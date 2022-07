Come un gatto in tangenziale è una commedia italiana di grande successo, ironica e non banale. Sarà per questo che hanno prodotto anche un sequel? Ecco cast, trama, dove è girato e di cosa parla.

Tra le commedie più brillanti degli ultimi tempi non si può non menzionare un “Come un gatto in tangenziale", film diretto da Riccardo Milani con due dei comici più amati d'Italia: Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il film parla d'integrazione e differenze sociali tra gli intellettuali del centro della capitale e la vita, più difficile, nelle periferie.

Il tutto, ovviamente, in una chiave ironica che segue la narrazione e rende impossibile non ridere a crepapelle. L’intera vicenda si svolge a Roma, mettendo a contrasto sedi istituzionali e “borgate”. Immancabile la storia d'amore tra i due protagonisti, che però non durerà a lungo. Quanto esattamente? Ce lo dice il titolo del film!

Il grande successo ottenuto nelle sale ha spinto il regista a produrre un sequel. Ecco allora dove vedere l’1 e il 2 in streaming e le curiosità su cast, incassi e ambientazioni.

Come un gatto in tangenziale: di cosa parla il film, cast e dove è stato girato

Uscito nelle sale italiane nel 2017, la pellicola è stata acclamata dal pubblico e dalla critica. La bravura degli attori, la qualità del cast, le location e l’intera narrazione tengono gli spettatori attaccati alle poltrone. Ma di cosa parla? Di differenze sociali e scontri culturali tra luoghi comuni e cliché. I protagonisti sono Monica, interpretata dalla Cortellesi, ex cassiera della periferia romana, e Giovanni, ovvero Antonio Albanese, un politico intellettuale diviso tra Roma e Bruxelles. Due personaggi che non si sarebbero mai incontrati se non fosse per il fidanzamento dei rispettivi figli adolescenti. Hanno un comune obiettivo: separarli. E invece nascerà "nel tenero” proprio tra i genitori.

Completano il cast Luca Angeletti, Antonio D'Ausilio, Alice Maselli, Claudio Amendola, Patrizia Loreti e altri nomi noti al pubblico italiano. Per quanto riguarda luoghi e ambientazioni, il film è stato girato quasi interamente nella Capitale, con scene - rigorosamente a contrasto - ambientate nel centro storico e delle periferie romane come Torrevecchia, Primavalle e Quartaccio.

Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a Coccia di Morto, il sequel di grande successo

Il 26 agosto 2021 è uscito il continuo, sempre sotto la regia di Riccardo Milani con i protagonisti del precedente film, Monica e Giovanni. Sono passati tre anni da quando li abbiamo lasciati e la loro storia, come avevano previsto, è terminata. Le ambientazioni sono fra Roma centro e quartieri periferici, dove si snodano simpatici equivoci e colpi di scena. Stavolta nel cast troviamo anche il sex symbol Luca Argentero, nei panni di Don Davide. La nostra protagonista finisce in galera per essersi presa la colpa del furto commesso dalle gemelle e dovrà scontare la detenzione presso una comunità religiosa impegnata in lavori sociali. La risata è servita su un piatto d’argento!

Incassi stellari

Sia il primo film che il secondo sono stati un vero successo al botteghino. Come un gatto in tangenziale 1 ha incassato in poco tempo oltre 10 milioni di euro mentre il sequel 9,7 milioni di euro (oltre a una candidatura al David di Donatello e un premio vinto ai Nastri d’argento).

Dove vedere Come un gatto in tangenziale 1 e 2

Si può vedere il film completo in streaming su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes a 3,99 euro. Disponibile anche su Amazon Prime Video a 2,99 euro, con un supplemento di 1 euro per la versione HD. Per gli abbonati, entrambi i film sono disponibili anche sulla piattaforma Netflix.