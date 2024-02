Trasferirsi a Milano è davvero faticoso: ecco 10 trucchi per "sopravvivere" allo stress

La metropoli lombarda attira migliaia di persone ogni anno: ecco alcune "dritte" per vivere bene in questa città bellissima ma talvolta difficile.

Devi trasferirti e stai valutando Milano come possibile opzione? Si tratta di una realtà che offre moltissime opportunità di lavoro, oltre ad essere un centro ricco di attività di ogni tipo dove è impossibile annoiarsi.

Ma, come ogni città, ha anche degli aspetti negativi con cui bisogna imparare a convivere. Ecco una lista di 10 trucchi che ti permetteranno di imparare a sopravvivere al meglio a Milano.

10 trucchi per sopravvivere a Milano da non dimenticare

Trucco n°1: correre

Anche se sei in largo anticipo per il tuo appuntamento dovrai correre, perché il detto "chi va piano non è di Milano" è vero. E Quando sei sulle scale mobili mantieni sempre la destra in modo da lasciare spazio a chi vuole salire più velocemente, o rischierai di ricevere pesanti insulti.

Trucco n°2: preferire i mezzi pubblici all'auto

Con i mezzi potrai raggiungere ogni angolo della città evitando il traffico, che a Milano è sempre garantito, spostandoti velocemente e potendo anche sfruttare il tempo del viaggio per dedicarti alla lettura di un libro o all'ascolto di buona musica. Rimani però sempre aggiornato circa eventuali scioperi, purtroppo abbastanza frequenti, per non rischiare di rimanere a piedi.

Trucco n°3: attenzione ai borseggiatori

Si tratta di un problema di tutte le grandi città. I mezzi pubblici sono comodi ma potrebbe capitarti di incontrare qualcuno interessato al tuo portafogli o al tuo nuovo cellulare. Cerca sempre di tenere zaini e borse ben chiusi e sotto controllo, in modo da viaggiare senza correre rischi.

Trucco n°4: esplorare

Milano è una città tutta da scoprire. Qualsiasi sia la tua passione troverai sempre luoghi in cui poterla vivere. Oltre al repertorio culturale, potrai sperimentare attività di ogni genere, anche le più originali, come gustare una cena a bordo di un tram storico, o bere un tè caldo in un locale a tema Alice nel Paese delle meraviglie. Inoltre, Milano è ormai un ambiente multietnico, quindi avrai la possibilità di assaggiare i piatti tipici delle cucine di tutto il mondo.

Trucco n°5: avere un posto auto

Trovare parcheggio a Milano è davvero un'impresa difficile, e se deciderai di stabilirti nelle zone più frequentate sarà un vero e proprio incubo. Quindi è conveniente disporre di un posto auto, ancora meglio se coperto per preservare la tua automobile dagli effetti delle grandinate estive.

Trucco n°6: essere cauti con le spese

Milano è ricca di attrattive, nuovi locali da provare e eventi da non perdere, per non parlare dei negozi. è giusto vivere a pieno le opportunità che la città offre, ma sempre facendo attenzione al conto in banca. Milano gode il primato di città più costosa d'Italia, quindi dovrai gestire con la massima cura le tue finanze.

Trucco n°7: avere un occhio di riguardo per lo stile

Milano è la capitale della moda, e per i milanesi essere eleganti e di classe è un must. La città è ricca di personalità che non hanno paura di osare e amano lanciare nuove tendenze. Non devi essere per forza un guru della moda, il consiglio è quello di impegnarti ad avere sempre un aspetto ordinato e gradevole alla vista. Se vuoi un po' di ispirazione per il tuo look puoi consultare l'account Instagram "Milanesi a Milano" che offre un ritratto del vero street style milanese.

Trucco n°8: non limitarti a frequentare il centro

Esplora la città nel suo complesso, la periferia potrebbe offrirti delle piacevoli sorprese. Ad esempio, le osterie tipiche in cui poter assaporare la cucina autentica milanese si trovano spesso lontane dal centro. Tra l'altro, potrai goderti un po' di tranquillità grazie alla presenza di meno turisti.

Trucco n°9: essere multitasking

A Milano non ci si ferma mai, quindi dovrai abituarti subito ai ritmi della città. Preparati ad essere sempre produttivo al 100%.

Trucco n° 10: trova aree verdi

Vivere in una realtà frenetica come Milano può portarti ad avere alti livelli di stress. La natura ha un forte potere ristoratore, e può permetterti di vivere momenti di tranquillità. I migliori parchi dove poter trovare un ambiente sereno sono il Parco Nord e il parco del Portello.

Quanto costa vivere a Milano?

A Milano il costo della vita è molto elevato, ma può variare a seconda del tuo stile di vita. La spesa più consistente che dovrai affrontare è quella relativa alla tua abitazione. Sia se deciderai di acquistare casa, sia se deciderai di affittarla, la spesa sarà molto importante. I prezzi però oscillano molto in base alla zona, quindi se il tuo obiettivo è risparmiare potresti optare per una casa al di fuori dei quartieri centrali.

Anche i costi del cibo e delle bollette sono soggetti a continui aumenti, mentre un abbonamento mensile ordinario per i trasporti pubblici costa 39 euro. Ciò significa che lo stipendio minimo per poterti permettere di vivere dignitosamente a Milano non dovrebbe essere inferiore ai 1500 euro netti mensili.