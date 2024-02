Silicone annerito in bagno o in cucina? No problem: ecco 3 semplici segreti della nonna da usare subito per toglierle in maniera semplice e veloce.

Se ti stai disperando perché in bagno o in cucina ha trovato della muffa sopra le giunture in silicone non preoccuparti, perché ci sono dei rimedi naturali che permettono di farla sparire in un attimo.

La muffa non è altro che un fungo che nasce e si sviluppa in ambienti umidi come bagno e cucina. Infatti questa muffa compare in particolari condizioni anche se la causa principale è l’umidità.

Ecco che non è difficile trovarla sotto il lavello, intorno al piatto della doccia e alla vasca da bagno.

Altra condizione per cui si sviluppa è legata alla temperatura, infatti con livelli inferiori a 0º C, questi funghi non sopravvivono. Al contrario, nei luoghi come bagno e cucina la temperatura è piuttosto alta tanto da lasciar proliferare i batteri in maniera facile e veloce.

Ma come fare sparire queste antiestetiche macchine dal silicone? Ecco 3 semplici segreti da usare in tutta semplicità.

Silicone annerito, ecco 3 segreti per togliere le macchie in maniera semplice e veloce

Pulire il silicone annerito è uno dei lavori domestici più difficili da fare. Oltre ad essere un esigenza per l’aspetto estetico serve per idurre la muffa.

Questo infatti viene usato in cucina e in bagno per sigillare lavelli e sanitari, ma non è difficile trovarlo intorno a vetri, specchi e piastrelle.

Si applica facilmente tramite una pistola ed è resistente agli agenti atmosferici e viene utilizzato per le piccole riparazioni fai da te.

Però non è difficile che con il passare del tempo questo possa accumulare sporco e polvere, trasformandosi in un macchie antiestetiche di colore nero.

Se lo trovate nel vostro bagno o in cucina non preoccupatevi perché potete facilmente pulirlo facendolo tornare bello bianco come se fosse stato appena messo.

Basta usare 3 semplici segreti della nonna rimedi infallibili per sbiancare il silicone:

• acqua e aceto

• aceto bianco e bicarbonato

• acqua e candeggina

La prima cosa da fare è cercare un paio di guanti ed aprire le finestre della stanza per far arieggiare la stanza.

Il primo consiglio è quello di riempire uno spruzzino con acqua e aceto bianco in parti uguali. Questo andrà spruzzato sulla superficie lasciandolo agire per un paio di ore per poi strofinare la superficie con una spugna non abrasiva e risciacquando bene la superficie.

Altro trucco è usare un composto di aceto bianco e bicarbonato. Questo mix andrà sistemato sulle parti annerite del silicone lasciandolo agire per qualche minuto.

Quando sarà seccata la parte andrà strofinata con un vecchio spazzolino da denti a setole rigide, dopo di che risciacquare per avere un risultato brillante.

Silicone annerito, ecco un altro segreto

Non tutti lo sanno ma un altro semplice rimedio per eliminare le macchine annerite dal silicone è quello di usare semplicemente un mix di acqua e candeggina che andrà spruzzata sulle piastrelle o sui bordi dei sanitari .

La soluzione anche in questo caso dovrà essere lasciata agire per qualche minuto per poi essere risciacquata.

Il consiglio se usate questo metodo è di arieggiare bene la stanza perché la candeggina è si un ottimo disinfettante ma deve essere usato con cautela.

Come prevenirlo

C’è una cosa da dire però: le macchie nere sul silicone possono essere evitate.

Dunque in molti casi prevenire è meglio che curare. Per evitare quelle macchie di muffa in bagno o in cucina è opportuno arieggiare bene il bagno dopo aver fatto la doccia asciugando bene le superfici dopo ogni utilizzo soprattutto nelle giunture.

Altro consiglio è quello di installare un deumidificatore . si perché potrebbe essere una valida soluzione per risolvere il problema dell’umidità ed oltre a contrastare le macchie sul silicone può evitare i danni causati dall’umidità sulla salute.