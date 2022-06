L’acquisto di una nuova casa, la laurea, il giorno del compleanno, l’anniversario di matrimonio: sono davvero tante le occasioni in cui si desidera regalare a una persona cara un oggetto speciale, simbolo di fortuna e di buon auspicio.

Soprattutto nelle regioni del sud Italia, dove la superstizione è sicuramente più sentita, regalare una sorta di amuleto che possa tenere a distanza le malelingue, le iettature e soprattutto le sfighe è abbastanza tipico e oggetti apparentemente semplici si trasformano in portafortuna da tenere sempre con sé! Ecco 12 idee da sfruttare all’occorrenza

Un corno rosso

Dalla Campania con furore arriva il “curniciello”, cioè il corno rosso per scacciare via mala sorte, malocchio, iettature e così via! Fin dalla preistoria, questo oggetto ha da sempre simboleggiato virilità, prestanza e forza fisica e la scelta del colore rosso, che indica fuoco ed energia, non è di certo fatta a caso!

Un gufo o una civetta

Sia il gufo che la civetta sono due volatili portafortuna molto ben voluti, tanto da essere posizionati all’ingresso delle abitazioni come fossero veri e propri guardiani. Nonostante vengano spesso etichettati come uccelli del malaugurio, il gufo e la civetta indicano saggezza e buona sorte.

Una coccinella

Esteticamente perfetta, la coccinella è considerata fin dall’antichità una creatura divina: i puntini neri che presenta sul dorso rosso, infatti, sono da sempre associati ai sette dolori di Maria tanto che, in alcune regioni italiane, l’insetto viene chiamato anche “mariolina”. Ciliegina sulla torta: nella lingua turca, il termine “coccinella” significa proprio “insetto porta fortuna”!

Un quadrifoglio

Non è difficile poter raccogliere in giardino un trifoglio, ma è abbastanza raro poter incontrare uno splendido quadrifoglio! Ecco perché regalare un ciondolo, un quadretto o qualsiasi altro oggetto a forma di trifoglio a qualcuno ha un significato ben preciso: indica rarità, oltre che fortuna, trasformandosi così nel regalo più bello che si possa fare a una persona cara.

Una moneta cinese Feng Shui

Da tenere nel portafogli o da appendere a una catenina, la moneta cinese Feng Shui è un regalo tanto semplice quanto significativo: le antiche monete imperiali cinesi, infatti, sono ritenute portatrici di ricchezza e fortuna grazie ai simboli Feng Shui incisi sopra. Per aumentarne l’efficacia, i cinesi sono soliti legare tre monete tra loro con un filo rosso.

Un elefante con proboscide verso l’alto

Un altro simbolo di buon auspicio proveniente dall’Oriente è l’elefante, categoricamente con la proboscide alzata! Per attirare fortuna, gioia e ricchezza bisogna posizionarlo orientandolo sempre verso una finestra, in modo che la proboscide possa “catturare” l’energia positiva proveniente dall’esterno.

Un ferro di cavallo

Tra i portafortuna più conosciuti al mondo, il ferro di cavallo va appeso al muro con le estremità verso l’alto e non al contrario, come molti pensano! Si tratta di un simbolo fortunato tipico di contadini e marinai anglosassoni, che in passato erano soliti posizionare un ferro di cavallo ribaltato sulle pareti di casa o sull’albero della nave.

Un pumo pugliese

Tra i portafortuna più belli, che ben si prestano come complementi d’arredo, rientra il pumo pugliese, dalla forma sinuosa e versatile adatta a qualunque zona della casa! Il suo habitat naturale, però, rimane sempre il balcone. Simbolo di fertilità e di buon auspicio, viene spesso regalato per matrimoni e battesimi, anche come bomboniera.

Una statua Maneki Neko giapponese

Un’altra idea interessante importata dall’Oriente, precisamente dal Giappone, è la statua Maneki Neko, cioè un “gatto che fa cenno”: si tratta, infatti, di un gattino dorato dotato di braccio movibile che, muovendosi, fa cenno a chi gli sta di fronte di frasi avanti, come se lo stesse invitando a entrare. Non a caso, la statua viene posizionata all’ingresso di abitazioni, negozi e templi e si pensa che più la zampa è in grado di salire verso l’alto e maggiore sarà la fortuna regalata!

Un acchiappa-sogni

Nati per essere posizionati in camera da letto, preferibilmente al capezzale, gli acchiappa-sogni hanno un obiettivo ben preciso: scacciare via gli incubi e regalare sonni tranquilli! Più in generale, servono a tenere lontani gli spiriti oscuri attirando solo ed esclusivamente energia positiva e serena.

Uno gnomo

Di origine celtica, gli gnomi delle foreste sono grandi portatori di fortuna. Nello specifico, simboleggiano vita, verità e chiarezza e racchiudono al loro interno lo spirito della terra. Possono essere posizionati all’interno o all’esterno delle abitazioni con l’obiettivo di regalare sicurezza e stabilità a tutti gli abitanti.

Una pigna siciliana

Infine, ecco un ultimo dono molto prezioso: la pigna siciliana! Simbolo di salute e fortuna, è il miglior modo di augurare un futuro roseo e sereno, soprattutto a chi acquista una nuova casa. Trattandosi del frutto di un albero sempreverde, la pigna è anche simbolo di immortalità, fecondità e forza rigeneratrice.

