Per gli amanti dell’hip hop e non solo oggi è un giorno triste. Coolio, uno dei rapper più improntati degli anni ‘90 e 2000, è morto. Lo ha annunciato la Cnn in seguito alla comunicazione dell'amico e manager Jarez Posey. Il mondo della musica è in lutto. Rpercorriamo vita e carriera di Coolio, dai successi musicali alle esperienze in tv e nel cinema.

Coolio, che era, vita e carriera del rapper morto a 59 anni

La notizia sta facendo il giro del mondo, Coolio il rapper californiano diventato famoso verso gli anni ‘80, è stato trovato morto a Los Angeles nel pomeriggio del 28 settembre. Le cause del decesso, almeno per ora, non sono note.

Il vero nome di Coolio era Artis Leon Ivey Jr, classe 1963, ed è stato un cantante e attore di fama mondiale. Nella sua lunga carriera ha collezionato diversi premi, specialmente per la hit Gangsta's paradise e la colonna sonora del film “Pensieri pericolosi”.

La sua infanzia, come quella di molti rapper, non è stata affatto semplice, pare che abbia trascorso un periodo in carcere quando aveva soltanto 17 anni.

Il successo come cantante è arrivato negli anni ‘80 quando numerose hit lo hanno consacrato tra i big dell’hip hop in 16 Paesi sbaragliando le classifiche. Ha collaborato con nomi importanti del calibro di Snoop Dog e Rihanna e ha fondato un brand di abbigliamento. La morte improvvisa sembrerebbe essere stata causata da un arresto cardiaco, le cui cause sono ancora da chiarire.