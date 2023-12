Come reagire a un regalo brutto: 5 trucchi infallibili a prova di detective

Natale è dietro l'angolo e questo vuol dire che manca poco al delicato momento dello scambio dei regali che, come ogni anno, potrebbe andare splendidamente o essere un disastro totale.

Tutti abbiamo almeno un parente o un amico che non sa fare i regali, oppure riceviamo regali di circostanza da persone che non ci conoscono bene e, inevitabilmente, rischiano di comprare qualcosa che non useremmo mai senza nemmeno saperlo.

Se questo è il vostro caso e avete ricevuto un regalo sgradito, ecco come reagire per non ferire quella persona cara che vi ha fatto, magari senza farlo apposta, un regalo brutto.

Come reagire a un regalo? Ecco cosa fare quando si riceve un dono indesiderato

Che il regalo che avete ricevuto vi piaccia oppure no, ci sono delle formule di cortesia da usare per non offendere chi ha pensato a voi questo Natale e ha deciso di comprarvi qualcosa. Eccome cosa fare per reagire educatamente a un regalo e non far capire che non vi piace.

1. Ringrazia per il pensiero

Anche se il regalo che hai appena scartato non ti piace per niente o è qualcosa che non useresti mai, è bene tenere sempre a mente che chiunque decida di farti un regalo ha pensato a te e ha perso tempo e denaro per comprarti qualcosa. Quindi, la prima cosa da fare è ringraziare sinceramente la persona che ti ha fatto il regalo. Ricordati di guardare la persona negli occhi, senza vergognarti o pensare troppo a quanto non ti piace quello che hai ricevuto. Puoi dirgli:

• Grazie

• Ti ringrazio per il pensiero!

• Che gentile, mi fa molto piacere

È importante essere rilassati e parlare in modo naturale per non fare capire all'altra persona che il suo regalo non è stato gradito.

2. Sorridi gentilmente

Un modo molto semplice per dissimulare una reazione negativa è nasconderla con un bel sorriso gentile. Ma attenzione, fatelo solo se sapete di riuscire a sembrare sinceri. Un sorriso palesemente falso potrebbe causare l'effetto contrario e offendere la persona che avete davanti.

3. Rispondi con un abbraccio

Se sai di non riuscire a sembrare sincero, puoi nascondere il viso ringraziando la persona che ti ha fatto il regalo con un abbraccio. In questo modo, l'altro si sentirà apprezzato e tu non sarai stato costretto a fingere se farlo non è il tuo forte.

Tuttavia, analizza la situazione e abbraccia la persona solo se siete abbastanza in amicizia o se la situazione e il luogo in cui vi state scambiando un regalo lo permette. Dare un abbraccio ad un conoscente o un collega di lavoro con cui non si è in confidenza potrebbe creare imbarazzo.

4. Se te la senti, dì una piccola bugia bianca

Una piccola bugia è lecita se serve a non ferire i sentimenti di una persona a cui volete bene. Molte persone preferiscono una bugia dolce all'amara verità perciò, se ci riesci, puoi dire che il regalo ti piace.

Non esagerare, perché una reazione troppo entusiasta potrebbe destare sospetti sulla tua sincerità, ma mostrati contento di quello che hi ricevuto. Sarebbe meglio evitare di dire che quel regalo che in verità non ti piace è la cosa più bella che hai ricevuto o che è qualcosa che desideravi tanto ma, per esempio, potresti dire:

• È molto bello. Grazie!

• Che bel pensiero che hai avuto

• È davvero carino, mi piace

5. Sposta l'attenzione dal regalo a chi te lo ha fatto

Invece che parlare del regalo, potresti sviare l'argomento facendo domande alla persona che te lo ha fatto. Potresti chiedergli come lo ha scelto o, nel caso di un regalo fatto a mano, da quanto tempo fa lavori di quel tipo.

Evita di parlare di quanto e come userai quel regalo, piuttosto cambia argomento chiedendo all'altro cosa farà a Natale oppure se ha ricevuto dei regali e quali. Inoltre, ricorda di richiudere il pacchetto e mettere via il regalo perché nasconderlo alla vista può aiutare ad accantonare l'argomento.

Hai ricevuto qualcosa che non ti piace? Cosa non dire quando si riceve un regalo

Quando si riceve un regalo, ci sono delle cose che sarebbe meglio non dire alla persona che ve l'ha fatto. Alcune di queste frasi, infatti, potrebbero ferire, altre sono semplicemente sgarbate e vanno evitate se non si vuole fare brutta figura. Ecco cosa non dire quando si riceve un regalo.

