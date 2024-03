Laminato, ecco 4 semplici rimedi per pulire il pavimento di casa senza rovinarlo

Se da sempre sognate una casa con il parquet il legno ma temete di non essere in grado di gestirlo, allora per avere un effetto simile potete scegliere un pavimento in laminato.

Anche questa tipologia di pavimento però ha necessità di essere curato con un attenta manutenzione.

Ma come pulirlo in maniera semplice e veloce senza rovinarlo?

Ecco 4 semplici rimedi per provvedere alla sua pulizia.

Laminato, ecco 4 semplici rimedi per pulire il pavimento senza rovinarlo

Lo abbiamo detto, il pavimento in laminato è un’ottima alternativa al parquet in legno.

Ma anche questo è soggetto a usura e macchie nonostante sia resistente al calpestio e ai graffi grazie al suo speciale rivestimento in resina che lo rende facile da pulire, più economico e con una buona resa estetica.

Come si può tenere pulito e splendente senza rovinarlo?

Basta seguire alcuni accorgimenti e utilizzare alcuni speciali rimedi.

La prima cosa da dire è di rimuovere lo sporco in maniera quotidiana così da evitare la formazione di agenti che possono graffiare la superficie.

Il consiglio però è di evitare le scope tradizionali perché a causa delle setole troppo dure si può graffiare il pavimento, meglio allora usare scope con setole morbide o panni antistatici.

Se non vi trovate panni morbidi un trucco è di rivestire le setole della scopa con una calza di nylon oppure usare semplicemente un’aspirapolvere così ottenere un ottimo risultato.

Infatti è molto importante eliminare lo sporco come detriti, fango, terra e polvere.

Questi granelli sono abrasivi e possono essere poi trascinate nella stanza generando graffi rilevanti. Dopo averlo pulito in maniera ottimale dunque è opportuno un lavaggio profondo.

Meglio evitare di usare acqua diretta, quindi usare un panno strizzato bene e preferibilmente immerso in acqua tiepida.

Meglio usare detergenti dedicati e delicati oppure dei prodotti fatti in casa con 3 litri d'acqua, 1/4 bicchiere d'aceto e 3 cucchiai di alcool.

Un altro consiglio è quello di usare in alternativa lo shampoo per bambini.

Laminato, ecco come eliminare le macchie

il tempo si sa rovina il pavimento, qualsiasi esso sia. Dunque anche il laminato è soggetto all’usura del tempo.

Può capitare cadano sul pavimento liquidi, bevande o altro e se non tolte immediatamente possono provocare gravi danni al laminato stesso.

Ad esempio su macchie appiccicose tipo gomma da masticare meglio usare del ghiaccio cosi da rimuoverle facilmente.

Eliminare le macchie dal laminato è molto importante, al fine di renderlo brillante e lucido è necessario utilizzare i giusti accorgimenti.

Meglio non usare ammoniaca o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare il pavimento o renderlo opaco

In questo caso arriva in nostro soccorso una miscela di aceto e acqua, (60ml/1 litro). Questa miscela scioglie le incrostazioni, le igienizza e lo rende lucido.

Se sul laminato ci sono della macchie di sangue, potete utilizzare del detergente per i vetri.

Mentre se ci sono incrostazioni una valida alternativa è il detersivo per piatti. Basta qualche goccia su di un panno umido e il problema è risolto.

Cosa non usare

Lo abbiamo detto, alcuni prodotti troppo aggressivi possono rovinare il laminato.

Meglio evitare candeggina, ammoniaca e prodotti troppo abrasivi con setole troppo rigide.

Inoltre non utilizzare acqua troppo calda o o vapore, perchè l'umidità prolungata potrebbe danneggiare il laminato.

Inoltre meglio evitare cera o lucidanti per pavimenti, in quanto possono lasciare uno strato appiccicoso o opaco sulla superficie del laminato.