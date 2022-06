Regalare un viaggio a qualcuno senza eliminare l’effetto sorpresa? Non c’è niente di meglio di un volo aereo senza data. Se non sai come fare, qui una guida semplice da seguire.

Il caldo impazza e cosa c’è di meglio di un bel viaggio come regalo? Il problema quando si regala un volo aereo a qualcuno è che non si conosce la disponibilità del passeggero. Come fare allora a regalare un bel viaggio a qualcuno senza eliminare l’effetto sorpresa? Con un biglietto aereo aperto!

Molte compagnie aeree permettono la prenotazione di viaggi flessibili, dove si sceglie solo la tratta senza specificare date. In alternativa si possono usare le gift card, cioè voucher viaggio di uno specifico importo.

Come regalare un biglietto aereo

Incredibile a dirsi, l'Italia è in classifica come uno dei Paesi con più ferie all'anno e cosa c'è di meglio per un regalo estivo se non una bella vacanza?

Partiamo perciò dall’inizio e vediamo prima di tutto come si regala un biglietto aereo a qualcuno, cioè come si compra un volo per qualcun altro. Ormai acquistare biglietti anche non per se stessi è una cosa piuttosto facile poiché le compagnie aeree al momento del pagamento vi chiederanno solo nome e cognome del passeggero. In un secondo momento al check in sarà richiesto di inserire i dati relativi al documento di identità.

Quindi se volete regalare un biglietto aereo a qualcuno dovete conoscere nome e cognome!

Cosa sono i biglietti aperti e quali vantaggi offrono

Per regalare un ticket aereo a qualcuno senza che questo sia vincolato alla partenza in una data specifica si possono acquistare i voli senza data.

I cosiddetti “biglietti aerei aperti”, cioè senza data, si chiamano “biglietti flessibili” e sono offerti da molte compagnie di viaggio soprattutto europee. Ovviamente, con questa modalità il costo del viaggio sale parecchio rispetto al biglietto classico, ma in compenso si ha la flessibilità delle date.

L’acquisto di un volo senza data, se ha costi maggiori, offre però anche altri vantaggi, come la possibilità di avere un bagaglio extra o l’imbarco veloce.

Come si regala un volo aereo senza data

Per acquistare un ticket flexi la modalità è identica a quella dei biglietti normali. Scegliete la compagnia aerea e la tratta, specificando una data indicativa. Al momento di selezionare la scelta se esiste l’opzione delle date flessibili questa comparirà tra le possibilità.

Ricordiamo che non tutte le compagnie di volo offrono questo servizio e non per tutte le tratte, in ogni caso una simulazione vi fornirà tutte le informazioni utili.

Quanto costa la tariffa “Flexi” con EasyJet

Le tariffe di un volo senza data sono dinamiche e variano in base alla compagnia aerea e alla tratta. Abbiamo provato ad effettuare una simulazione con le compagnie più note al fine di verificare la differenza di prezzo.

Partendo da EasyJet la prima cosa da dire è che la “tariffa Flexi” si applica sia ai voli di sola andata che a quelli di andata e ritorno. Provando ad effettuare una simulazione sulla tratta Roma-Londra solo andata, la tariffa flexi risulta quasi il doppio di quella standard, con una maggiorazione minima intorno ai 100 euro. Ma in compenso offre una gran quantità di vantaggi compresi i voucher bistro.

La pandemia ha comunque modificato in bene alcune cose e adesso molte compagnie aeree tra cui proprio EasyJet permettono di modificare gratuitamente la data e la tratta senza supplementi. Sarà applicata solo una maggiorazione sui costi qualora cambiando la data o la tratta il prezzo di base del biglietto sia più alto. La differenza con la tariffa “Flexi” è che questa permette invece di cambiare più volte data e tratta senza incorrere in alcun costo aggiuntivo.

Quanto costa la tariffa “Flexi Plus” di RyanAir

RyanAir a differenza di EasyJet permette di applicare la sua "Flexi Plus" solo per i viaggi di andata e ritorno, anche qui siamo davanti a costi dinamici che variano in base ad una molteplicità di fattori.

Il prezzo di un viaggio andata e ritorno da Roma a Londra con la tariffa Flexi Plus RyanAir presenta una maggiorazione di circa 76 euro per volo.

Oltre al cambio di data si avrà il fast track in aeroporto e due bagagli a mano.

Quali sono i limiti di un volo aereo con date flessibili

Quando si acquista un volo senza data o meglio un biglietto flessibile si deve sempre tenere in considerazione che la prenotazione, così come il cambio di data, è sempre soggetta alla disponibilità dei posti sull'aereo.

Da questa prospettiva la gift card è quella che lascia la libertà maggiore al viaggiatore pur non garantendo che con essa di riescano a coprire tutti i costi.

Un’altra idea regalo: le gift card delle compagnie aeree

Alcune compagnie, soprattutto quelle americane, non offrono la possibilità di acquistare titoli di viaggio senza data, ma si possono regalare delle gift card, al pari di quanto può avvenire in un negozio di abiti e accessori.

Il vantaggio di un voucher regalo è che il viaggiatore può scegliere non solo la data di viaggio, ma anche la tratta. Lo svantaggio è che il biglietto desiderato potrebbe costare di più dell’importo presente sulla carta regalo.

I voucher regalo RyanAir emessi in formato elettronico possono essere comprati sul sito ufficiale a partire dall'importo minimo di 25€.

EasyJet come altre compagnie non offre per ora la possibilità di gift card almeno non tramite i canali ufficiali, ma si possono utilizzare piattaforme terze per questo.