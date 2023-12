Amicizia, segreti e tante risate: "Come può uno scoglio" è il nuovo film di Pio e Amedeo

Dall'orfanotrofio alla galera, fino al riscatto (più personale che materiale): quello di Amedeo è "il sorriso di chi ha perdonato tutto". E poi c'è Pio, figlio di un ricco imprenditore con non pochi segreti alle spalle. La loro amicizia nasce per caso, inaspettatamente. All'apparenza come lo yin e lo yang, si troveranno a vivere innumerevoli peripezie. Dal sogno di aprire un ristornate, in senso fin troppo stretto, alla notte dietro le sbarre: basterà un attimo per infrangere le regole e stravolgere un destino che sembrava già tracciato.

Il nuovo film di Pio e Amedeo ci insegna a "essere di scoglio, non di sabbia", a combattere la fragilità e affrontare la vita con il sorriso. Ci insegna che a volte è bello disobbedire e a camminare a piccoli passi insieme agli altri, mai da soli. Un'ora e mezza di spensieratezza, "Come può uno scoglio" è una commedia scorretta, non volgare, che incolla il pubblico davanti al grande schermo, divertendolo in maniera mai banale o scontata. Insomma, dal 28 dicembre non vi resta che andare al cinema a vedere "Come può uno scoglio", il nuovo film di Pio e Amedeo.

"Come può uno scoglio", il nuovo film di Pio e Amedeo è da vedere

E se un giorno scoprissi che la vita che hai non è quella che volevi? Che qualcuno giorno dopo giorno ha addormentato i tuoi desideri fino a farti diventare un altro da te stesso?

Il duo pugliese più amato del momento presta un nuovo film: Pio e Amedeo sono i protagonisti, naturalmente. Due personaggi all'apparenza opposti, eppure le loro vite sono così incredibilmente legate... Pio è timido e impacciato, Amedeo irriverente e determinato: influenzato dal coraggio del suo nuovo amico, Pio metterà in discussione tutto, farà pace con i suoi desideri e andrà a riprendersi la vita che voleva.

Con Amedeo intraprenderà un viaggio carico di sorprese, fino alla scoperta che quell'autista non è giunto lì per caso, che quelle loro vite così diverse sono unite da qualcosa di forte e incredibile perché nessuno è niente per nessuno.

La carriera di Pio e Amedeo

Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, nascono come duo comico agli inizi del 2000. Esilaranti sin dagli esordi, sbarcano sul piccolo schermo grazie a una rete locale pugliese, Telefoggia, con la trasmissione “Occhio di Bue”. Successivamente arriva a Radionorba e Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai2, Pio e Amedeo passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e debuttando poi con “Le Iene”, programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “Ultras dei Vip”.

Nel 2014, a dieci anni dal loro debutto, sono i protagonisti del road-movie “Amici come noi”, prodotto da Taodue e distribuito da Medusa. Nello stesso anno recitano insieme a Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e tanti altri nel film “E tu di che segno sei?”, prodotto da Vanzina per la regia di Neri Parenti.

Nel 2016 arriva un altro loro grande successo, che ormai tutti conosco: “Emigratis”. In onda su Italia Uno, il programma è ora alla quarta edizione. Nella trasmissione, all'insegna dell'irriverenza e del divertimento, Pio e Amedeo prendono di mira i vip. Non solo cinema, televisione e teatro, anche la radio fa parte della vita del duo comico: RTL 102.5, infatti, hanno condotto il programma del venerdì notte “A disposizione” e il live “Sala ricevimenti”, oltre alle numerose dirette per eventi speciali.

Nel 2018 il duo ha girato l’Italia con lo spettacolo “Tutto fa Broadway”, registrando il tutto esaurito e chiudendo il tour con il debutto al Mediolanum Forum di Assago. Nel 2019 un altro grande traguardo nella vita di Pio e Amedeo, che salgono sul palco dell’Ariston come ospiti del sessantanovesimo Festival di Sanremo ottenendo un successo strepitoso.

A settembre 2019 Pio e Amedeo si esibiscono con il loro nuovo spettacolo “La Classe non è qua”, all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina e a dicembre nei principali teatri italiani, facendo registrare ovunque il tutto esaurito.

FELICISSIMA SERA è lo spettacolo televisivo che li ha visti protagonisti su Canale 5 in prima serata, dal 16 al 30 aprile 2021 in 3 puntate, e che ha regalato loro oltre il 27% di share, con picchi di oltre il 29% per 5.549.000 milioni di telespettatori.

L'1 gennaio 2022 esce nelle sale il film “Belli Ciao”, per la regia di Gennaro Nunziante, che conquista subito il botteghino, confermandosi come uno dei film di maggiore successo del periodo natalizio.

Nell’estate 2022 il duo annuncia il ritorno in tv con la quarta edizione di “Emigratis”, questa volta in prima serata su Canale 5, che va in onda nell’autunno dello stesso anno con tre puntate e che riscuote ancora una volta un enorme successo di pubblico.

Nel 2023 Pio e Amedeo sono tornati in tv in prima serata su Canale 5 con la seconda edizione di un loro grande successo, rinominato “FELICISSIMA SERA – ALL INCLUSIVE”, che li ha visti protagonisti indiscussi del venerdì sera per tre puntate con tantissimi ospiti.

Dopo i successi televisivi, il duo torna a teatro con il nuovo spettacolo “FELICISSIMO SHOW”, partito a ottobre e che sta proseguendo in tutta Italia registrando un sold out dopo l’altro e che, a grande richiesta, proseguirà anche nel 2024.

Il regista

Dopo averli accompagnati nel film "Belli Ciao", Gennaro Nunziante è alla regia anche del nuovo film di Pio e Amedeo, "Come può uno scoglio".

Nato a Bari il 30 ottobre 1963, la sua filmografia include: