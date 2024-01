Come far durare lo smalto più a lungo: 5 trucchi infallibili che di sicuro non conosci

Tutti i passaggi da seguire per applicare correttamente lo smalto e tutti i comportamenti perché duri il più a lungo possibile.

Lo smalto è uno dei prodotti beauty a cui ci si approccia sin da bambini, capace di trasformale le mani dandogli un aspetto straordinariamente curato.

Il rapporto con lo smalto è per tutti di amore e odio: amore per la capacità di stravolgere l'aspetto delle nostre mani, ma odio perché si sbecca con facilità.

Per questo moltissime persone sono passate dalla classica manicure alle soluzioni semipermanenti, per evitare certi inconvenienti.

Sfatiamo però il mito che lo smalto, se applicato, dura solo un giorno: ci vogliono degli accorgimenti per farlo durare a lungo senza rovinarlo.

Far durare più a lungo lo smalto è possibile: ecco 5 consigli

Il segreto nel far durare più a lungo lo smalto è seguire dei precisi step, da osservare attentamente.

Se tutte queste regole vengono eseguite il risultato è assicurato: il vostro smalto durerà 1/2 settimane, e non più due giorni!

1. Preparare le unghie

Se prima di applicare lo smalto si usa un solvente per rimuovere lo strato di smalto precedente, o anche solo le impurità, è necessario rimuovere qualsiasi traccia di questo prima della prossima applicazione di smalto.

Se non si elimina del tutto il solvente, infatti, il nuovo strato di smalto non si attaccherà bene sull'unghia.

Oltre a pulire l'unghia dal solvente è necessario anche limarla, facendo attenzione ad andare anche a toccare i lati, smussando angoli o imperfezioni.

2. Usare una base

Bisogna imparare anche a mettere correttamente lo smalto, e a usare i giusti prodotti. Prima di applicare lo smalto è necessario mettere una base.

Attenzione: duratura significa qualità! Se desideri che il tuo smalto duri a lungo e che il risultato sia perfetto, è bene acquistare dei prodotti di qualità che ti permettano di raggiungere ottimi risultati. Nel caso della base è consigliabile acquistarne una che rafforzi l'unghia e che possa proteggerla, oltre a rendere liscia la superficie.

Prima di applicare lo smalto ricordati di agitare la boccetta, per renderlo meno secco e conforme, e ricordati di applicare delle pennellate sottili sull'unghia, senza applicare uno strato troppo spesso di colore.

3. Usare un top coat

Il top coat è uno smalto trasparente da applicare sopra il colore per fissare lo strato di smalto. Oltre a sigillare e proteggere il colore è un prodotto che aiuta anche a una asciugatura rapida del colore, utilissimo!

Grazie al top coat è possibile anche rendere un effetto opaco all'unghia. Se lo smalto dura due giorni sulle tue mani è sicuramente perché non usi il top coat, che invece protegge lo strato applicato sull'unghia.

4. Piccoli accorgimenti: i guanti

Nella vita di tutti i giorni non diamo peso alle azioni che svolgiamo, spesso senza rendercene conto, e così roviniamo prima del dovuto le unghie appena fatte.

Un piccolo accorgimento, quando dobbiamo fare le pulizie in casa usando i detergenti o quando si usano prodotti chimici, è quello di usare dei guanti in nitrile o in lattice.

5. Attenzione all'acqua calda

Dopo 12 ore dall'applicazione dello smalto è bene evitare di fare la doccia, o comunque lavare i piatti con l'acqua calda.

L'acqua calda aiuta infatti aumenta la probabilità che il tuo nuovo smalto si rovini prima.