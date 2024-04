5 ricette semplici, veloci e gustose per riciclare l'uovo di Pasqua al cioccolato.

Non sapete cosa fare della montagna di cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua? Ecco 5 ricette facili e veloci per gustarsi il cioccolato in maniera alternativa e deliziosa.

Passate le festività pasquali sono molti gli avanzi dei pasti che rimangono sulla tavola e soprattutto nei frigoriferi delle persone. Oltre al pasto principale però, ciò che resta in abbondanza sono i dolci: colombe e uova di cioccolato avanzano in abbondanza ed in eccesso.

Il problema di questi comuni regali pasquali è che non hanno una durata eccessiva, perciò devono essere consumati relativamente nel breve periodo per evitare inutili sprechi. Ecco quindi 5 semplice e veloci ricette per riciclare le uova di Pasqua avanzate.

5 ricette per riciclare l'uovo di Pasqua

Oltre alle colombe, il dolce per eccellenza di Pasqua, a cui sono affezionati grandi e piccini, sono le uova di cioccolato. Fondente, al latte, bianco, con granella di nocciole, con il pistacchio, con sorpresa o senza. Ecco 5 ricette per riciclare l'uovo di Pasqua.

1. Meringa al cioccolato

Delle spumiglie al cioccolato, fondente o al latte, da mangiare a merenda o a fine pasto per addolcire la giornata. Il cioccolato fondente contrasta con la dolcezza eccessiva della meringa, creando un equilibrio di sapori squisito.

Prepararla è molto semplice: separa i tuorli dagli albumi (i tuorli si possono utilizzare per preparare altre ricette come una frittata). Montare gli albumi a neve, incorporarli con lo zucchero ed aggiungere del succo di limone. Fondere il cioccolato a bagnomaria ed aggiungerlo agli albumi. Inserire il prodotto in una sac à poche e con un beccuccio comporre la meringa. Cuocere in forno per circa un'ora e mezza

2. Liquore al cioccolato

Avete bisogno di un liquore da abbinare ai dolci o da bere all'interno del caffè? Allora il liquore al cioccolato è il modo giusto per riciclare l'uovo di Pasqua. La ricetta è molto semplice, serve solo un po' di pazienza.

Fate sciogliere in un pentolino latte, baccello di vaniglia e zucchero, fate bollire in modo da far sciogliere bene lo zucchero. Unire il cioccolato tritato nel pentolino: è necessario far girare velocemente il contenuto fino a quando il cioccolato non sarà completamente sciolto. Una volta raggiunta una consistenza omogenea unire l'alcol puro nel pentolino.

La crema ottenuta va versata in una bottiglia e lasciata riposare per qualche tempo prima di essere consumata.

3. Tartufi al cioccolato bianco

Facile e veloce: nessun bisogno di cottura o di accendere il forno.

La ricetta è la seguente, far sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria ed aggiungere ad esso il mascarpone. Far raffreddare la crema e, una volta che l'impasto è abbastanza solido, creare con esso delle palline e concludere ricoprendole con granella di pistacchi o nocciole. Mettere il tutto nuovamente in frigo per stabilizzare il dolce.

4. Grissini al cioccolato

Avanzano dal pranzo di Pasqua oltre che le uova anche i grissini consumati per l'aperitivo? Allora ciò che fa al caso vostro è unire i due ingredienti.

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente, al latte o bianco. Nelle ciotole col cioccolato fuso immergere i grissini fino a tre quarti; lasciare i grissini a raffreddare in frigo finché il cioccolato non si rassoda. Dei veri e propri Mikado fatti in casa!

5. Tagliatelle al cacao

Non limitatevi alle ricette dolci ma approfittate degli avanzi delle uova di Pasqua per cimentarvi in ricette degne di un pasto gourmet! Per esempio potreste realizzare i tagliolini con cioccolato fondente da condire come meglio preferite. Ecco allora il procedimento per creare la pasta, la base del nostro piatto. Iniziate impastando farina e uova per poi aggiungere il cioccolato sciolto a bagnomaria.

Continuate a lavorare il composto fino a quando non risulterà uniforme e senza grumi. Successivamente appiattitelo con l'aiuto di un mattarello e copritelo con un telo, per lasciarlo riposare un quarto d'ora a temperatura ambiente. Una volta terminato il tempo di riposo assottigliate l'impasto con la macchina per la pasta per poi formare i tagliolini con un accessorio apposito. Una volta formati spolverateli con la farina e adagiateli su un telo a formare una serie di nidi prima di cuocerli.

Per quanto riguarda il condimento, come dicevamo, c'è davvero l'imbarazzo della scelta tra il ragù di carne per chi ama la carne, in alternativa si può accostare anche un sughetto di crostacei e agrumi, fino ad arrivare anche alle alternative vegetariane.