Non sapete che cosa regalare al vostro collega, parente o amico che va in pensione? Niente paura: qui troverete moltissime idee per festeggiare questo importante e atteso traguardo.

Dopo tantissimi anni di lavoro e sacrifici, ecco la pensione. Un momento magico, che spesso colleghi, amici e parenti vogliono coronare con un pensiero (che magari duri per sempre).

Ma che cosa si può regalare a una donna che va in pensione? E a un uomo? Che cosa dice il galateo? Volete magari qualcosa che sia anche divertente? Le opzioni sono davvero sterminate, e qui trovate un sacco di idee che vi torneranno certamente utili e adatte a ogni budget: scoprite quali!

I regali top per chi va in pensione

Ecco una carrellata di idee regalo per un uomo o una donna che vanno in pensione, alla portata di tutti i portafogli. Volete un segreto per azzeccare il pensiero? Analizzate bene il carattere e l’anima della persona che lo riceve: non sbaglierete. E ora vi chiederete che cosa dica il galateo.

Ebbene, il bon ton consiglia di scegliere qualcosa di serio e che non causi imbarazzo, ma tra le opzioni può starci anche un gadget divertente. E ricordate: il regalo deve essere sempre dato prima che inizi la festa (anche se non ci andate)!

. Alzi la mano chi non ha subito pensato a un voucher per spedire il pensionato in giro per mondo. Si trovano dei di tutti i prezzi, che sia per un week end (anche a meno di 100 euro) oppure per un viaggio più lungo; un tablet . Apple o Android, l’offerta che si trova in giro è davvero variegata sia per le tipologie sia per i prezzi. Abbinate, magari, una custodia simpatica o degli accessori (come un supporto da tavolo per tablet), e sarà tutto semplicemente top;





. Per gli uomini, via libera a gemelli d’oro o d’argento (magari con incise le iniziali), a braccialetti e monete d’oro. Per le donne, oltre ai classici gioielli, date un’occhiata alla collezione : non solo tazze e oggetti per la casa, ma anche splendidi accessori come collane, orecchini e bracciali dallo stile inconfondibile e raffinato; un kit per il giardinaggio. Con più tempo a disposizione, si può dedicare più tempo anche alla casa e al giardino. Questo regalo sarà certamente d’aiuto, tra pale, rastrelli, cesoie, guanti e attrezzi vari.

Idee regalo Amazon per la pensione a meno di 20 euro

Un portachiavi con scritta personalizzata, magari di ringraziamento da parte dei colleghi (non ci vorranno più di 15 euro);





con scritta personalizzata, magari di ringraziamento da parte dei colleghi (non ci vorranno più di 15 euro); un libro , per esempio sui luoghi da visitare dopo che si è andati in pensione (circa 10 euro);





, per esempio sui luoghi da visitare dopo che si è andati in pensione (circa 10 euro); una targa con le congratulazioni per il traguardo (più o meno 20 euro);





con le congratulazioni per il traguardo (più o meno 20 euro); una tazza con scritta a tema (circa 15 euro);





con scritta a tema (circa 15 euro); una t-shirt, sempre con un motto sul pensionamento (non più di 15-20 euro).

Regali divertenti per la pensione su Amazon

Un gratta e vinci per la pensione, da grattare per scoprire il “premio” (una decina di euro);





per la pensione, da grattare per scoprire il “premio” (una decina di euro); un giubbino fluorescente (e super spiritoso) per aggirarsi tra i cantieri di lavoro (una quindicina di euro);





(e super spiritoso) per aggirarsi tra i cantieri di lavoro (una quindicina di euro); un boccale da birra con scritta ad hoc (20 euro);





con scritta ad hoc (20 euro); la fascia di pensionato o pensionata dell’anno (poco più di 10 euro).

