Desideri partecipare a 100% Italia? Ecco come funzionano i casting e chi può iscriversi

Casting 100% Italia, scopriamo come partecipare al programma condotto da Nicola Savino: selezioni, requisiti e come iscriversi.

Se ami i game show e hai voglia di metterti in gioco con un format molto particolare - quello dei sondaggi -, hai le carte in regola per partecipare ai casting di 100% Italia, il programma condotto dal brillante Nicola Savino e trasmesso su TV8, ogni sera alle ore 20:30.

Ecco come partecipare a 100% Italia, quali sono i requisiti, come iscriversi ai casting e come funziona il game show.

Come si fa a partecipare a 100% Italia?

Questa è l'occasione perfetta per partecipare ai casting di 100% Italia: sono in corso le selezioni in tutta Italia per i concorrenti e per il pubblico in studio. Se sei amante dei game show e vuoi metterti in gioco, con la possibilità di vincere un ricco montepremi, non perdere l'occasione ed effettua subito l'iscrizione.

Per candidarti ed entrare nel programma puoi compilare il modulo online disponibile su Banijay Italia, ma ricorda che devi essere maggiorenne per inviare la tua candidatura.

Ti verranno chieste diverse informazioni: un indirizzo e-mail valido, un numero di telefono e due fotografie (una in primo piano e una a figura intera). Dovrai poi aggiungere i dati delle persone che intendono partecipare al gioco. A tal fine, ti verrà chiesto di leggere attentamente le condizioni e la tutela dei dati personali (privacy).

A questo punto dovrai raccontare qualcosa di te stesso e la narrazione dovrà essere convincente per poter partecipare al programma. Non appena avrai pronto tutto il materiale, non ti resta che inviare la tua iscrizione e...buona fortuna!

Dove sono gli studi di 100% Italia?

Se verrai ricontattato dalla troupe di 100% Italia dovrai recarsi presso gli studi del programma per effettuare un breve colloquio e scoprire se hai davvero tutte le carte in regola per partecipare al game show.

A ospitare 100% Italia è lo Studio 5 di 3zero2 Studios, parte del gruppo EMG: ci troviamo nel centro di Milano, in via Deruta.

Lo studio è di circa 1100 mq e dispone di 11 telecamere, 15 microfoni, 6 gaspedestal, un dolly, un Jimmy Jib, un complesso sistema di intercom con 6 pannelli più radio cuffie, oltre agli intercom presenti in regia. E questi sono solo alcuni dei numeri del programma, che ogni sera è seguito da tantissimi italiani.

Come funziona il gioco 100% Italia?

"La trasmissione - ha detto Alessio Guetti produttore esecutivo per Banijay - nasce da un format originale di Banijay, scritto da Francesco Lauber, e mette in scena un game show basato sulla statistica".

Il programma di Nicola Savino coinvolge ben 100 italiani, che sono considerati rappresentativi della popolazione nazionale per le loro caratteristiche: queste persone provengono da Nord, Centro e Sud Italia, hanno età diverse, provengono da ceti sociali differenti e sono la fotografia più affidabile possibile della popolazione del nostro Paese.

A questi 100 italiani vengono poste delle domande, sulla base delle quali vengono costruiti dei sondaggi dei temi e argomenti più disparati.

In ogni puntata si sfidano due coppie di concorrenti che devono indovinare il pensiero della maggioranza (o minoranza) degli italiani sui temi proposti dai sondaggi. Il montepremi aumenta se le risposte sono corrette, ma può anche dimezzare in caso di errori!

Nel corso del programma entrano in studio anche dei personaggi famosi e VIP che mettono alla prova le due squadre cercando di mettere anche in difficoltà i concorrenti.