Il 1° maggio, durante la Festa dei lavoratori, c’è una tradizione seguitissima in tutta Italia: il “concertone del 1° maggio”. Si tratta di un maxi evento nel quale i cantanti italiani e alcuni ospiti internazionali intrattengo il pubblico per molte ore con una line up indimenticabile.

Quest’anno il concerto del 1° maggio si svolge all’insegna di due grandi novità:

la location non è più piazza San Giovanni, davanti all’omonima chiesa, ma il Circo Massimo

i conduttori sono Ermal Meta, Noemi e Big Mama

Il concerto del 1° maggio non è soltanto l’occasione per ascoltare dal vivo i cantanti più in voga del momento ma anche un momento di riflessione sulle tematiche del lavoro, dagli incidenti al salario minimo.

Non tutti però hanno la fortuna di poter partecipare dal vivo all’evento che, per fortuna, si può vedere in tv e ascoltare alla Radio in diretta. Ecco dove vedere il concerto del 1° maggio, gli orari e i cantanti.

Dove si tiene il concerto del 1° maggio e a che ora inizia

Abbandonata la location storica, quest’anno per la prima volta il concerto del 1° maggio si svolge presso il Circo Massimo, nel cuore di Roma.

Si inizia alle 13.15 con la conduzione di Big Mama, cantante che ha stregato il palco di Sanremo, e poi dalle 15.00 fino alle 19.00. Dalle 19.00 alle 20.00 c’è una breve pausa di un’ora e poi l’evento riparte fino alle 00.15 circa.

Dove vedere in tv il concerto del 1° maggio

Il concerto del 1° maggio si può vedere da casa comodamente seduti dal divano. L’evento infatti viene trasmesso in diretta in esclusiva su RaiPlay a partire dalle 13.15, con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per il tg. L’event si può vedere anche su Rai3 e ascoltare su RaiRadio2.

Scaletta e cantanti

Sono tantissimi i cantanti che partecipano all’evento, tra canzoni e discorsi di sensibilizzazione verso le tematiche del lavoro. La scaletta comprende: