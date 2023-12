Capodanno, cosa indossare per avere fortuna: test scaramantico per outfit eleganti (e non)

Non ci crediamo, non siamo superstiziosi, sicuramente ci vuole ben altro per migliorare una condizione difficile che non un rito propiziatorio. Macché siamo nel Medioevo?

Insomma, in tanti la pensano così. Ma se non costa nulla, allora perché non farlo? In fondo sapere cosa indossare a Capodanno per avere fortuna, di certo non farà male a nessuno.

Ecco dunque qualche dritta su colori, outfit e accessori da avere assolutamente. Anche senza partecipare a una serata di gala.

Quali sono le usanze di Capodanno

Due correnti di pensiero. La prima: ma perché devo fare l’Albero? Cosa c’è da festeggiare? Solo consumismo, si sono persi i valori. La seconda: per fortuna c’è gente allegra e aperta alla vita, che nonostante lutti e dolori sul suo percorso, non perde occasione di festeggiare. Senza eccessi ma con entusiasmo vero.

E questo al di là di ogni credo religioso, soprattutto parlando di Capodanno.

Tra l’altro, a organizzare una serata con gli amici, soprattutto se è l’ultimo giorno dell’anno, che male c’è?

Ecco quanto costa il cenone di Capodanno, tra menù classico ed economico.

In tanti si domandano cosa fare a Capodanno, secondo la scaramanzia o la superstizione.

Allora, la differenza esiste ed è quella che classifica le persone tra superstiziose oppure scaramantiche oppure nessuna delle due opzioni.

Qual è? Una è teorica, l’altra si traduce in azioni. La superstizione è una vera e propria credenza che riesce addirittura ad influenzare la condotta di vita di alcune persone. La scaramanzia invece si traduce in gesti "scaramantici" (toccare ferro, fare le corna), che per molti sono addirittura automatici ormai.

Quindi: posso non essere una persona superstiziosa (perché non mi interessa, non mi faccio condizionare, non so nulla di come dovrei comportarmi in situazioni di vario genere per attirare la fortuna/allontanare la sfortuna, non ho una cultura in questo senso ecc…).

Però conosco i gesti scaramantici più comuni e li faccio per divertimento. Come ad esempio a Capodanno.

Mangiare le lenticchie, brindare col botto (perché scaccia la fortuna), aprire la finestra di una stanza buia (senza accendere le luci) prima di mezzanotte, accendere falò oppure candele.

Perché non è vero ma ci credo.

Cosa indossare a Capodanno per avere fortuna

Abbiamo elencato i gesti scaramantici più in voga a Capodanno ma per quanto riguarda l’abbigliamento? Cosa indossare per avere fortuna?

Partiamo dal colore, perché tutti sanno che il colore portafortuna delle festività è il rosso. Il motivo si riconduce alla tradizione cinese (in questo Paese è un colore molto amato, simbolo di buona sorte e si usa anche per i matrimoni).

Ecco perché ci si veste di rosso a Natale e a Capodanno.

In genere, il colore rosso è simbolo di potere e forza, cuore e salute, fertilità. E, ormai da anni, si è imposta la tradizione di regalare dell’intimo di colore rosso, proprio in occasione dell’ultimo dell’anno.

Va bene un accessorio sbarazzino, come un reggicalze oppure anche un semplice slip. L’importante è che il pezzo di biancheria intima sia rigorosamente nuovo di zecca da indossare e che ci venga offerto in dono da qualcuno.

Per quanto riguarda l’abito, chi andrà a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un locale, può senza dubbio optare per un total look, con abito rosso (anche corto) dalla testa ai piedi.

Ogni donna dovrebbe avere un vestito rosso nell’armadio: è speciale, fa sentire eleganti e sofisticate e anche sensuali al punto giusto, perché no.

L’unica accortezza riguarda la nuance. Il rosso non sta bene a tutte. La tonalità rubino va bene per chi ha la carnagione chiara e i capelli biondi oppure rossi. Chi invece è bruna o con l’incarnato olivastro, è bene che opti per il bordeaux oppure per il rosso marsala.

Gli accessori? Particolare attenzione va prestata alle scarpe.

Test: da preferire decolleté color nude/beige/avorio oppure nere. Lo stivale rosso o bianco invece rischia di diventare grossolano e poco elegante.

Non bisogna dimenticare infatti che un abito rosso è di per sé già appariscente. Meglio dunque restare sobrie sugli accessori.

Cosa porta bene il primo giorno dell’anno

Al di là della scelta del colore, altri accorgimenti solitamente sono tipici della festa di fine anno. Ad esempio, è preferibile evitare il nero, non indossare abiti usurati e logori, magari da lavoro che quindi non hanno alcuna solennità o aria di festa nei confronti della serata che ci si appresta a trascorrere.

Ovviamente, è importante sottolineare il fatto che non è necessario essere eleganti a tutti i costi, vestiti interamente di rosso e via di seguito.

Si può optare anche per il colore oro o quello che più ci piace, magari impreziosito da qualche paillettes.

E per chi invece festeggia comodamente a casa?

L’ideale è scegliere outfit trendy ma confortevoli. Vietatissimo il pigiama (a meno di non scegliere una costosa versione chic) ma anche la tuta da palestra.

Meglio optare per un jeans a vita alta (il più comodo in assoluto) con maglione oversize, la tuta sporty chic (rigorosamente impreziosita da collana e bracciali), il cardigan con i leggins e gli anfibi ma va benissimo anche un abito lungo, magari in lana, caldo e avvolgente.

L’importante è non dimenticare di indossare qualcosa di rosso.