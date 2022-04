Tra nuove stagioni e nuove uscite, ecco quali sono i titoli di film e serie tv che non dovete assolutamente perdervi in uscita a maggio 2022 e che andranno ad unirsi al già ricchissimo catalogo multimediale di Netflix.

Nonostante le ultime novità sul fronte degli abbonamenti non siano affatto buone, Netflix non si arrende e dopo l'aggiunta di una sezione dedicata ai videogiochi che portano il suo marchio, è pronta a soddisfare i propri abbonati con nuove aggiunte al catalogo multimediale per maggio 2022. Ecco allora quali sono le serie tv e i film che non dovete assolutamente perdervi!

Cosa vedere a maggio 2022 su Netflix: le serie tv

Insieme alle nuove stagioni delle serie tv già presenti in catalogo per maggio 2022 su Netflix sono previste anche le nuove proposte. Il 5 maggio sarà il turno di Clark, la serie tv che racconta la storia del famigerato gangstar svedese Clark Olofsson, colui che attraverso i propri crimini ha fatto coniare il termine "Sindrome di Stoccolma". Nei panni del protagonista Bill Skarsgard, che abbiamo già visto in quelli spettacolari di It, il film di Andrés Muschietti.

Sempre il 5 maggio 2022 sarà anche il momento de Il Pentavirato, una commedia dell'assurdo con Mike Myers che racconta le vicende di una società segreta minacciata dall'interno. La sua unica salvezza? Un improbabile reporter canadese.

Spazio ai korean drama con The Sound of Magic, la cui prima stagione partirà il 6 maggio 2022 e che racconta l'incontro tra una giovane adolescente e un mago che vive in un luna park abbandonato. L'11 maggio debutterà invece 42 giorni nell'oscurità una serie tv crime di origini cilene. La storia, tratta da una storia vera, è quella di una donna alla ricerca della sorella misteriosamente scomparsa.

La prima stagione di Avvocato di difesa uscirà invece il 13 maggio 2022. La serie Netflix è tratta da una serie di romanzi scritti da Michael Connelly che vede come protagonista il carismatico avvocato penalista Mickey Haller. Il colosso dello streaming inoltre, ha pensato agli appassionati di manga e anime con Vampire in the garden, in uscita il 16 maggio 2022.

Ma non è finita qui, a maggio arrivano anche le nuove stagioni di alcune delle serie più apprezzate già presenti sulla piattaforma. Stiamo parlando, per esempio, della terza stagione di Summertime disponibile a partire dal 4 maggio e del primo volume della quarta stagione di Stranger Things disponibile invece dal 27.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

I film in arrivo sulla piattaforma

Novità anche per quanto riguarda l'aggiunta di nuovi film. Si parte il primo maggio con Un principe tutto mio, una commedia sentimentale del 2004 e con Mia e il leone bianco, film del 2018 che racconta la storia della particolare amicizia tra una ragazzina e un raro esemplare del grande e selvaggio felino.

Dal 6 maggio 2022 saranno invece disponibili film come Ti giro intorno, tratto dall'omonimo romanzo di Sarah Dessen, il secondo capitolo di Due agenti molto speciali e Sansone, film per famiglie che racconta le vicende di un simpatico alano alla scoperta della California.

Tra il 7, l'8 e l'11 maggio sempre su Netflix si potranno trovare anche i film A Haunting at the Rectory, un horror del 2015 ambientato in un rettorato, Hot pursuit che racconta la fuga di un'agente e della vedova di un narcotrafficante dai sicari di un cartello della droga e Our Father, documentario true crime sulla vicenda di una donna e dei suoi fratellastri. Una storia che porta alla luce un incredibile complotto di un noto ginecologo che coinvolge donatori di sperma.

Il 13 e il 19 maggio infine, saranno resi disponibili anche Cheerleader per sempre e Il fotografo e il postino: l'omicidio di José Luis Cabezas, anche questo un caso true crime che esamina l'omicidio di un fotoreporter vittima di un delitto che ha scioccato l'intera Argentina.