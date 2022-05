Un viaggio, che sia in macchina, in treno oppure in aereo, può rivelarsi lungo e noioso. Ecco allora alcune idee su come occupare il tempo, alcune perfette per i più piccoli!

Si dice che la parte più bella più che la destinazione sia il viaggio, almeno metaforicamente parlando. Nella realtà dei fatti invece, possono subentrare diversi imprevisti che non dipendono da noi: guasti, ritardi o code lunghissime per esempio! Come fare allora per occupare il tempo in viaggio e renderlo così più leggero? Ecco alcuni consigli utili!

Come occupare il tempo in viaggio: in treno e in aereo

Mai come quando siamo in viaggio la tecnologia può tornarci utile, soprattutto adesso che si può sfruttare anche in mezzi come l'aereo! Tablet, pc portatili, smartphone e supporti per e-book, tutto può essere utile, l'unica accortezza è assicurarsi di averli belli carichi e, per ogni evenienza, portarsi dietro un carica batterie.

Non è necessario poi avere una connessione Internet. Piattaforme come Netflix, Spotify e Amazon Prime infatti previo abbonamento permettono di scaricare i vari contenuti per poi guardarli, ascoltarli e leggerli o leggerli in un secondo momento, in viaggio per esempio! Molte di queste attività poi, si possono fare da soli o in compagnia, come ascoltare musica o guardare una serie tv.

Ma se almeno in vacanza il vostro intento è staccarvi dalla tecnologia potreste sempre ripiegare sulle care vecchie carte da gioco di qualsiasi tipo queste siano: da quelle per Scala 40 a quelle per Uno, libri cartacei o cruciverba che comunque si possono fare anche ragionando con più teste.

In macchina

Un gioco davvero molto carino e a cui nessuno pensa mai quando si tratta di passare tempo in macchina durante un viaggio è Trivia Pursuit, ovviamente utilizzando solo le carte e un taccuino per segnare i punti e, cosa importantissima, stando sempre attenti alla strada.

Si tratta di un gioco da tavolo in cui si vince accumulando più risposte corrette a domande di attualità. Se non avete Trivia Pursuit potreste ripiegare sulla sua versione tech con il videogioco Trivia Crack oppure con la nuova versione disponibile su Netflix, Trivia Quest.

In alternativa potreste intrattenere sia i grandi sia i più piccini con i giochi più classici come quello della catena in cui le lettere finali di una parola devono corrispondere alle lettere iniziali di un'altra. Come non pensare poi al caro vecchio karaoke? Divertitevi a cantare a squarcia gola le hit più famose del passato e contemporanee!

Intrattenere i bambini

Intrattenere i bambini può essere molto difficile soprattutto se si è in viaggio e quindi, non potendosi muovere liberamente, rischiano di annoiarsi facilmente. I genitori lo sanno, la noia può trasformarsi facilmente in capricci che rischiano di rendere il tempo passato in viaggio davvero interminabile sia per i bambini stessi sia per chi è con loro.

Quali sono i giochi che possono intrattenerli allora? Una tecnica infallibile è catturare la loro attenzione con le storie, già esistenti come quelle della Disney per esempio o inventate sul momento. I bambini le adorano! Meglio ancora se accompagnate da illustrazioni colorate.

Su Internet o nei negozi dedicati ai bambini si possono trovare tantissime "cards" che raffigurano soggetti colorati che possono servire in diversi campi dello sviluppo ma che possono tornare utili anche a intrattenere i più piccoli in viaggio. Poi i grandi classici, tra canzoncine per bambini e, per i momenti di calma, quaderni da disegno ad acqua utili per tenere i bambini concentrati senza rischiare di sporcare con i colori.