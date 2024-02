Tutto sul Piccolo Coro Artemia e il suo direttore, le voci bianche insieme ad Annalisa

Dal Friuli, il Coro Artemia è una formazione che si sta facendo conoscere. Hanno collaborato con moltissimi artisti, tra cui Elisa che li ha scelti per cantare con lei al Forum di Assago. Ecco chi sono.

Dal Friuli Venezia Giulia al Festival di Sanremo, il Coro Artemia si sta facendo conoscere calcando palchi sempre più importanti.

Il coro, composto da giovani tra i 14 e i 29 anni, nella sua storia ha ricevuto molti riconoscimenti e ha collaborato con musicisti di fama come Ligabue, Giorgia e Mario Biondi.

Ecco chi sono.

Il Coro Artemia di Torviscosa: ecco chi sono

Il Coro Artemia nasce a Torviscosa, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Il gruppo, nato nel 2009, oggi è composto da 28 ragazze molto giovani, che hanno tra i 14 e i 29 anni. Fin dalla sua fondazione, il coro è diretto da Denis Monte.

Il coro si è fatto presto conoscere per la sua grande bravura ed è stato coinvolto in progetti di artisti molto importanti in Italia e all'estero.

Già un anno dopo la sua composizione, il coro è stato notato dalla cantante Elisa Toffoli. Nel 2010, infatti, Elisa ha scelto il Coro Artemia per accompagnarla nella sua esibizione al concerto benefico A voice of children all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

L'anno dopo, nel 2011, il Coro Artemia ha collaborato con Elisa ad un progetto molto importante: l'album Ivy e un tour nei maggiori teatri italiani.

Nel 2012, il coro è presente in tre canzoni di un altro album di Elisa, Steppin' on Water.

Sempre nel 2012, il Coro Artemia partecipa al concerto Italy Loves Emilia, esibendosi con Elisa e Ligabue. Il concerto benefico, in aiuto degli emiliano colpiti da un grave sisma, si è tenuto nell'arena Campovolo di Reggio Emilia e contava 150 mila spettatori. Il direttore Denis Monte ha ricordato il momento in un'intervista:

Con Elisa abbiamo avviato una collaborazione professionale che ci ha fatto vivere momenti molto belli. Ricordo il grande concerto Italia Loves Emilia del 2012 al Campovolo di Reggio Emilia, con 150 mila spettatori. Quel giorno noi, con Elisa e Ligabue, abbiamo cantato “Gli ostacoli del cuore”. È stato un momento magico.

Nel 2015, il coro è scelto per rappresentare il nostro Paese all'evento Vivaio di voci, con una serie di esibizioni nel padiglione dell'Italia all'Expo.

Nel frattempo, il Coro Artemia ha organizzato diversi spettacoli e ha partecipato alla messa in scena di molte opere teatrali.

A dicembre del 2023, il coro ha lavorato ancora una volta con Elisa, esibendosi con lei sul palco del Forum di Assago a Milano durante un evento speciale organizzato dalla cantante per Natale, "An Intimate Christmas Night", andato poi in onda su Canale 5.

Il Coro Artemia a Sanremo 2024 durante la serata duetti

Il Coro Artemia è stato scelto dalla cantante in gara Annalisa per duettare con lei durante la serata cover della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Durante la puntata, che è condotta da Amadeus con Lorella Cuccarini, Annalisa si esibisce con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia in una cover di Sweet Dreams degli Eurythmics. Il coro ha collaborato con Annalisa all'arrangiamento della canzone.

Il direttore del Coro Artemia, Denis Monte, ha commentato la partecipazione del gruppo a Sanremo così: