Il primo maggio è per tutti la festa dei lavoratori, con molte attività che restano chiuse in occasione di questa giornata. Proprio per questo tanti italiani si domandano cosa fare in occasione di questa giornata, con la pioggia che potrebbe però rovinare i piani di molti.

Il clima primaverile infatti negli ultimi anni tarda ad arrivare, con maggio che è spesso interessato da piogge e temperature che non favoriscono certamente le attività all’aperto.

Vediamo insieme alcune idee per occupare la giornata in caso di meteo uggioso.

Cosa fare il primo maggio se piove: attività casalinghe

Un modo per riempire il tempo potrebbe essere quello di rinnovare l’arredamento con pratiche idee fai da te con le quali abbellire la propria abitazione.

Un’altra alternativa potrebbe essere quella di svolgere dei giochi da tavolo con la famiglia o con gli amici, dalla classica scala 40 al più lungo e complesso Monopoly.

Per passare il tempo in casa si potrebbe anche guardare un film o una serie tv oppure il più classico Concertone del primo maggio, in diretta come ogni anno dal Circo Massimo.

Un’altra idea da prendere in considerazione può essere quella di spuntare le cose da fare dalla propria check list: puoi fare quel corso o recuperare quella lezione online gratuita che ti eri ripromesso di guardare, puoi vedere quel tutorial che ti eri salvato oppure fare attività fisica al chiuso.

In casa inoltre ci si può anche scatenare ascoltando la propria musica preferita oppure ballando, seguendo magari un tutorial per imparare una nuova danza.

Eventi nelle città

Se proprio non volete rimanere a casa, nelle grandi città si possono trovare attività per tutti i gusti.

A Milano ad esempio rimane aperto l’Acquario Civico nei pressi di Parco Sempione; la Casa di Manzoni in via Morone 1; le mostre di vari musei come la Triennale, Fondazione Prada o la Galleria d’Italia; il Museo astronomico di Brera.

A Roma invece, oltre al già citato Concertone, i visitatori potranno trovare aperti tutti i musei statali della capitale ed i siti archeologici; altra attività potrebbe essere una gita a teatro o al cinema, con molti spettacoli in scena a Roma.

Per chi invece non vuol farsi intimorire dal maltempo, in molte città andrà in scena il classico corteo del primo maggio, con molte sigle sindacali pronte a sfilare in sostegno dei diritti dei lavoratori.