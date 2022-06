Le nozze d’oro sono un bel traguardo per chi ha condiviso le gioie e i dolori della vita coniugale, dimostrando amore, pazienza e impegno verso la propria metà. La ricorrenza di un evento così importante e significativo dovrebbe essere festeggiata in famiglia, con calici di spumante e qualche regalo prima o dopo la torta.

Vediamo insieme 10 idee originali per stupire la dolce coppia di festeggiati.

Nozze d'oro: simbolo e significato della festa

Con i tempi che corrono, assistere al festeggiamento delle nozze d’oro è sempre più una rarità che una consuetudine. Sebbene alcuni sposi abbiano una volontà di ferro e una fibra morale invidiabile, a rendere difficile il raggiungimento di questo traguardo non è la mancanza d'impegno bensì i dispiaceri della vita e un destino sempre più imprevedibile.

È per questo motivo che quando due persone di una veranda età arrivano a festeggiare i 50 anni di matrimonio, si sceglie di associare alla bellezza e all’importanza di questo momento un emblema di tutto rispetto come l’oro.

Differentemente da quanto si pensi, l’utilizzo di questo metallo nel contesto celebrativo ha origini molto antiche, addirittura radicate nel lontano Medioevo.

Il suo impiego trovava posto nelle corone d’alloro indossate dalle sposine durante la commemorazione e simboleggiava forza e salute, oltre che essere un buon augurio di resistenza a ogni tipo di deterioramento e avversità nel futuro.

Sebbene al tempo che fu, la nascita di questa festività pagana abbia trovato come unico scopo quello di onorare l’immensa fortuna di essere riusciti a portare avanti una relazione duratura e armoniosa, la celebrazione delle nozze d’Oro si realizza sempre più raramente nella modernità.

Quello che dovrebbe essere visto come l’unione indissolubile di due anime che hanno scelto di condividere l’eternità insieme, spesso e volentieri trova nella pianificazione e nelle chincaglierie un’importanza totalmente sbagliata.

Piuttosto che essere considerato come un percorso da affrontare ogni giorno, il matrimonio assume le sembianze di un sentiero del quale si può far ritorno come e quando si vuole senza dover tener conto dell’altra persona.

Invece di ricostruire un rapporto corroso da inevitabili discussioni, le coppie di oggi si spazientiscono velocemente e adottano la via più semplice e rapida: quella del divorzio.

Ed è così che le promesse fatte all’altare e quello che sembrava essere un amore infinito, di fatto diventano qualcosa di molto lontano dal concreto.

Forse per questo motivo le nozze d’oro sono diventate un traguardo che non smette mai di stupire e affascinare.

Quando qualcuno della famiglia arriva a festeggiare 50 anni di matrimonio insieme, si rimane sorpresi di come ci sia riuscito e si fatica a capacitarsi della grandiosità di un amore così forte e puro.

Nozze d'oro, come festeggiare in modo originale

Festeggiare le Nozze d’oro con la propria famiglia è tutto ciò che gli sposi desiderano e forse, il più grande regalo che la stessa famiglia possa fare loro.

Vedere i figli e i nipoti riuniti attorno a una grande tavola imbandita mentre ridono di aneddoti passati e gioiscono del grande traguardo raggiunto è tutt’altro tipo di felicità alla quale si è abituati.

Ma il momento dedito ai festeggiamenti non è solo la commemorazione di un evento così importante quanto più l’occasione perfetta per ricordare alle nuove generazioni la potenza di un’unione tanto felice e duratura.

Lo è nella stessa maniera anche l’invito al rinnovo delle promesse nuziali nel medesimo posto in cui ci si è sposati 50 anni prima, mentre lo scambio delle fedi fa sciogliere il cuore anche ai più composti.

Decisamente più brioso è il momento dei festeggiamenti al di fuori della Chiesa, quando gli sposi si apprestano a raggiungere la location dove si terrà il pranzo (o la cena) con la propria famiglia.

Poiché spesso e volentieri i festeggiati rimangono all’oscuro dei preparativi, i figli o i nipoti hanno tutto il tempo del mondo per organizzare le nozze d’oro perfette che non devono necessariamente svolgersi nel classico ristorante.

Sebbene la tavola sia sempre un’occasione conviviale quindi ben si adatta a una festa all’insegna dell’amore, una volta ogni tanto si potrebbe abbandonare la limitatezza dei posti al chiuso e optare per qualcosa di più particolare.

Una bella idea potrebbe essere quella di una festa in spiaggia oppure un pranzo o una cena in un giardino all’aperto con musica dal vivo.

Inusuale ma molto rustica la scelta di posizionare il banchetto all’interno di un vigneto, con un tavolo adornato di tanti piccoli vasetti con all’interno le viole (fiore tipico di questa ricorrenza), una bella tovaglia a quadretti, lucine appena tutt’attorno e tante fischietto di vino rosso o spumante (per i più raffinati).

Qualora i festeggiati non esprimano preferenze in fatto di cibo o gradiscano concordare un menu semplice è possibile preferire una sequenza di piatti non troppo lunga.

