità della pelle, soprattutto se di tipologia secca, è un elemento fondamentale per far durare più a lungo l'essenza del vostro profumo.

Inoltre, in generale, i profumi contengono degli umettanti, cioè ingredienti che aumentano l'umidità. Ciò nonostante, il segreto è applicare il profumo sulla pelle asciutta dopo la doccia, perché i pori sono ancora aperti e permetteranno così di far penetrare la fragranza più a fondo.

3. Vaporizzare il profumo

Per far sì che profumi tutto il corpo, la tecnica più efficace è quella di spruzzare qualche goccia di essenza davanti a voi e passarvici in mezzo. In questo modo, il profumo si posizionerà sul corpo in modo omogeneo.

Un altro consiglio è quello di spruzzarsi un po' di profumo sui capelli. Esistono già dei profumi appositamente realizzati per il cuoio capelluto. Sono senza alcol e non indeboliscono la chioma, ma vanno a idratarla e danno lucentezza.

2. Applicare il profumo sui punti d'impulso del corpo

La regola da seguire per far durare il proprio "Eau de Parfum" più a lungo è abbondare. Infatti, solo con decisi spruzzi sulle parti più calde, umide e venose del corpo, potremo trattenerne l'intensità.

Ci sono dei punti corporei definiti "punti di impulso". Tra questi, il retro delle orecchie, i polsi, gli angoli interni di gomiti e ginocchia, l'ombelico e la parte bassa della schiena.

1. Cambiate profumo

Se nessuno dei trucchi appena citati vi fa durare l'essenza più a lungo, forse è il momento di cambiare profumo.

La chimica del corpo, infatti, gioca un ruolo fondamentale sia sulla percezione del profumo sia sulle diverse sfumature che rilascia in base al calore della pelle.

Se quindi per anni avete utilizzato la stessa fragranza, forse è il momento di cambiarla. Scegliere di utilizzare un nuovo profumo, infatti, è un qualcosa di interessante e positivo, perché stimola i sensi, compreso l'olfatto.