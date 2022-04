Le piattaforme di streaming stanno via via aggiornando i propri cataloghi, già vastissimi, con nuove proposte in occasione del mese di maggio 2022. Tra queste, ovviamente, non poteva mancare anche Prime Video, la piattaforma dedicata all'intrattenimento audiovisivo di proprietà di Amazon. Ma scopriamo allora cosa c'è di interessante da vedere tra i nuovi titoli di film e serie tv presto disponibili. Cosa vedere su Prime Video a maggio 2022: le serie tv Per la gioia di chi delle serie tv ne ha fatto un vero e proprio stile di vita, programmando le proprie giornate in base agli episodi da vedere, si parte subito dalla fine della prima settimana del mese, il 6 maggio 2022, con la seconda stagione della serie tv The Wilds. La storia è sempre la stessa, ma con un nuovo gruppo: dei soggetti sono bloccati su un'isola deserta e a loro si aggiungono delle ragazze. Nello stesso giorno sarà anche il turno di The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith, docu-serie true crime che parla di un cold case, ovvero un caso irrisolto. Quello appunto, dell'omicidio della 22enne protagonista. Il 13 maggio su Prime Video sarà disponibile un'altra serie originale della piattaforma di streaming di Amazon: The Kids in the Hall, che vede un gruppo di comici canadesi alle prese con divertenti sketch. Il 20 maggio invece gli abbonati a Prime potranno vedere anche Night Sky, serie tv composta da 8 episodi che segue le strane vicende dei protagonisti Franklin e Irene. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)







I film in arrivo a maggio 2022 Per quanto riguarda i film, su Prime Video a partire dal primo maggio sarà un tripudio di nuove uscite e vecchie glorie. Si potrà infatti vedere Cloud Atlas, film del 2012 con Tom Hanks e Halle Barry nel cast. Il 9 maggio sarà invece il momento di Mollo tutto e apro un Chiringuito, film del 2021 con Germano Lanzoni (della serie del Milanese Imbruttito) e Claudio Bisio. Il film infatti era stato annunciato dai due nella prima puntata dell'ultima edizione di Zelig, il celebre show di comici trasmesso da Canale 5. 13 maggio sarà disponibile anche No Time To Die, il 25esimo film dedicato all'intramontabile personaggio di James Bond a cui, ancora una volta, presta il volto un bravissimo Daniel Craig. Il 16 maggio uscirà invece Involontaria - L'esame, mentre il 27 dello stesso mese sarà il giorno di Emergency, particolare thriller satirico del 2022 esclusiva di Prime Video. Il 28 maggio usciranno invece due titoli, ovvero: E noi come stronzi rimanemmo a guardare, film italiano del 2021 diretto e interpretato dall'ex Iena, conduttore radiofonico e regista Pif e con la partecipazione nel cast di Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli. Gli appassionati di videogames nello stesso giorno potranno gustarsi anche Resident Evil - Welcome to Racoon City, anche questo un film del 2021, riadattamento di una delle saghe videoludiche più amate. Gli abbonati a Prime infine dovranno aspettare invece la fine del mese, ovvero il 30 maggio, per vedere Respect, il film che racconta la storia dell'immensa Aretha Franklin.

Arianna Giago