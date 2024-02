Cosa fare quando si hanno troppi pensieri: 7 esercizi per un relax immediato

Tutti siamo afflitti dalle tante preoccupazioni e pensieri quotidiani. Riguardano il lavoro e i figli, la vita di coppia o la salute dei propri cari. Ma anche e soprattutto il modo in cui ci poniamo nei loro confronti.

Che può davvero fare la differenza.

Ma cosa fare quando si hanno troppi pensieri negativi che affollano la mente?

Ecco i migliori consigli degli esperti del settore.

Cosa fare se si pensa troppo

Si chiama overthinking e indica la sovrabbondanza di pensieri che affollano la mente. Pensare in sé, non è di certo una cosa negativa.

Il problema però sorge nel momento in cui i pensieri negativi prendono il sopravvento su quelli positivi.

Ecco allora che si finisce per trascorrere le giornate rincorrendo un problema dopo l’altro e cercando di continuo il modo per risolverli.

L’aspetto più pericoloso dell’avere troppi pensieri negativi che affollano la mente è che diventi patologico.

In quel momento, il corpo comincia anche a somatizzare, arrivando a manifestare un perenne stato di ansia, malumore, pessimismo fino ad arrivare a depressione, ruminazione e disturbi di tipo ossessivo-compulsivi.

La linea di confine tra queste situazioni non è sempre netta. Prima dunque che sia troppo tardi, nel senso che si ha bisogno di uno psicoterapeuta per poter uscire dalla situazione di disagio, bisogna cercare in tutti i modi di correre ai ripari.

Come eliminare i troppi pensieri

Il macro obiettivo da perseguire è uno solo: liberare la mente il più possibile.

Ovviamente, questo percorso non è breve, né tantomeno facile.

I pensieri tossici infatti sono quasi sempre il risultato di traumi infantili, motivo per cui hanno radici molto profonde, che non è semplice estirpare.

Molto dipende anche dall'intensità di tali pensieri. Purtroppo ci sono persone che restano incatenate in questo vortice di tossicità, non riescono più a godere di alcun momento di svago o di divertimento, neppure di qualche semplice risata da condividere.

Per questo motivo è importante intervenire subito, per disintossicare la mente. Nela speranza che la persona interessata acquisti consapevolezza di sé e del problema che lo affligge.

L'alternativa è di contattare un esperto del settore per farsi aiutare.

Troppi pensieri per la testa che mi fanno male: quali sono

Quali sono gli esempi tipici di una mente affollata da pensieri negativi e tossici?

Ecco un elenco che, per quanto non esaustivo, mostra come tale tossicità possa davvero permeare ogni ambito della propria esistenza, dalla sfera privata a quella lavorativa, dai deficit fisici a quelli di tipo psicologico.

Ecco i segnali per riconoscere una relazione tossica.

I principali pensieri tossici sono:

• sono un fallimento, non so fare nulla

• mia madre aveva ragione

• non ha senso

• non funzionerà

• finisce male

• non riesco a trovare il portafoglio/le chiavi: sto diventando vecchio

• sembra arrabbiato, sarà colpa mia

• sono grasso e non dimagrirò mai

• non riuscirò a cambiare lavoro

• è migliore di me

• sono brutto e nessuno mi vuole.

Solitamente questa visione negativa di sé e di ciò che ci circonda si lega a una bassa autostima, su giudizi e autocritica, aspettative negative perché le esperienze passate lo sono state altrettanto.

La persona che soffre di questi disturbi è portata a interpretare sempre negativamente tutto ciò che accade e che gli altri fanno o dicono.

Tendono inoltre a ingigantire le proprie responsabilità o impegni lavorativi, sfociando in lamentele e cercando di scansare il più possibile obblighi e compiti da svolgere.

Bisogna correre ai ripari.

Solitamente si arriva a forme leggere di depressione, per passare poi a quelle più gravi fino ad arrivare a pensieri ossessivi o veri e propri disturbi come:

• paura delle malattie

• ossessione per l’ordine e la perfezione

• paura di dimenticare di fare qualcosa

• paura di subire violenza

• paura di ricevere o fare del male.

Questi pensieri si riversano purtroppo anche sulle persone care.

Il grado di allarmismo è sproporzionato rispetto alla realtà delle cose e si finisce per asfissiare con la propria angoscia anche gli altri.

7 esercizi per eliminare i pensieri negativi

Lo stato d’animo con cui si affrontano le difficoltà è determinante ai fini della buona riuscita dell’impresa.

Per questo è bene essere consapevoli che si tratta di un percorso lungo da intraprendere.

Ma se anche si arriva a eliminare una buona parte di pensieri tossici che affollano la propria mente, la partita sarà già vinta.

Ecco alcuni esercizi da mettere in pratica in maniera costante:

• vivere qui e oggi

• scrivere nero su bianco il pensiero negativo

• scambiare il negativo con un positivo

• disintossicarsi dal digitale

• mantenere in ordine il proprio spazio vitale

• moltiplicare i momenti piacevoli.

L’ultimo consiglio riguarda la possibilità di praticare la meditazione, come lo yoga ad esempio, che è di aiuto soprattutto per chi non riesce a placare l’ansia e uno stato di agitazione perenne.

