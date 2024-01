Club Dogo a San Siro per un concerto evento: quanto costano i biglietti e dove comprarli

Dopo un ritorno in grande con un album e 10 date sold out al Forum di Assago, i Club Dogo sbarcano a San Siro per una serata evento. Ecco quanto costano, quando escono e dove acquistare i biglietti.

I Club Dogo sono tornati con un album reunion e un tour di 10 date al Mediolanum Forum di Assago che è andato subito sold out. Ma non è finita qui.

Insieme all'uscita dell'album, il 12 gennaio, il celebre gruppo rap ha voluto fare un regalo ai fan tanto affezionati che non hanno mai smesso di credere nel loro ritorno: un concerto evento nel tempio della musica italiana, lo stadio di San Siro a Milano.

A poche ore dall'annuncio, la richiesta è già alle stelle. Ecco quando escono, dove acquistarli e quanto costano i biglietti per vedere i Club Dogo a San Siro.

I Club Dogo a San Siro: quando escono i biglietti e dove acquistarli

I Club Dogo hanno pensato a un ritorno in grande stile. Infatti, l'attesa dei fan è stata ampiamente ripagata dal nuovo album intitolato Club Dogo, uscito il 12 gennaio, e da molti eventi pensati dal gruppo apposta per coinvolgere il pubblico.

Tra questi, il pop-up store a Milano Dogofiero, aperto il 12 e il 13 gennaio in Piazza San Babila, e i 10 concerti al Forum di Assago che si terranno il prossimo aprile avevano già mandato i fan in visibilio.

Tuttavia, si è aggiunto un nuovo appuntamento ed è il più importante: i Club Dogo a San Siro.

Infatti, il gruppo rap formato da Jake la Furia, Guè Pequeno e Don Joe sarà allo stadio di San Siro a Milano per uno speciale concerto evento il 28 giugno 2024.

I biglietti saranno in vendita a partire da domani, 13 gennaio 2024, alle ore 14. Non è necessaria nessuna registrazione per poter accedere alla vendita.

I biglietti si potranno acquistare sul sito web di TicketOne, e nelle biglietterie ufficiali TicketOne fino a esaurimento.

Per questo concerto, i biglietti saranno nominativi.

Il concerto è organizzato da Vivo Concerti e Friends & Partners.

Quanto costano i biglietti per i Club Dogo a San Siro: prezzi e pacchetti vip del concerto evento del 28 giugno

È stato comunicato che i prezzi ufficiali per il concerto evento dei Club Dogo a San Siro saranno svelati solamente durante la vendita di sabato 13 gennaio.

Tuttavia, possiamo fare una stima più o meno precisa di quanto potrebbero costare i biglietti per un posto nel parterre o negli anelli guardando i prezzi dei biglietti per i Club Dogo ad Assago e tenendo presente che, normalmente, un concerto allo stadio è più costoso che in un'arena.

I biglietti per il Mediolanum Forum avevano questi prezzi:

• Parterre: 57,50 euro

• Tribuna Numerata A: 86,25 euro

• Tribuna Numerata Gold: 74,75 euro

• Anello Numerato B: 63,25 euro

• Anello Numerato C: 51,75 euro

Dunque, possiamo stimare che i prezzi per vedere i Club Dogo a San Siro si aggireranno intorno a:

• 100 euro per il Prato Gold

• 75 euro per il Prato

• 110 euro per il 1 Settore Numerato

• 90 euro per il 2 Settore Numerato

• 80 euro per il 3 Settore Numerato

• 70 euro per il 4 Settore Numerato

• 60 euro per il 5 Settore Numerato

• 55 euro per il 6 Settore Numerato

• 50 euro per il 7 Settore Numerato

Inoltre, sono state annunciate due tipologie di pacchetti Vip.

Il primo è il pacchetto M-I BASTARD PACK e include:

• Un Biglietto Prato Gold

• Entrata anticipata rispetto all’apertura porte e staff dedicato in loco

• Gadget memorabilia

Il secondo, il DOGOFIERO PACK comprende:

• Un Biglietto in Tribuna Gold Numerata (I Anello Rosso)

• Partecipazione al meet&greet con il gruppo in una sala dedicata

• Gadget memorabilia

Probabilmente, i prezzi dei pacchetti vip si aggireranno intorno ai 150 euro per il primo e ai 300 euro per il secondo.