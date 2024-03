Cometa 12P- Pons/Brooks è pronta per passare nei cieli Italia: ecco quando potremmo vederla.

Tutti con il naso all’insù. No non è la notte di San Lorenzo ma un evento spettacolare toccherà i cieli italiani e non solo.

E’ partito il conto alla rovescia per ammirare la cometa 12P/Pons-Brooks e tra qualche giorno il meraviglioso astro sarà visibile anche dall’Italia.

Ma quando potremmo osservarla e come? Scopriamo insieme quando è previsto il passaggio e come prepararsi.

Cometa 12P- Pons/Brooks, ecco quando potremmo vederla in Italia

Un evento spettacolare sta per attraversare i cieli italiani. La **Cometa 12P/Pons-Brooks, scoperta dall’astronomo francese Jean-Louis Pons **nel **1812 **e nel passaggio del 1883 "riscoperta" dall'inglese William Robert Brooks, sarà visibile ad occhio nudo.

Si tratta di una cometa periodica del Sistema solare, appartenente alla famiglia cometaria della cometa di Halley.

Una cometa criovulcanica, ossia un astro che di tanto in tanto erutta una combinazione di ghiaccio e gas detta "criomagma". Questo succede se i raggi solari riescono a rompere il suo guscio ghiacciato.

Quando succede questo fenomeno la chioma della cometa si stacca e ciò la rende molto più luminosa per diversi giorni.

L’ultimo evento simile si è verificato lo scorso 19 luglio.

Tale cometa segue una traiettoria di un'orbita ellittica che dura circa 71 anni. E proprio in questi giorni si sta avvicinando al suo perielio, ovvero al punto più vicino al Sole, che raggiungerà il prossimo 21 aprile.

In questi giorni la cometa sarà più luminosa del solito tanto da renderla visibile con un binocolo ma sarà abbastanza vicina tanto da poterla osservare anche ad occhio nudo.

Per poter seguire il passaggio in Italia il sito Virtual Telescope, che propone due collegamenti online il 10 e il 12 marzo a partire dalle 18.30 UTC ossia le 19.30 ora italiana.

Se volete seguire il viaggio della Cometa 12P/Pons-Brooks, dovrete necessariamente appuntarvi alcune date sul calendario.

• 12 marzo – la cometa passa a 2° a nord di Delta Andromedae.

• 13-14 marzo - la cometa entrare nella costellazione dei Pesci e sarà visibili la sera ad occhio nudo.

• 22 marz o - passa nel 3° della Galassia del Mulino a Vento;

• 26-27 marzo – entra nella costellazione dell’Ariete;

• 21 aprile 2024 12P/Pons-Brooks raggiungerà il suo momento di massimo splendore entrando nella costellazione del Toro.

Inoltre se vi trovare in Nord America, segnatevi la data dell’8 aprile, giorno in cui la cometa si troverà nella costellazione dell’Ariete.

In questo caso però la troppa luminosità della corona solare potrebbe rendere difficile individuare la cometa senza un aiuto ottico.

12P/Pons-Brooks o cometa del Diavolo, ecco perchè

Molti, soprattutto i medi hanno definito la 12P/Pons-Brooks la Cometa del Diavolo.

No, non c’entra l’apocalisse ma una curiosità avvenuta, il 20 luglio 2023 all'Osservatorio Harsona, in Ungheria.

L'astronomo Elek Tamás, infatti notò che la cometa era molto più luminosa, la cometa era divenuta di colpo 100 volte più luminosa.

Questo era stato causato da un’eruzione che aveva "illuminato a giorno" la cometa 12P/Pons-Brooks.

Inoltre si era modificata la forma della cometa: oggi alcuni ci vedono una forma di cavallo altri invece pensano che le due punte somiglino a delle corna del diavolo.