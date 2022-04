Il concerto del primo maggio per l'edizione 2022 sta per ripartire con una nuova tematica e volti vecchi e nuovi pronti a calcare il palco a San Giovanni in Laterano a Roma.

Il concerto del primo maggio anche conosciuto come Concertone, che dir si voglia, non ha mai smesso di far sentire la propria voce, neanche nel biennio caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus, quando insieme a quello del Festival di Sanremo era l'unico palco a dare lavoro a chi, da sempre, manda avanti l'industria della musica concretamente. Musicisti e tecnici compresi.

Ecco allora tutto quello che bisogna sapere sull'edizione 2022, dagli attesissimi protagonisti dell'evento a chi lo conduce, fino allo slogan, che come già sapranno i frequentatori più esperti cambia di anno in anno per concentrarsi sulle diverse tematiche che riguardano non solo il mondo del lavoro, ma la vita all'interno della società più in generale.

Concerto del primo maggio: tutti i protagonisti dell'edizione 2022

Il concerto del primo maggio è pronto a ritornare in piazza, per la precisione nella sua storica location di San Giovanni in Laterano a Roma. A presentarlo per il quinto anno consecutivo sarà Ambra Angiolini, un traguardo fin'ora raggiunto solo dall'ex ragazza di Non è la Rai che può ormai considerarsi la padrona di casa dell'evento. A raccontare in diretta il Concertone ai telespettatori e ai radio ascoltatori, sarà invece Rai Radio2, voce ufficiale del concerto del primo maggio che sarà possibile vedere ovviamente anche su Rai2 e su RaiPlay.

Anche la lineup è già stata diffusa. Tra gli artisti famosi che saliranno sul palco del concerto del primo maggio ci saranno Marco Mengoni, Enrico Ruggeri, Carmen Consoli, Coez, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Fabrizio Moro, Clementino, Max Pezzali e Le Vibrazioni. Ma non mancheranno gli esponenti più o meno conosciuti del mondo della musica indie, rap e non solo, come Go_A, Ariete, La Rappresentante di Lista, Luchè, Venerus, Mace con diversi feat insieme a Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele.

E ancora Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Bresh, L'Orchestraccia, Sinkro, Deddy e Caffellatte, Mobrici, Coma_Cose, Fasma, BigMama Mecna, Claver Gold, Luca Barbarossa e Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Mr. Rain, VV, la band dei Bandabardò tornata dopo la recente scomparsa del cantautore Erriquez, insieme a Cisco.

Cantanti, ma non solo

Ad alternarsi con i cantanti sul palco ci saranno anche diverse personalità del mondo dello spettacolo appartenenti al cinema, alla televisione ma anche al web e al teatro. Ci sarà infatti il divulgatore scentifico Barbascura X, l'attore Claudio Santamaria, il regista Marco Paolini e il comico Valerio Lundini.

Grande spazio anche all'informazione e alla letteratura con i giornalisti Francesca Barra, Giovanna Botteri, Riccardo Iacona e lo scrittore Stefano Massini. Ospiti attesissimi anche i membri del cast di Notre Dame De Paris, che si esibiranno in una performance per celebrare i vent'anni di attività.

Il tema del Concertone 2022

Come abbiamo già accennato, ogni concerto del primo maggio ha un tema. Quello per il Concertone 2022, scelto da CGIL, CISL e UIL è "Al lavoro per la pace". Uno slogan che non vuole ricordare solo la guerra, non ancora del tutto vinta, contro il Coronavirus che ha costretto diversi settori a due anni di fermo.

Ma vuole anche ricordare un'altra guerra ben più recente, quella che dall'alba del 24 febbraio 2022 si sta combattendo in Ucraina contro l'esercito russo invasore per volere dello stesso capo del Cremlino Vladimir Putin.