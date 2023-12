Non sai cosa regalare a chi ama le piante? Ecco 10 consigli per gli appassionati

Gli appassionati di fiori e piante adorano tutto ciò che riguarda questo mondo.

Niente paura se non ti sai muovere nell'ambiente del giardinaggio e hai problemi nell'individuare un regalo per il tuo amico amante del verde: questa guida in 10 punti risolverà tutti i problemi.

Ecco cosa regalare a chi ama piante e fiori

Il dono di piante e attrezzi da giardinaggio è un gesto speciale per chi ama il verde. Si tratta di un'occasione per creare momenti di gioia e creatività, regalando un pezzo di verde che crescerà con l'affetto delle persone.

10. Kit erbe aromatiche

I kit per le erbe aromatiche sono dei regali semplici da fare (molto in voga), e non troppo impegnativi da ricevere: l'idea regalo è adatta a persone di ogni età.

Il kit permette di prendersi cura delle erbette fin dalla loro nascita, partendo da semplici semini.

9. Set di attrezzi da giardinaggio di qualità

Un giardiniere felice ha tutti gli strumenti giusti a disposizione: un set di attrezzi da giardinaggio di alta qualità renderà il lavoro nel giardino più efficiente e piacevole. Con questo set si potrà rinvasare, potare e piantare in tranquillità, senza troppi sforzi.

8. Vasi per la propagazione delle talee

In casa le piante non sono mai troppe per chi ama prendersene cura. Per questo, spesso succede che la tentazione di propagare una piantina che già si tiene sul balcone è molto forte, ma non sempre si dispone dei giusti attrezzi.

Quindi, potrebbe essere un'ottima idea regalare un set di vasi per la propagazione delle talee, adatto agli amanti del giardinaggio.

La talea si produce infatti tagliando un rametto della pianta che si vuole riprodurre e mettendolo in acqua. Anziché trovarsi per casa insignificanti vasetti di vetro, i set di vasi per la propagazione di talee sono molto belli esteticamente e studiati per riprodurre le piante in acqua.

7. Corso di giardinaggio

Un regalo educativo può essere un corso di giardinaggio o un workshop. Questa esperienza pratica permette a chi ha il pollice verde di acquisire nuove competenze e scoprire trucchi del mestiere insegnati direttamente da esperti.

6. Libri di giardinaggio, piante e fiori

Questa è una risorsa preziosa per gli amanti delle piante: un libro di giardinaggio offre conoscenze approfondite su vari aspetti, dalla progettazione del giardino alla cura delle piante specifiche.

5. Kit per cura del bonsai

Si sa che il bonsai è una delle piante più difficili da gestire, ma è veramente un must per chi ama i fiori e le piante.

Prendersi cura delle piante prendendo spunto dalle tecniche giapponesi è una vera e propria arte alla quale nessun appassionato è in grado di rinunciare!

Le piante vanno curate e potate seguendo speciali tecniche di potatura e di legatura, per far crescere alberi nani in vaso.

4. Sottovasi artistici

Un tocco decorativo al giardino può essere dato con sottovasi artistici. Questi non solo fungono da contenitori, ma aggiungono anche un elemento estetico al verde circostante.

3. Abbonamento a una rivista di giardinaggio

Mantenere l'ispirazione fiorita tutto l'anno con l'abbonamento a una rivista di giardinaggio: si scopriranno le ultime tendenze, tutti i consigli e le storie stimolanti, che arriveranno direttamente nella loro casella postale.

2. Giardino verticale indoor

Per chi ama il giardinaggio ma ha spazio limitato, un giardino verticale indoor è l'opzione perfetta.

Questo consentirà di coltivare erbe aromatiche o piccole piante senza occupare molto spazio, ma avendole sempre a portata di mano.

Leggi anche: Cosa regalare a chi ha tutto? Ecco alcune idee regalo perfette per amici ricchi e viziati

1. Pianta rara o esotica

Un'opzione emozionante per gli appassionati di piante è una varietà rara o esotica di un fiore.

Questo regalo offre l'opportunità di ampliare la propria collezione di piante di cui prendersi cura e arricchire il giardino con specie uniche e affascinanti.