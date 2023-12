Capodanno 2024, cosa fare spendendo poco: 7 idee low cost per tutti i gusti

Non sai cosa fare a Capodanno e vorresti spendere poco? Ecco alcuni consigli e idee low cost per festeggiare una notte indimenticabile.

Divertente, romantico, avventuroso o rilassante: cosa fare a Capodanno 2024? La domanda sorge spontanea nel mese di dicembre e molti stanno iniziando a organizzarsi per festeggiare la notte più lunga dell'anno. Ognuno ha la propria idea e i propri desideri, ma non deve essere un piccolo budget a fermarti.

Ecco 5 idee e consigli su cosa fare a Capodanno spendendo poco: da festeggiamenti nelle maggiori piazze italiane ai fuochi d'artificio, fino alle serate casalinghe con la giusta compagnia.

Cosa fare a Capodanno spendendo poco

I più fortunati possono festeggiare il 31 dicembre prenotando una settimana bianca in famiglia, ma i costi proibitivi di quest'anno spingeranno molti a organizzare una festa di Capodanno spendendo poco: cosa fare? Si possono organizzare delle cene casalinghe insieme agli amici, oppure godersi la feste nelle piazze italiane dove ballare per tutta la notte.

Le idee sono davvero tantissime e spesso, come si dice, non occorre andare in capo dal mondo per festeggiare, ma basta avere attorno le persone giuste e la compagnia migliore per essere felici anche nella notte più lunga dell'anno.

Ecco quindi che un piccolo budget non deve frenare i festeggiamenti, ma anzi deve spingere a trovare modi alternativi per godersi la notte del 31 dicembre.

Abbiamo selezionato 7 idee per trascorrere Capodanno spendendo poco ma senza rinunciare al divertimento e ai festeggiamenti.

Idee low cost per Capodanno 2024

Come abbiamo accennato, nelle maggiori piazze italiane - da Roma a Milano, da Napoli a Firenze, e in qualsiasi altra città - la notte di Capodanno 2024 si accende di musica e festeggiamenti. Ingresso gratuito per tutti e divertimento assicurato anche dopo la mezzanotte, con uno spettacolo pirotecnico che possa essere di buon auspicio per l'anno che sta per cominciare.

Se volete ammirare i fuochi d'artificio per accogliere il nuovo anno, ci sono anche tantissimi altri luoghi dove potete festeggiare Capodanno: a partire dal Lago di Garda, ma anche il Lago di Como e la Riviera Romagnola, dove esistono diversi eventi e feste anche per i giovani.

Con la giusta compagnia potete organizzare una passeggiata in un borgo, in montagna o al mare, e portando una bottiglia e alcuni bicchieri potrete brindare allo scoccare della mezzanotte.

Se invece preferite spostarvi in Italia o all'estero, ma spendendo poco, dovrete attendere gli ultimi giorni per prenotare: in questo modo avrete a disposizione moltissime offerte last minute o last second per godervi una festa alle terme, in montagna o nelle migliori mete esotiche.

Capodanno 2024, cosa fare per festeggiare in casa

Il Capodanno in casa è uno dei modi migliori per festeggiare spendendo poco, ma cosa fare in attesa della mezzanotte?

Si può partire con un cenone organizzato in compagnia, dove ognuno porta un piatto diverso: chi si occupa degli antipasti, chi prepara i primi piatti e chi si occupa dei secondi piatti. Per concludere non possono mancare il Panettone e lo spumante, da stappare rigorosamente a mezzanotte.

Se in casa ci sono dei bambini, può essere divertente sfruttare i giochi da tavolo per attendere la mezzanotte, oppure dare il via a una maratona di film natalizi per far passare veloce il tempo che separa dal nuovo anno. E a mezzanotte tutti in giardino a scoppiare i petardi (in sicurezza).