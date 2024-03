Come pulire il materasso: 3 semplici trucchi per prendersene cura al meglio

La bella stagione si avvicina e la voglia di pulizie primaverile aumenta: ecco i trucchi per

La voglia di riposare a letto durante la giornata nasconde con sé alcune insidie e, una di queste, è legata alla pulizia del materasso.

Diversi sono i trucchi per trattarlo al meglio e prendersene cura: ecco svelati i trucchi.

Pulizie di primavera: come pulire il materasso

Dopo aver svelato i trucchi su come pulire la lavatrice, non resta che addentraci nelle pulizie del materasso, un valido compagno per un riposino pomeridiano o durante le lunghe notti.

Entrato a far parte della vita quotidiana, spesso si sottovaluta l'importanza nel prendersi cura del materasso, compiendo dei gravi errori che possono arrecare danni anche alla nostra salute.

Non resta allora che svelare i trucchi per pulirlo al meglio: ecco svelati i segreti.

1. Aspirare la polvere e pulire il materasso all'aria aperta

Uno dei primi trucchi per curare il proprio materasso può risultare banale, anche se è una delle prime regole da attuare per pulirlo.

La pulizia profonda deve essere effettuata una volta al mese e, ogni due settimane, è necessario portare all'aperto il proprio materasso, sbattendolo grazie all'utilizzo del battipanni.

Per andare ancora più nello specifico, è consigliabile anche usare delle spazzole a vapore, eliminando tutta la polvere in eccesso.

2. Aceto e limone per eliminare le macchie

Oltre ai trucchi per pulire i lampadari, corrono in soccorso anche i trucchi per eliminare le macchie dai materassi, spesso presenti sulla superficie.

Nel caso le macchie siano fresche, basterà utilizzare un panno inumidito, tamponandolo sul materasso.

Se si dovesse invece trattare di una macchia di sangue, basterà utilizzare acqua fredda o acqua ossigenata per rimuoverla al meglio.

In caso la macchia non riesca a essere eliminata del tutto, si può ricorrere alla combinazione di acqua con aceto o con limone.

3. Girare il materasso ogni tre mesi

Un ultimo trucco può risolvere per sempre il problema della pulizie del materasso ed è una delle pratiche più sottovalutate di sempre.

Per mantenere la forma del materasso, è infatti consigliabile girarlo ogni tre mesi, in modo tale da far assumere su entrambi i lati la forma del proprio corpo, evitando degli sbilanciamenti nella conformazione assunta.

