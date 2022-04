Disney Plus aggiorna il proprio catalogo multimediale per il mese di maggio 2022. Tra film e serie tv ecco cosa vedere assolutamente.

Avete divorato tutte le altre proposte messe a disposizione sulla piattaforma e siere indecisi su cosa vedere? Con l'arrivo di maggio 2022 per la gioia dei suoi abbonati anche Disney Plus amplia l'offerta del proprio catalogo multimediale aggiungendo nuovi titoli e nuove stagioni tra film e serie tv.

Ad essere molto felici delle nuove e vecchie (ma sempreverdi) proposte pare saranno soprattutto i fan dell'Marvel's Universe e non potrebbe essere altrimenti considerando la fortunata acquisizione della famosa "fabbrica di supereroi" da parte della Disney stessa avvenuta nel 2009. Ecco allora quali sono tutti quelli assolutamente da non perdere!

Cosa vedere su Disney Plus a maggio 2022: le serie tv

Partiamo citando quella che sembra essere la serie tv più attesa di tutte ma per cui bisognerà atttendere ancora un po', essendo disponibile a partire dal 27 maggio 2022: stiamo parlando di Obi-Wan Kenobi, ambientata dieci anni dopo gli eventi tragici e cupi di Star Wars, ovvero dopo la cadura dello Jedi Anakin Skywalker, passato "al lato oscuro" con il nome di Darth Vader.

L'11 maggio sarà invece il momento di due serie tv e una di queste, siamo sicuri, farà la gioia dei binge-watchers più accaniti. Sono How I Met Your Father, una nuova serie tv sulla falsa riga del ben più famoso How I Met Your Mother e la serie di genere fantastico The Quest - L'impresa dei paladini.

Il 18 maggio arriverà anche la serie tv Life&Beth, che vede come protagonista Beth, dalla vita apparentemente perfetta, costretta a confrontarsi con il proprio passato dopo un incidente. Sempre nella stessa data Disney Plus farà contenti gli appassionati del mondo dei supereroi con Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.S. completa di tutte le stagioni, ben sette. Continuano poi anche gli episodi di due delle serie tv più amate dal pubblico: Grey's Anatomy e Station 19.

I film più attesi in arrivo sulla piattaforma

Per quanto riguarda i film invece, come era prevedibile gli appassionati di supereroi saranno accontentati ancora una volta. Il 6 maggio 2022 su Disney Plus sarà infatti il momento di Daredevil con Charlie Cox che presta il volto al protagonista Matt Murdock, avvocato di giorno e supereroe di notte che non solo è impegnato a combattere il male ogni giorno, ma anche i dilemmi che lo affliggono.

Il 13 maggio invece usciranno ben tre titoli ovvero Bride Wars: la mia migliore nemica, film del 2009 con Kate Hudson e Anne Hathaway, Innocenti Bugie, film del 2010 con Cameron Diaz e Tom Cruise e Sneakerentola, la versione moderna della celebre fiaba che vede anche un interessante invertirsi di ruoli.

Ultimo ma non certamente per importanza, il 27 maggio sarà il turno di Elektra, film del 2005 con Jennifer Garner, che si ispira all'omonimo affascinante personaggio appartenente anch'esso al vastissimo universo Marvel. Curiosi di sapere qualcosa di più su tutti questi titoli? Non vi resta che attendere ancora qualche giorno e abbonarvi anche voi a Disney Plus, in caso non lo aveste già fatto.