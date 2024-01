Chi è Corrado Pesci: vita privata e curiosità sul figlio di Virna Lisi

Corrado Pesci è, ai più, un nome semi sconosciuto. E' il figlio di Virna Lisi, colui che più di ogni altro sta tenendo alta la memoria di sua madre. Vediamo chi è, cosa fa nella vita e chi sono la moglie e i figli.

Chi è Corrado Pesci: tutto sul figlio di Virna Lisi

Classe 1962, Corrado Pesci è nato dall'amore tra Virna Lisi e l’architetto Franco Pesci. Unico figlio dell'indimenticabile attrice scomparsa il 18 dicembre 2014, è spesso ospite di diverse trasmissioni televisive per ricordare sua madre. Qualche tempo fa, ospite di Serena Bortone, ha raccontato:

Non è stato complicato essere il suo figlio. Anzi, è stato molto facile, era amata da tutti. A scuola neanche lo capivo quando ero piccolo, poi crescendo è stato più facile. (...) Mia mamma teneva molto al suo lavoro era molto appassionata e lo riteneva molto importante visto che lei nasce molto povera. Da piccola era costretta a rubare le mele dai maiali per far mangiare i fratelli più piccoli durante il periodo della guerra.

Corrado e sua moglie Veronica hanno fondato un'associazione dedicata proprio a Virna Lisi. Pesci ha sempre descritto sua madre come "magnifica, affettuosa, ma anche attenta all’educazione, rigida".

La vita privata di Corrado Pesci: moglie e figli

Non conosciamo il lavoro di Corrado Pesci, ma per quel che riguarda la vita privata sappiamo che è sposato con Veronica Bova. La coppia ha avuto tre figli: Franco, nato nel 1996, Federico, classe 1997, e Riccardo, venuto alla luce nel 2002. Probabilmente, per quel che riguarda l'amore, il figlio di Virna Lisi ha seguito le orme dei genitori, che sono rimasti insieme fino all'ultimo giorno. Ha raccontato:

Papà mancava tantissimo a mia mamma e un anno dopo è morta pure lei, era una di quelle coppie inscindibili. Gli stava dietro in maniera incredibile, usciva alle 5 di mattina e tornava tardi la sera, e subito si metteva a curarlo. È stato male per 15 anni mio padre, ha subito quasi 30 operazioni, ed è stato molto male.

In merito alla vicinanza tra Virna e il marito si è espressa anche Veronica. Sempre nel salotto di Serena Bortone, ha dichiarato:

Quando stava vicino a Franco (scomparso nel 2013, ndr.) che stava male, non l’ho mai vista lamentarsi. Era sempre col sorriso, e mi sono sempre domandata se sarei mai riuscita a essere brava come lei. Avere il loro esempio, dove la famiglia è stata posta al primo posto, è di grande importanza.

Chi è la nuora di Virna Lisi?

La nuora di Virna Lisi, Veronica Bova, ha 46 anni. Presidente della Fondazione dedicata all'indimenticabile attrice, si occupa della sua gestione insieme al marito. Parlando del primo incontro con la suocera, ospite di Oggi è un altro giorno, ha dichiarato:

Ero molto emozionata. La seguivo in tv, e solo sentire la sua voce mi faceva emozionare. Quando me l’ha presentata, non mi aveva preparato, ma forse è stato meglio così. È stata molto normale, non ho trovato una diva davanti a me, ma una mamma, e molto accogliente.