1. "Non dovevi!"

Non usare frasi fatte come "Non dovevi" perché tendono a sminuire il gesto. Ringrazia sempre in modo chiaro, per non far capire all'altro che non hai apprezzato il regalo. Con un "grazie" deciso non puoi sbagliare.

2. Non chiedere in che negozio è stato acquistato

Fare domande per evitare di dire cosa si pensa del regalo è una buona tattica per non offendere chi vi ha fatto un dono ma non tutte le domande sono educate. Infatti, non si deve mai chiedere dove è stato comprato un regalo perché potrebbe mettere a disagio la persona che l'ha scelto.

Può darsi che ti venga regalato qualcosa che conosci e di cui sai il prezzo o qualcosa di cui puoi facilmente immaginare il valore, ma è bene ricordare che non bisogna mai farlo presente.

Fare commenti sul prezzo di un regalo o, peggio, chiedere quanto è costato non è educato. Infatti, è il gesto che conta e non il costo.

4. Non paragonare il regalo con altre cose che hai ricevuto

Se il regalo che hai scartato non ti è piaciuto, una reazione naturale può essere quella di metterlo a confronto con altri doni che hai ricevuto. Ricorda, però, di non farlo ad alta voce perché potrebbe far sentire non apprezzata la persona che ti ha fatto il regalo e potrebbe fargli capire che non hai gradito il pensiero.

Anche se sei in confidenza con la persona che ti ha fatto il regalo, non dirgli mai in faccia che non ti piace. Quando una persona fa un regalo si prende la responsabilità di quello che ti dona, perciò è probabile che sia certa che quello che ti ha comprato sia perfetto per te. In altri casi, potrebbe aver provato a indovinare perché non ti conosce bene e non sarebbe educato fargli notare che ha sbagliato.

Quello che puoi fare è portare a casa il regalo brutto e, l'anno successivo, provare a dare suggerimenti velati parlando a quella persona di quello che ti piace e che vorresti ricevere.

Come contraccambiare un regalo?

Avete ricevuto un regalo. Come contraccambiare? Innanzitutto, ringraziare è sempre d'obbligo. Se ti viene consegnato personalmente, ringrazia subito chi te lo ha fatto.

Se ti viene spedito o portato da qualcun altro, chiama al più presto la persona che ti ha fatto il regalo o scrivile un messaggio per dire grazie del pensiero.

Altrimenti, un bel biglietto di ringraziamento scritto a mano è sempre un bel modo per ringraziare qualcuno. Se hai tempo e modo per spedire o consegnare il biglietto, considera questa idea.

L'ideale sarebbe inviarlo entro una settimana da quando si è ricevuto il regalo e cercare di non farcirlo troppo di frasi fatte. Inoltre, nel caso in cui si sia ricevuto un regalo non gradito, un biglietto è il modo ideale per dire qualche piccola bugia innocente, perché sarà molto più difficile capire che stai mentendo quando scrivi che il regalo ti è piaciuto molto.

È necessario ricambiare un regalo con un altro regalo? La risposta è no, non è sempre d'obbligo. Non è obbligatorio nemmeno ricambiare un regalo con uno dello stesso valore. Scegliete i regali con il cuore e pensando alle persone a cui li state facendo.

Come rifiutare un regalo senza offendere?

Rifiutare un regalo senza offendere o ferire la persona che ve l'ha fatto è molto difficile. Spesso, infatti, non c'è un vero motivo per non accettare quel regalo, se non il fatto che non è stato apprezzato.

Ammetterlo, però, potrebbe offendere la persona che si è premurata di comprarvi un regalo e portarvelo. Anche secondo il galateo dei regali, rifiutare un dono è lecito solo quando si tratta di un dono chiaramente ipocrita oppure quando nasconde un secondo fine. In questi casi, si può rifiutare in modo discreto il presente.

Nella vita di tutti i giorni, però, la questione è spinosa. Se si riesce a trovare una buona scusa, si può provare a declinare il regalo con gentilezza, ringraziando ma ammettendo che non ci si sente a proprio agio ad accettare quel dono.

Ovviamente, più si è in confidenza e più è difficile rifiutare un regalo senza causare reazioni turbolente. Nel caso di un regalo sgradito da parte di un parente o un amico è meglio accettarlo e in seguito riciclarlo, donarlo o venderlo su Vinted o Ebay, facendo attenzione a non farsi scoprire.