Come sopravvivere a colleghi tossici: 2 trucchi per fare buon viso a cattivo gioco

Come comportarsi quando si è costretti a stare in ufficio, fianco a fianco, con persone che non sopportiamo a pelle? Ecco come sopravvivere a colleghi tossici.

Un po’ come i parenti, in fondo. Non si scelgono, eppure ci ritroviamo con colleghi tossici a cui sopravvivere.

A ben vedere, si tratta di una casualità che ci accompagna già dalla tenera età, quando a scuola, in maniera del tutto imprevedibile, incrociamo le nostre vite con compagni di banco che non abbiamo mai visto. E che, molto spesso, sono molto diversi da noi.

E così fino al liceo. Poi si diventa un po’ più autonomi nelle scelte, ad esempio all’Università o nell’ambito di frequentazioni private, come quello sportivo o hobbistico.

Ma come comportarsi quando si è costretti a stare in ufficio, fianco a fianco, con persone che non sopportiamo a pelle? Come sopravvivere a colleghi tossici

Come riconoscere un collega tossico

Siamo franchi: incontrare persone sul posto di lavoro che abbiamo voglia di frequentare anche al di fuori degli orari da cartellino, è una vera e propria fortuna.

Le diverse personalità che ci ritroviamo di fronte possono attirarci o infastidirci all’inverosimile. Eppure, quando si tratta di colleghi di lavoro, siamo comunque “costretti” a frequentarli per la maggior parte delle nostre giornate.

Dallo scambio di pratiche e informazioni al passaggio di consegne, dalle riunioni alla pausa pranzo, le occasioni per ritrovarsi gomito a gomito non mancano.

Ma se si tratta di vera e propria antipatia, anzi di tossicità? I colleghi tossici, come d’altronde tutte le persone in generale che si comportano in questo modo, sono coloro che, con i loro comportamenti, “intossicano” il nostro cervello.

Ecco come riconoscere i colleghi tossici ovvero i toxic worker.

E, nonostante ciò, non si possono evitare. Siamo costretti a frequentarli ogni giorno, senza possibilità di scelta.

Qualche esempio? Negatività, persone irascibili, alcuni che parlano male di altri. I manager non creano gruppo e non forniscono feedback, il carico di lavoro che diventa insostenibile oppure non è retribuito in maniera adeguata. Non ci sono incoraggiamenti, né premi né riconoscimenti per l’impegno profuso.

Come comportarsi con i colleghi tossici

Il primo passo consiste nel rendersi conto che non si può andare d’accordo con tutti. Siccome coltiviamo relazioni di amicizia o affetto, nella nostra vita privata e nel tempo libero, potremmo pensare che debba essere sempre e ovunque così.

E invece, no. Per il semplice motivo che non siamo noi a scegliere i colleghi con cui lavorare ogni giorno.

Il clima aziendale è fondamentale, da questo punto di vista: ecco le migliori aziende in cui lavorare (ultima classifica 2023).

Purtroppo però, la difficoltà è tangibile nel quotidiano. Il team infatti “impone” un certo senso di appartenenza, che spazia dal modo di vestire (più o meno uniformato), al tipo di comunicazione da adottare fino alla condivisione di uno stresso progetto da realizzare.

Insomma, al di là di antipatie e giudizi, bisogna stare al gioco perché, in questi contesti, la forma conta quanto la sostanza.

La reazione immediata a un’idiosincrasia o a una palese intolleranza reciproca è lo scontro diretto. E invece, stando al parere degli esperti, questo è il modo peggiore per affrontare le cose.

Insomma, l’escalation del classico “occhio per occhio, dente per dente” è da evitare in ogni caso.

Ecco invece cosa si può fare per placare gli animi e cosa è da evitare.

Cosa non fare sul posto di lavoro

Il segreto di una sana e civile relazione di lavoro si racchiude insomma in un unico concetto: focalizzarsi sul fatto che si tratta di lavoro e basta. Per l’appunto.

Niente di personale dunque, nessuno scatto sulla difensiva perché troppo permalosi: bisogna imparare a discernere tra un pessimo carattere e la produttività in ufficio.

In primis, è importante saper ringraziare e congratularsi per un risultato raggiunto, non importa che coloro che abbiamo di fronte siano superiori o parigrado o addirittura sottoposti.

Ma non è tutto: la gratitudine, che ad esempio può concretizzarsi nel senso di una stretta di mano e un sorriso con sguardo amichevole, sarebbe altamente produttiva anche in fase iniziale, prima ancora dunque di iniziare a lavorare insieme a un progetto.

Lo dimostra uno studio dell’Università della California a San Diego.

Un campione di 200 studenti di marketing riceve un compito molto stressante: realizzare un business plan nel giro di 6 minuti soltanto. Ebbene, coloro che hanno accettato la sfida sorridendo, facendo gruppo e stringendosi la mano hanno avuto più idee ma non solo. Essendo monitorati da dispositivi medicali, si è rilevato che anche battito cardiaco e pressione sanguigna erano nella norma, a differenza degli altri che invece mostravano valori alterati, come accade a chi è spaventato.

Come trattare i colleghi

Gentilezza e riconoscimento in primis dunque. Ma c’è un altro importante suggerimento da tenere a mente, per sopravvivere a colleghi tossici e riuscire a rimanere col sorriso, recandosi ogni giorno in ufficio.

Si tratta del Deep Acting ovvero la recitazione profonda. Quello che gli esperti di psicologia consigliano sul posto di lavoro è di esercitarsi a essere gentili, forzarsi in alcuni casi insomma.

In pratica, bisogna recitare, fare buon viso a cattivo gioco. Cercare di mettere in pratica sempre e comunque un atteggiamento positivo nei confronti dei propri colleghi, fino a quando questo modo di fare diventerà man mano sempre più spontaneo. Tanto da sembrare vero.