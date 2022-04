Dal 23 aprile fino al 27 novembre 2022 la 59esima Esposizione Internazionale d'Arte alla Biennale di Venezia è aperta al pubblico. Un'occasione per celebrare l'arte in ongni sua forma in una città che è essa stessa un'opera d'arte. Ecco allora una piccola guida su cosa vedere a Venezia durante questo periodo.

Cosa vedere a Venezia durante la Biennale

Tra le mostre da vedere durante la Biennale di Venezia c'è sicuramente quella di Anish Kapoor, alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e Palazzo Marfin. La mostra ripercorre i momenti più importanti che hanno caratterizzato la fortunata carriera dell'artista e, ovviamente ne espone alcuni dei lavori creati utilizzando la nanotecnologia del carbonio.

Nella stessa mostra anche gli studi di Kapoor riguardo al Vantablack, conosciuto per essere il nero più nero al mondo creato dall'artista stesso che ha portato con sé anche qualche diatriba tra artisti.

Impossibile poi non passare anche da Fondazione Prada per la mostra Human Brains: It Begins with an Idea. Si tratta appunto della ricerca che Fondazione Prada porta avanti ormai dal 2018, sulle neuroscienze. Dopo tutto, anche l'essere umano in tutta la sua complessità può essere considerato un'opera d'arte della Natura, o di Dio, per chi ci crede. Giusto?

La particolare mostra si sviluppa sui tre piani dell'edificio in cui sono esposti tutti i video, gli audio e gli oggetti finalizzati alla comprensione del cervello umano. Nel periodo della Biennale di Venezia avrà luogo anche un evento storico che se siete lì non potete lasciarvi scappare: si tratta niente poco di meno che dell'apertura al pubblico delle Procuratie Vecchie per la prima volta visitabili a 500 anni dalla loro fondazione.

In giro per la città

Venezia, come dicevamo, non è fatta solo ed esclusivamente di mostre ma può essere lei stessa un vero e proprio museo a cielo aperto. Il consiglio quindi è quello di non fermarsi solo alla visita di musei e gallerie sparse per la città.

Approfittate della Biennale anche per fare un giro per Venezia, dai posti più frequentati alle vie più nascoste e caratteristiche. Non perdetevi il classico giro in gondola e la degustazione delle prelibatezze caratteristiche di Venezia, come il baccalà mantecato per esempio e lasciatevi conquistare dall'aperitivo alla veneziana, con tanto di Spritz.

L'arte digitale, un'arte 3.0

Sempre più spesso si sente parlare degli NFT, acronimo di not fungible token, che fanno parte di tutto quel mondo che comprende il Metaverso, criptovalute comprese, già esplose in passato ma ritornate al centro dell'attenzione degli imprenditori di nuova generazione solo di recente. L'arte della digitalizzazione è quindi arrivata anche a Venezia, per la precisione a Palazzo Giustinian Lolin che ospita la Decentral Art Pavilion a ingresso gratuito.

L'interessantissima mostra si intitola Singularity e presenta opere d'arte NFT di alcuni artisti del campo già molto famosi a livello mondiale come Fabio Giampietro, Skygolpe, Paolo Regis, Giovanni Motta e tanti altri.