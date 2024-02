Cosa indossare con gli stivali al ginocchio? Dai un'occhiata ad alcune idee di outfit

Quando si pensa agli stivali alti fino al ginocchio, la mente va ai meravigliosi anni Sessanta e a quei tubini che rendevano le donne eleganti e sensuali. È passato già di mezzo secolo da allora e questo modello di calzatura è ancora considerato un'icona. Persino il cinema li ha sdoganati alla fine degli anni Novanta, facendoli indossare a una strepitosa Julia Roberts in Pretty Woman.

Qual è la loro storia?

Gli stivali al ginocchio, apprezzati dalle celeb e noti anche come cuissardes, sono un elemento di moda versatile e intramontabile, un accessorio che può rendere lo stile audace e glamour. Nel Medioevo venivano indossati solo dagli uomini per andare agilmente a cavallo, e questo trend è rimasto quasi invariato fino all’Ottocento, quando comparirono i primi stivali nei guardaroba delle donne, per completare look eleganti e formali. Il boom di queste calzature si è registrato negli anni Sessanta, quando attrici, cantanti e anche first lady come Jackie Kennedy hanno iniziato a sfoggiarli con fierezza. In pelle per un contesto formale, o scamosciati per un look giornaliero, sono comodi, tengono il piede e la gamba caldi e sono molto cool. Trovare il look perfetto per accompagnare questi stivali può essere un gioco divertente di sperimentazione e creatività. Nei migliori shop on line si possono trovare migliaia di stivali da donna di marca che più si addicono al proprio stile e alle proprie esigenze. Intanto, ecco alcune idee di outfit che potranno aiutare a valorizzare al meglio gli stivali al ginocchio, garantendo uno stile impeccabile in ogni occasione.

Quale tipo di gonna abbinare?

Per un look raffinato e minimalista, puoi abbinare gli stivali al ginocchio a una gonna a matita. Questa combinazione crea una silhouette elegante e allungata che evidenzia la forma delle gambe. Scegli colori neutri come nero, grigio o beige per gli stivali e abbinali a una gonna dal taglio pulito. Completando l'ensemble con un maglione oversize o una camicia bianca, otterrai un outfit senza tempo, perfetto per l'ufficio o per un'occasione formale. Per un approccio boho-chic, indossa gli stivali al ginocchio con un vestito lungo e floreale, questo è il look perfetto per una giornata dedicata al relax con le amiche o a una passeggiata in città. Opta per stivali con dettagli come frange o fibbie per aggiungere un elemento di fascino bohémien. Se ami completare il look con accessori di tendenza, indossa un cappello a tesa larga e bracciali oversize.

Meglio uno stile casual o urbano?

Gli stivali al ginocchio possono essere il complemento perfetto per un outfit casual e comodo. Abbinati a jeans skinny scuri e un pullover oversize, creerai un look informale ma alla moda, perfetto per una giornata di shopping o un brunch con gli amici. Scegli stivali in pelle per un tocco più sofisticato o opta per stivali scamosciati per uno stile più casual. Questo outfit è un'ottima scelta per chi cerca un equilibrio tra comfort e moda. Se vuoi mostrare agli altri la tua personalità audace, allora puoi osare indossando gli stivali al ginocchio con leggings in pelle e una giacca coordinata. Questo outfit è perfetto per una serata in città o per un concerto. Gli stivali al ginocchio aggiungono un tocco di sensualità al look, mentre i leggings e la giacca di pelle conferiscono un'aura rock e sofisticata. Completa il tutto con accessori minimalisti e un trucco audace per un look da vera fashionista.