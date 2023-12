Ecco cosa regalare a chi ama il Giappone: 5 idee regalo a meno di 50 euro

1.

Kit per fare sushi: il sushi, piatto tipico della cucina giapponese a base di riso, pesce, verdure o uova, è sicuramente uno dei più apprezzati nel mondo. Quale modo migliore di mangiarlo se non prepararlo da sé?

I kit più semplici comprendono delle stuoie in bambù per arrotolare i maki, i classici sushi di forma cilindrica, una spatola per il riso in legno, un cucchiaio e qualche paio di bacchette.