In questo caso un antipasto a base di carne o pesce, un bis di primi e un secondo possono bastare per saziare i presenti.

Il sorbetto e la frutta intagliata sono ottimi momenti di stacco prima dell’arrivo della torta, accompagnata da bottiglie di Prosecco o vino Moscato.

Diversamente, per coloro che preferiscono fare le cose in grande anche nell’aspetto culinario, è possibile ripresentare i sapori e gli abbinamenti dello stesso menu che 50 anni prima aveva caratterizzato il pranzo o la cena di nozze, portando in tavola anche gli stessi vini scelti tempo fa.

Per quanto riguarda il dolce, la scelte dev’essere molto accurata soprattutto perché sarà il vera protagonista della festa, insieme agli sposi.

Oltre a essere esteticamente gradevole, la torta dovrà presentare qualche inserto dorato e sarà ancor più bella se presenterà qualche fiore fresco e avrà le sembianze di quella di 50 anni fa.

In alternativa si può trasformare la torta in una serie di cupcake tutti ben allineati e rigorosamente glassati in oro in modo tale che ogni invitato avrà il suo da gustare mentre siede all’ombra di un albero in giardino o mentre conversa con gli sposi a bordo piscina.

Cosa regalare agli sposi e quanto spendere

Una volta terminato anche l’ultimo pezzettino di torta presente sul piatto e aver leccato anche il pezzo di guarnitura sul bordo della forchetta, giunge il momento della consegna dei regali ai festeggiati.

Sebbene questo traguardo rappresenti ben 50 anni passati insieme, scegliere qualcosa di estremamente romantico non è mai banale, anzi, a volte può rivelarsi la scelta più azzeccata.

Dopo la classica cornice, un bellissimo regalo può essere una soffice coperta con monogramma personalizzato (da 30€ in su) da mettere ai piedi del letto o da tenere addosso mentre guardano i film in bianco e nero, accoccolati sulla poltrona del salotto.

Qualora amino condividere la cucina e stare ai fornelli senza il rischio di lanciarsi le padelle, un altro bel presente può essere il tagliere con le iniziali del loro nome (da 30€ in su) oppure una bella coppia di calici in cristallo con bordi placcati in oro (50€), utilizzabili anche al momento del brindisi.

Anche un orologio a pendolo (300€ in su), seppur classico e datato, può essere un regalo ben apprezzato dagli sposi mentre il servizio da caffè o da tè dorato (da 100€ in su) potrebbe diventare il nuovo oggetto preferito della padrona di casa, da condividere sicuramente con gli ospiti.

Un’idea assolutamente originale potrebbe essere quella di dedicargli una vacanza all inclusive (crociera MSC o Costa), magari ripercorrendo le tappe della loro prima luna di miele o concedergli l’occasione di fare quella vacanza che non si sono mai potuti o voluti permettere.

Se si ha un budget più limitato si può optare per un week end alle terme dove riservare loro un bel pacchetto massaggi e una cena nella struttura.

Un altro bel regalo è sicuramente il servizio fotografico di famiglia (da 250€ in su) che può diventare un momento meraviglioso da passare tutti insieme, oltre che un ricordo della fantastica giornata.

Per coloro che preferiscono i regali più raffinati ed eleganti, un’ottima idea è quella di un gioiello, come ad esempio un bracciale in oro per gli sposini con la data delle nozze d’oro.

Qualora la scelta di un gioiello risulti complicata in termini di gusto e preferenze, allora si può sempre scegliere qualcosa della Thun, come una bella abat - jour (110€) o un soprammobile con la coppia di sposini intenta a scoccarsi un tenero bacio (26,50€) mentre se ne stanno seduti sulla Luna.

Decisamente più complicato ma gratuito e divertente il flash mob a sorpresa, da ballare quando varcano la soglia della location dove si svolgeranno i festeggiamenti.

Da evitare in quest'occasione speciale la busta con i soldi perché i novelli sposi potrebbero vederla come un regalo di dubbio gusto e un ottimo pretesto per offendersi.

Idee uniche per le bomboniere

Accanto al tavolo del pranzo o della cena il posto riservato alle bomboniere non manca mai, soprattutto se a comporle è stata l’abile mano della sposa.

Questo piccolo regalo fatto ai propri invitati per lasciare un ricordo della bellissima festa trascorsa insieme può essere scelto in base al budget ma quasi sempre non si bada a spese e si preferisce optare per oggetti piccoli e preziosi, facili da confezionare insieme ai confetti.

Tra le idee più originali spuntano le piantine di viole, il vasetto di miele fatto in casa, il barattolo di marmellata biologica e la foto degli sposi in una bella cornice antica ma, per chi vuole spendere un po’ di più, allora la scelta ricade su un oggetto di collezione come quelli disponibili nel sito di Swarovski o della Thun.

Per quanto riguarda i confetti, seppur in molti preferiscano mescolarli con quelli bianchi, tradizione vuole che siano rigorosamente dorati.