Fare da testimone di nozze comporta più di un grattacapo, uno di questi è certo scegliere il regalo di nozze adatto. Scopriamo quanto spendere, se fare o meno “la busta”, e anche quali sono le idee regalo in questa circostanza.

Tempo d’estate e tempo anche di matrimoni! Se siete i fortunati che si sposano la questione regali è risolta con una bella lista nozze, ma per i testimoni la situazione è più complicata.

Si sa che matrimonio tradizionale o meno da chi ricopre questo ruolo ci si aspetta sempre qualcosa di più, eppure per gli stessi non è sempre facile sapere quanto spendere, cosa donare o quanto mettere nella busta.

Ricordiamo che da tradizione a loro spetta di pagare le fedi, che però saranno scelte dai futuri sposi. Ma, nel caso non si tratti di situazioni così tradizionali cerchiamo di aiutare tutti quelli che sono in procinto di fare da testimone a qualcuno e vediamo cosa si può donare in questa circostanza particolare.

Ovviamente, non dimentichiamo che anche gli sposi devono a loro volta regalare qualcosa ai "compari"!

Quanti soldi deve mettere nella busta il testimone

Da tradizione in molte parti d’Italia il dono di nozze per antonomasia è “la busta”. Ovvero, soldi contanti che in genere vengono usati dagli sposi per pagare il matrimonio stesso.

Con la busta, se si ha il vantaggio di non doversi scervellare a capire cosa regalare, si ha però lo svantaggio che non è così facile risparmiare senza essere scoperti.

In linea generale, tenendo conto che un matrimonio costa in media dagli 80 ai 130 euro a persona, una cifra adatta per un invitato normale si aggira sui 150/200 euro.

Nel caso del testimone, tradizione vuole che il suo dono agli sposi sia più importante di quello degli altri, con una cifra minima degna della posizione che ricopre che sale e parte dai 300/400 euro a persona. Senza tenere conto di fattori che possono far lievitare il prezzo, coma la sfarzosità dell’evento.

Altra cosa consigliata è personalizzare la busta in cui si infilano i soldi così da rendere il tutto più speciale.

Cosa regalare se si fa da testimone al proprio fratello o sorella

Partecipare al matrimonio del fratello o sorella in qualità di testimone è una combo che può mettere a dura prova chiunque. Se per la busta bisogna attenersi alle norme generali della posizione che si ricopre certamente, lo stretto legame familiare crea un valore aggiunto che appesantisce la donazione.

Ma se non siete nati in una famiglia tradizionale e vi state chiedendo cosa regalare a vostro fratello o sorella che si sposa, nel caso sia presente una lista nozze si può scegliere un oggetto del valore adeguato a parentela e posizione.

In alternativa un pensiero che non lascia mai scontenti gli sposi è qualcosa per arredare casa che possa essere un soprammobile pregiato o una televisione.

Quanto spendere e cosa comprare. Ecco qualche idea regalo

Una coppia di testimoni di nozze dovrebbe considerare un dono del valore di 700/1.000 euro, che ricalca la cifra dei 300/400 euro a persona da mettere se si sceglie la busta.

Stabilito l'importo da spendere vediamo cosa regalare. Tra le idee regalo una piuttosto speciale potrebbe essere ad esempio organizzare per gli sposini un'escursione a sorpresa durante il viaggio di nozze.

Se invece si vuole comprare qualcosa di materiale anche un oggetto come un bel giradischi d’epoca può fare al caso, sempre se i gusti della coppia lo permettono.

Ancora, se la coppia ha un giardino un bel Barbecue super accessoriato o un altro oggetto per arredare l’esterno.

E se donaste un pezzo della collezione Atelier Swarovski Home

Se proprio volete scegliere qualcosa di originale da donare, ma non sapete decidervi, un regalo che ha varie fasce di prezzo sono gli Swarovski.

Il brand possiede una linea di oggetti proprio dedicati all’inaugurazione della casa.

L’Atelier Swarovski Home è stata presentata la prima volta al Salone del Mobile di Milano nel 2016. È una collezione di oggetti di cristallo per la casa, realizzata con i maggiori designer del momento.

L’innovazione principale riguarda la tecnica di lavorazione, poiché per tagliare il cristallo viene usato un metodo nuovo che si chiama “wave cut”, dove un apparecchio a motore è in grado di creare forme uniche.

Spicca in questa serie la scacchiera disegnata da Daniel Libeskind.

Cosa regalare ai “compari” di nozze, quanto spendere e che bomboniera devono avere

Veniamo all’altra faccia della medaglia: cosa gli sposi devono regalare ai testimoni. E sì perché la tradizione italiana vuole che anche la coppia doni a sua volta qualcosa ai compari.

In realtà, l’usanza originale prevede che a loro sia fatta una bomboniera diversa rispetto agli altri invitati, una sorta di versione deluxe. Insomma, la bomboniera dovrebbe essere più costosa di quella per famiglia e amici, ma questa usanza si è trasformata nel tempo e ora anche i compari ricevono un regalo.

Partendo dalla cifra, cioè quanto deve costare questo oggetto, la somma di partenza va dagli 80 euro fino ai 150/200 euro, conteggiati per ciascuno.

Anche qui si possono spedire tutti a fare una vacanza gratis, ma se si opta per i doni singoli allora vanno scelti in base al sesso, ad esempio nel caso dell’uomo dei gemelli sono perfetti. Al femminile, anche un bel pacchetto benessere può fare al caso.

Ricordiamo che al testimone della sposa spetta di organizzare l’addio al nubilato e a quello dello sposo l’addio al celibato.