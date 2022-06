Quando qualcuno di nostra conoscenza acquista una nuova casa è buona norma portare un regalo in segno di buon augurio. Ma come scegliere il regalo più adatto? Vediamo qualche utile idea, creativa e per tutte le tasche.

Quando qualcuno di nostra conoscenza acquista una nuova casa è sempre consigliato portare un regalo, soprattutto nel momento in cui si riceve un invito esplicito per andare a vederla. Trattandosi di un dono più simbolico che materiale, dovrebbe essere scelto con cura, tenendo presente sia lo stile dell’appartamento (fare qualche domanda non guasterebbe), sia i gusti del proprietario.

Se si tratta, poi, di una persona con la quale si ha una certa confidenza, si potrebbe chiedere se abbia bisogno di qualcosa nello specifico, o se le piacerebbe ricevere un oggetto che ancora non ha acquistato per un determinato ambiente.

Insomma, le idee non mancano, ma per andare direttamente sul concreto ecco 10 spunti interessanti da valutare insieme al budget che si ha a disposizione:

Cosa regalare a chi compra casa: una pianta

Regalare una pianta per l’inaugurazione di una nuova casa è un must, dato che solitamente è un’idea che piace a chiunque e in ogni appartamento è prevista una green-zone! Prima di procedere, al massimo, si può chiedere se ci sia effettivamente abbastanza spazio e, in caso di padroni particolarmente impegnati, valutare l’acquisto di una pianta grassa, che richiede decisamente poche cure e attenzioni.

Una bottiglia di vino o liquore

Così come una nuova auto viene inaugurata bagnando le ruote con lo spumante, allo stesso modo si può festeggiare l’acquisto di una nuova casa brindando con del vino o del buon liquore! Un’idea allettante è quella della grappa, in grado di scaldare gli animi al primo sorso e che si abbina, volendo, anche a un dolce fatto con le proprie mani.

Un set di posate o un kit di coltelli

Posate e coltelli non mancano mai in cucina, anzi, a volte non bastano! In commercio esistono bellissimi set di design, realizzati con materiali di alta qualità e perfetti da sfoggiare durante le occasioni più importanti. Una buona scusa per organizzare la prossima cena in compagnia!

Una lampada

Non esiste niente di meglio di una lampada per creare l’atmosfera giusta! Ecco perché si rivela uno degli oggetti più indicati da regalare all'inaugurazione di un nuovo appartamento, soprattutto se in linea con i colori, il design e lo stile adottati dal proprietario. Se poi, quest’ultimo, è un amante della lettura gradirà sicuramente una lampada da comodino, da tenere accesa alla sera per divorare i suoi romanzi preferiti.

Un libro di cucina

La cucina è, per eccellenza, il luogo che più unisce e appassiona. Perché, allora, non regalare un libro di ricette (magari tipiche del luogo) al proprietario, così da cimentarsi ai fornelli con una guida da seguire? Basta scegliere il livello di difficoltà e il gioco è fatto!

Un piccolo elettrodomestico

E qui ci si può davvero sbizzarrire: tra spremiagrumi, tostapane, friggitrice ad aria, macchinetta del caffè e chi più ne ha più ne metta, un piccolo elettrodomestico è sempre una buona idea regalo. La sua scelta può e deve dipendere anche dai gusti del proprietario: se amante dei dolci, una crepiera o una piastra per waffel lo renderanno sicuramente felice!

Un quadro

Quando si acquista una nuova casa, solitamente le pareti sono le ultime a essere arredate. Regalare un quadro, quindi, può essere di aiuto per il proprietario, che potrà finalmente riempire gli spazi vuoti e rendere più accoglienti gli ambienti donando un'atmosfera sofisticata.

Leggi anche: Bonus Prima Casa 2022, nuove agevolazioni su mutuo e affitto

Uno zerbino

Un’idea originale riguarda lo zerbino, soprattutto se personalizzato: un’immagine pensata ad hoc, oppure una frase di benvenuto (anche spiritosa) potrebbero essere molto gradite dal proprietario. Il consiglio è di scegliere questa opzione nel caso di una persona molto amica, con la quale è possibile osare senza generare imbarazzo.

Una candela profumata o un set di incensi

Ogni casa ha un suo odore distintivo che, solitamente, rispecchia appieno la personalità e il carattere del suo proprietario. Se lo si conosce molto bene, portargli in dono una deliziosa candela profumata o, ancora meglio, un set assortito di incensi può rivelarsi un’idea molto gradita!

Un vaso

In ogni abitazione che si rispetti non può di certo mancare un vaso! Prima o poi tutti ricevono dei fiori, che dovranno pur essere adagiati da qualche parte e, anche privo di contenuto, un vaso contribuisce armoniosamente all’arredamento e allo stile di un appartamento, dando un tocco di classe anche agli ambienti più sobri e minimal.

Leggi anche: Ristrutturare casa o comprare nuova? 10 consigli molto utili