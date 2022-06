Non sai cosa regalare ad un uomo, una donna o una coppia che ha tutto? Ecco alcune idee regalo originalissime per ogni sesso ed età. Con soluzioni adatte anche ad ogni tipo di portafoglio.

“Gli acquirenti di cose inutili sono sempre più saggi di quanto non si pensi: comprano piccoli sogni. A far compere sono come bambini.”

Questo scriveva Pessoa e, in effetti, chi ha tutto non ha bisogno di cose utili, ma di oggetti simpatici, lussuosi o ironici. Quindi cosa regalare a questo tipo di persone? Qualcosa di assolutamente inutile, ma incredibilmente piacevole.

Scherzi a parte, ecco qualche idea su cosa si può donare ad un uomo, una donna e persino una coppia che ha già tutto, con soluzioni per ogni tipo di tasche e di età.

Ecco cosa regalare ad una donna che ha tutto

Quando si deve fare un regalo ad una donna che possiede già ogni cosa allora bisogna scegliere un oggetto unico ed esclusivo.

Magari qualcosa di personalizzabile come un gioiello, oppure una borsa viaggio, con le iniziali o un’immagine particolare.

Ancora, anche ad una donna che ha già tutto farà certamente piacere ricevere un bel soggiorno in una SPA; si possono anche acquistare i box viaggio che offrono un’esperienza di soggiorno all inclusive e con date flessibili. Oltre alla SPA, si può pensare anche a tour di degustazione di vini e perché no esplorare i borghi più belli d'Italia per una gita fuori porta perfetta.

Idee regalo originalissime adatte ad un uomo

Partiamo con un’idea molto originale e che in generale manca anche ad un uomo che possiede ogni cosa, cioè un kit birra fai-da-te che può essere acquistato anche su Amazon.

Un altro oggetto che potrebbe piacere sono i tappetini per auto personalizzati, magari con un dedica o una frase divertente.

Esistono poi Smartbox, dove il cofanetto regalo contiene un’esperienza di guida sportiva e che certo stupirà non poco chi lo riceve.

Cosa regalare ad una coppia che ha tutto

Se questa volta i nostri amici viziati sono una coppia, si può pensare ai set coordinati, ancor di più se ci sono bambini: pigiami, accappatoi, valige, federe.

Per essere ancora più originali si può regalare un romantico viaggio per due in Mongolfiera che in Italia si svolge in moltissime zone da Nord a Sud della penisola. E perché no, se abbiamo amici avventurosi, anche un lancio con il paracadute o un’esperienza di bungee jumping.

Ci sono sempre le Smartbox poi, cioè i cofanetti con vacanze già organizzate, che sono ovviamente disponibili con soluzioni pensate apposta per le coppie.

Il regalo perfetto per una persona ricca

A chiunque sarà capitato di dover fare un regalo ad un amico particolarmente benestante e la domanda è sempre la stessa: cosa si compra per una persona ricca?

Partendo dal presupposto che anche i ricchi amano le gentilezze, il primo regalo adatto che viene in mente è sempre un buon caro vecchio libro da leggere sotto l’ombrellone, ma se la cosa sembra un po’ banale ci sono alternative più particolari.

Se infatti penne, portafogli, borse, orologi sono tra le prime cose che vengono in mente la tecnologia ci offre altre alternative.

Un regalo sicuramente al passo con i tempi sono i nuovi Ray-Ban Stories Smart Glasses: l’intramontabile brand ha lanciato i suoi occhiali del futuro!

La classica lente Ray-Ban incontra la tecnologia e questi occhiali sono dotati di due fotocamere 5MP per scattare foto e video con autoregolazione della luce, altoparlanti open-ear, tre microfoni e un controllo touch per svolgere ogni funzione con un semplice tocco. Inutile dire che una app permette di collegare gli occhiali direttamente allo smartphone.

Disponibili in tre linee di diversa estetica (Wayfarer, Round, Meteor) il prezzo degli occhiali Ray-Ban di nuova generazione prevede modelli da 329 euro e da 359 euro.

Se si ha qualcosa in più da spendere anche una stampante 3D è un’idea originalissima e il costo parte da una base di 700 euro per arrivare a modelli di 200.000 euro.

Qualche idea per regali particolarissimi

Se invece si vuole regalare qualcosa di originalissimo perché non pensare una penna 3D. Che cos’è una penna 3D? Semplicemente una penna solo che non contiene inchiostro, ma filamenti PLA che creano risultati tridimensionali. Il costo è vario e si parte dai 30 euro.

Molti non sanno poi che si può regalare un bel alveare senza invadere la casa di insetti, poiché è possibile l’adozione a distanza che tramite una app permette di monitorare le api e vedere la quantità di miele prodotta. Ad offrire questi servizi sono molte piattaforme come 3Bee, dove il costo di partenza per un piano di adozione è di soli 12 euro, fino a piani da 139 euro. Si potrà scegliere tra alveari curati in diverse regioni d’Italia e del mondo e anche selezionare in base al tipo di miele.

Un regalo per tutti i sessi, le età e le tasche: un LEGO

C’è chi dice di amare i mattoncini LEGO e chi mente!

I LEGO rappresentano il regalo per antonomasia: adatti a tutti i sessi, tutte le età e tutti i portafogli.

Oltre ai mattoncini per bambini esistono collezioni LEGO pensate per gli adulti sia come complessità di montaggio che per i soggetti: Disney, Star Wars, DC, etc.

Come non citare poi i ben noti LEGO “Architecture” e la collezione dedicata all’arte dove si possono ricreare con i mattoncini pezzi come la “Notte Stellata” di Van Gogh, così come esistono set di ogni strumento musicale.

Ma un regalo davvero originale è possibile con una mini-figurina personalizzata; negli store di Napoli e Milano è installata una stampante scanner 3D dove si può avere il proprio avatar, cioè un pupazzetto LEGO personalizzato.