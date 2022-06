Tante cose sono semplici, ma certo non scegliere cosa regalare alla propria fidanzata! Ecco un elenco di idee regalo così originali come non le avete mai viste, per tutte le età e tutte le occasioni.

Spesso sono le cose semplici a mandarci in crisi e cosa regalare alla propria fidanzata è certo una di queste.

Meglio andare sul sicuro con un accessorio dal gusto classico come una borsa o tentare di stupirla con qualcosa di originale a costo rischiare un flop?

Qualunque sia la scelta non c’è bisogno di disperare perché quest’articolo corre in vostro aiuto e vi propone una quantità di idee regalo per lei, adatte ad ogni occasione e sopratutto ad ogni tasca e ogni fascia di età.

Cosa comprare alla propria fidanzata per il compleanno e stupirla

Partiamo con un’occasione speciale: il compleanno. Cosa regalare alla propria ragazza per il suo compleanno?

Certo un’idea romantica e che sarà sicuramente apprezzata è un bel viaggio, magari meglio ancora con un volo aperto così che possa scegliere lei in libertà quando partire.

Ma se viaggi, borse, vestiti e trucchi rientrano nei regali standard ci sono altre possibilità per un’esperienza di compleanno indimenticabile.

Un’alternativa possibile è un oggetto personalizzato dove si può scegliere tra una gran quantità di idee, a partire dai gioielli per finire con le bottiglie di vino.

Cosa regalare se vi trovate in una relazione a distanza

Intorno ai 25 anni molti a causa del lavoro o dell’Università possono trovarsi a vivere una storia a distanza.

Perciò se cercate un pensiero per la vostra fidanzata lontana un’idea originalissima e geniale sono le “Long Distance Lamps”, in vendita su Amazon.

Si tratta di due lampade identiche che cambiano colore, ma con una particolarità: non importa dove siano collocate, quando se ne tocca una anche l’altra modifica la tonalità. Così ogni volta che toccherete lampada le farete sapere che state pensando a lei.

Idee regalo se la vostra ragazza è adolescente

Quasi tutti gli adolescenti sono appassionati di serie TV, manga, anime, film e musica perciò un oggetto perfetto per una ragazza dai 14 anni in su sono le Action Figures.

Sono miniature da collezione dei personaggi famosi di show, fumetti ma anche cantanti e attori, che realizzano vari brand. Una linea famosa e sempre più apprezzata sono i Funko Pop che si possono trovare ormai ovunque online e non, sono infatti vendita anche presso librerie, fumetterie e a volte nei negozi di giocattoli.

Ancora, a 14 anni oggi tutti parlano inglese e un idea divertente per una teenager, che si trova su Amazon, sono le “Our Moments Card Game”. Un gioco di carte che aiuta i fidanzati a ricordare i momenti più belli trascorsi insieme.

Il dono d’amore per farla innamorare più originale che esista

Se state cercando un regalo che faccia innamorare una ragazza e avete a disposizione una bella cifra da spendere, si può pensare ad una bella pizza. Sembra uno scherzo ma non lo è, perché a New York il ristorante Favitta's Family offre la sua Pizza della Casa, che è tra le più care al mondo.

Una specialità tempestata di diamanti che viene usata proprio come dichiarazione d’amore di lusso e che farà cadere chiunque ai vostri piedi.

Ma se andare a New York è troppo costoso e complesso si può comunque prendere spunto da quanto accade lì. Ovvero, organizzare una cenetta per due in una location speciale ed unica, più vicina a casa e più economica.

Un pensiero che farà svenire i più romantici e cadere chiunque ai vostri piedi sono i “Love Letter Napkin”, disponibili sul sito Cood52.com.

Un semplice set di quattro tovaglioli di stoffa, ma stampati con lettere d’amore e chiusi in una busta da lettera.

Si può scegliere tra due set di lettere, una contiene Charlotte Bronte, Voltaire, Oscar Wilde e Virginia Woolf ed una Balzac, Lord Byron, James Joyce e John Keats.

Esperienze uniche per Natale e Capodanno

Se invece le ricorrenze per cui state cercando l’idea perfetta sono Natale o Capodanno, come sempre dare uno sguardo agli store online è la prima cosa.

Un’esperienza originale potrebbe essere infatti ricevere un oggetto difficile da trovare nei negozi italiani ma simbolo del Natale straniero. Un esempio sono i “Christmas cracker”, set di tubi di cartone a forma di caramella.

Tirando le estremità scoppiano con una pioggia di coriandoli e contengono un biglietto ed una sorpresa. Trattandosi di un regalo per una fidanzata si possono scegliere anche con tematiche e contenuti romantici sempre ad ispirazione natalizia. Si trovano su qualsiasi tipo di marketplace da Ebay a simili.

Ancora una cosa che si può trovare ovunque e che diventa sempre più apprezzato è il Christmas Jumper, ma online se ne possono trovare anche di spiritosissimi.

Consigliamo di dare un’occhiata ai siti Spreadshirt, Redbubble e Tostadora, dove troverete maglioni unici come la versione natalizia di Karl Marx che vi augura “Merry Christmarx”.

Le cose più speciali che si trovano solo su Amazon

Se un mazzo di fiori potrebbe sembrare banale a primo acchitto, Amazon vende degli originalissimi “Long-Lasting bouquet”, cioè box di rose che non appassiscono se non dopo tantissimo tempo.

Sullo store ci sono anche cose divertenti da donare come una box simpatica e vuota con scritto “Niente! proprio come avevi detto tu.”

Altra cosa divertente è la sveglia con le ruote che ti segue ricordandoti di essere puntuale.

E perché non la Saponetta in Acciaio Inox da Cucina per Eliminare Cattivi Odori, proprio così: basta strofinare e qualsiasi odore, anche di aglio e cipolla, va via dalle mani all’istante.

Infine, su Amazon si può acquistare una stella vera e darle il nome della persona amata, con il registro delle stelle Starling. Come tutto, anche le stelle hanno prezzi diversi, ma partono dai 59 euro.