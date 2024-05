L’immancabile (e attesissimo) concerto del primo maggio cambia location, regalando tanta bella musica direttamente dalla splendida cornice del Circo Massimo. Annunciati conduttori, cast, orari, scaletta e ospiti, con oltre 50 artisti chiamati sul palco più ambito in occasione della Festa dei Lavoratori. Il concertone romano è un evento fisso, che cambia location ma non la sua attenzione per il sociale. Ecco la scaletta del concerto del primo maggio.

Concerto del primo maggio, la scaletta

Nessun biglietto da acquistare, solo tanta voglia di prendere parte a un progetto nato nel 1990 e che è ancora il più grande evento gratuito di musica dal vivo di tutta Europa. Per accaparrarsi la posizione migliore serve “solo” arrivare con largo anticipo. Promosso come sempre dai tre sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, il concerto del primo maggio è organizzato da iCompany. Il direttore artistico è Massimo Bonelli e la regia è assegnata a Fabrizio Guttuso Alaimo.

Per una giornata che sia veramente memorabile, l’evento comincia nella tarda mattinata per poi proseguire fino a sera inoltrata. Si inizia alle ore 13.15 con un opening condotto da BigMama. La cantante campana lascia poi spazio a due conduttori d’eccezione, Noemi ed Ermal Meta.

All’opening salgono sul palco del concertone gli artisti più giovani:

Albe

Cioffi

Diego Lazzari e Nashley

Etta

Gaudiano

Irbis

La scaletta precisa viene confermata solo il giorno dell’evento, ma si sa già che a chiudere il concertone sarà Geolier.

Ecco, in ordine alfabetico, tutti i cantanti presenti al concerto del primo maggio:

Achille Lauro

Alda

Anna Castiglia

Ariete

BigMama

Bloom

Caffellatte & Giuze

Chiamamifaro

Coez & Frah Quintale

Colapesce Dimartino

Cor Veleno

Cosmo

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Ermal Meta

Ex-Otago

Geolier

La Municipal

La Rappresentante di Lista

Leo Gassmann

Lina Simons

Mahmood

Malika Ayane

Maria Antonietta e Colombre

Mazzariello

Mille

Morgan

Motta

Negramaro

Noemi

Olly

Piero Pelù

Piotta

Rosa Linn

Rose Villain

Santi Francesi

Stefano Massini e Paolo Jannacci

Tananai

Teseghella,

Tripolare

Tropico

Ultimo

Uzi Lvke

Vale LP

Come sempre, chi non può essere presente a Roma può seguire in TV il concerto del primo maggio, che si aggiunge alle numerose iniziative in programma in tutta Italia.